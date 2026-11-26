Republica Moldova. Noua linie electrică Vulcănești–Chișinău a avut un rol important în menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa. Datorită acestei interconexiuni, șocul produs în sistemul energetic regional a fost preluat fără ca țara noastră să ajungă la o pană generală de curent. Consumatorii au resimțit doar fluctuații minore de tensiune.

Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Potrivit ministrului, atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina au avut loc vinerea trecută, în jurul orei 10:30. În urma acestora, orașul Odesa a rămas practic fără energie electrică.

Perturbațiile din sistemul ucrainean s-au resimțit și în rețeaua regională, însă Republica Moldova a trecut peste acest episod fără întreruperi generalizate. Noua linie de 400 kV Vulcănești–Chișinău a contribuit la stabilizarea sistemului național și a preluat automat șocul energetic.

„Cunoașteți că în ziua respectivă Odesa a rămas practic fără energie electrică, iar șocul respectiv a fost simțit de noi doar printr-o fluctuație. Sistemul electroenergetic național a reușit să facă față anume și datorită faptului că linia electrică Vulcănești–Chișinău a fost dată în exploatare și a preluat automat acel potențial șoc”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a explicat că situația ar fi putut avea consecințe mult mai grave dacă noua interconexiune nu era deja funcțională. În configurația veche a rețelei, Republica Moldova ar fi fost mult mai vulnerabilă la perturbațiile din sistemul energetic regional.

„Dacă am fi avut linia veche de la Isaccea–Vulcănești–Cuciurgan, atunci am fi avut o pană de curent. (…) În configurația veche, exista probabilitatea foarte înaltă ca noi să avem un gen de blackout”, a precizat oficialul.

Dorin Junghietu a mai anunțat că, după atacurile din ultima săptămână, autoritățile ucrainene au stabilit la zero capacitatea de export al energiei electrice. Astfel, Ucraina nu mai livrează energie electrică pe cale comercială către alte state.

În aceste condiții, Republica Moldova se bazează pe energia produsă pe plan intern și pe importurile din România. Acestea sunt deosebit de importante în orele de consum maxim, când producția locală nu acoperă întregul necesar.

Ministrul a atras atenția că sistemul energetic al Republicii Moldova rămâne conectat la cel ucrainean. Prin urmare, atacurile asupra infrastructurii din țara vecină pot avea efecte și asupra alimentării cu energie electrică de pe malul drept al Nistrului.

Noua linie electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și o capacitate de 400 kV. Aceasta permite transportul energiei electrice din România direct către centrul Republicii Moldova, fără a mai depinde de tranzitul prin nodul energetic de la Cuciurgan.

Linia a fost inaugurată și pusă sub tensiune la 8 noiembrie 2026. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru consolidarea securității energetice a țării.

În paralel, autoritățile pregătesc și alte interconexiuni cu România. Printre acestea se numără linia Bălți–Suceava și proiectul Strășeni–Gutinaș, care urmează să diversifice și mai mult căile de aprovizionare cu energie electrică.