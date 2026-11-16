Resursele de energie primară ale României au înregistrat o diminuare de 8,2% în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, în timp ce resursele de energie electrică au crescut ușor, cu 0,3%. În același timp, consumul final de electricitate a scăzut cu 4,1%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele nouă luni ale anului, principalele resurse de energie primară au însumat 23,36 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu aproximativ 2,07 milioane tep mai puțin decât în perioada ianuarie-septembrie 2025. Atât producția internă, cât și importurile au consemnat scăderi.

Producția națională a ajuns la 11,59 milioane tep, în diminuare cu 5,8%, respectiv cu 715.700 tep față de anul trecut. Importurile au totalizat 11,77 milioane tep, cu 10,3% mai puțin, echivalentul unei reduceri de 1,35 milioane tep.

În ceea ce privește energia electrică, resursele disponibile au ajuns la 51,5 miliarde kWh, în creștere cu 172,2 milioane kWh față de primele nouă luni din 2025.

Producția termocentralelor a scăzut cu 3,2%, până la 11,77 miliarde kWh, iar cea a centralelor nuclearo-electrice s-a redus cu 30,9%, la 5,56 miliarde kWh. În schimb, hidrocentralele au produs 9,86 miliarde kWh, cu 11,3% peste nivelul din perioada de referință.

Creșteri au fost înregistrate și în sectorul regenerabilelor. Centralele eoliene au furnizat 4,65 miliarde kWh, cu 466,7 milioane kWh mai mult decât în primele nouă luni din 2025. Producția instalațiilor fotovoltaice a ajuns la 6,03 miliarde kWh, în creștere cu aproximativ 2,07 miliarde kWh față de anul precedent.

Consumul final de energie electrică a fost de 35,72 miliarde kWh, cu 4,1% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025. În economie, consumul s-a redus cu 1,8%, în timp ce iluminatul public a înregistrat o scădere de 6,7%. Cea mai accentuată diminuare a fost consemnată în cazul populației, unde consumul a fost mai mic cu 11,2%.

Pe de altă parte, exporturile de energie electrică au crescut cu 1,29 miliarde kWh, ajungând la 11,82 miliarde kWh în perioada analizată.

INS mai raportează o creștere a consumului propriu tehnologic din rețele și stații. Acesta a însumat 3,97 miliarde kWh, cu 393,5 milioane kWh peste nivelul consemnat în primele nouă luni ale anului trecut.