Getica 95, furnizor de energie electrică aflat în insolvență, a notificat mai mulți clienți că solicită modificarea contractelor prin introducerea unui preț variabil, calculat în funcție de costurile lunare de achiziție, sau încetarea unilaterală a acordurilor. Printre instituțiile vizate se numără Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciul Român de Informații (SRI) și Societatea Română de Radiocomunicații (Radiocom).

STS are în derulare cu firma Getica 95 un acord-cadru de furnizare a energiei electrice pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, cu o valoare estimată de 57,16 milioane de lei, fără TVA. Contractul subsecvent pentru intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2026 a fost atribuit la 30 martie și are o valoare estimată de 42,87 milioane de lei, fără TVA.

Prețul fix de furnizare stabilit inițial a fost de 487 de lei/MWh, la care se adaugă tarifele și contribuțiile prevăzute de legislație. După intrarea furnizorului în insolvență, STS a primit o notificare cu o nouă ofertă, valabilă din 10 noiembrie.

Aceasta presupune un preț variabil, format din costul mediu lunar de achiziție al energiei suportat de furnizor, la care se adaugă tariful de introducere în rețea, de 3,63 lei/MWh, și o componentă de furnizare de 15 lei/MWh, fără marjă de profit.

Getica 95 a notificat STS că va denunța unilateral contractul subsecvent începând cu 18 noiembrie 2026, dacă oferta nu este acceptată până la 9 noiembrie. În acest scenariu, ultima zi de furnizare ar fi 17 noiembrie. STS a transmis că analizează propunerea, inclusiv modificările de costuri și soluțiile disponibile în cazul încetării contractului. Dacă acordul este denunțat, instituția va trebui să organizeze o nouă licitație, iar până la desemnarea unui furnizor va primi energie de la un furnizor de ultimă instanță.

Potrivit documentelor depuse la deschiderea procedurii de insolvență, Getica 95 avea peste 250 de clienți finali și un consum lunar de aproximativ 133.000 MWh în august 2026.

Datele SEAP arată că firma a încheiat în acest an 37 de contracte cu instituții publice, în valoare totală de peste 600 de milioane de lei. Printre clienții importanți se numără STS, SRI, Radiocom, Societatea de Transport București și companii de alimentare cu apă din mai multe județe.

Compania, înființată în 1995 de Viorel Săndel Tudose, a fost în 2025 al patrulea furnizor de energie din România, cu o cotă de piață de 5,69%, potrivit ANRE. În același an a raportat o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de lei, dar și pierderi de 87 de milioane de lei și datorii de aproape 350 de milioane de lei.

În cererea de insolvență, Getica 95 invocă majorarea costurilor de achiziție, inclusiv după retragerea din sistem a unei capacități nucleare de la Cernavodă, în august 2026. Firma susține că a fost nevoită să cumpere energie de pe piețele pentru ziua următoare, intrazilnică și de echilibrare, la prețuri ridicate. Costul mediu de achiziție ar fi ajuns la 819 lei/MWh în septembrie și la 914 lei/MWh în octombrie, potrivit estimărilor companiei.

Getica 95 a mai intrat în insolvență în 2021, când a invocat, de asemenea, creșterea prețurilor și a solicitat modificarea sau încetarea unor contracte. Atunci, compania a denunțat unilateral un acord cu Administrația Porturilor Maritime Constanța. Instituția a contestat decizia în instanță, dar a pierdut procesul.

Tribunalul Buzău a aprobat cererea de intrare în insolvență a Getica 95 la 21 octombrie 2026, , potrivit unei investigații G4Media.