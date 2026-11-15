Electrocentrale București SA (ELCEN) a repus duminică în funcțiune CET București Vest, realizând cu succes reconectarea unității la Sistemul Energetic Național în condiții de deplină siguranță. Această etapă marchează respectarea angajamentului ferm asumat încă din vara anului 2026 privind pornirea centralei la data de 15 noiembrie, după avariile majore cauzate de incendiile din primăvară.

După o jumătate de an de intervenții intense pe șantier, ELCEN livrează în prezent energie termică până la limita de proprietate, respectiv până la gardul centralei. Reprezentanții companiei atrag atenția că, pentru ca apa caldă și căldura să ajungă în parametri optimi în apartamentele consumatorilor finali, este esențială o coordonare eficientă cu rețeaua de transport și distribuție a Municipiului București, operată de Termoenergetica. Această colaborare devine cu atât mai importantă în contextul șantierelor extinse din Capitală și al gradului de uzură al infrastructurii de transport.

"În toată această perioadă, echipa ELCEN a ales să răspundă provocărilor prin fapte concrete şi muncă susţinută pe şantier. Readucerea în funcţiune a CET Bucureşti Vest, după avariile majore provocate de incendiile din primăvara acestui an (aprilie-mai 2026), a reprezentat o provocare inginerească şi logistică fără precedent. Lucrări de o asemenea complexitate - care în condiţii normale ar fi durat aproximativ un an şi jumătate - au fost comprimate şi gestionate într-un interval de doar şase luni, astfel încât toate intervenţiile critice necesare pornirii în siguranţă a centralei să fie încheiate la termenul asumat de 15 noiembrie, protejând locuitorii arondaţi în sezonul rece şi susţinând stabilitatea Sistemului Energetic Naţional.

Totodată, precizăm că celelalte lucrări de refacere completă a tuturor instalaţiilor afectate de incendiile din primăvară continuă în ritm susţinut şi vor fi finalizate până la finalul acestui an", se arată în comunicatul ELCEN.

Compania precizează că incidentele din lunile aprilie și mai 2026 au afectat instalații vechi de trei până la cinci decenii, printre care transformatoare fabricate în perioada 1994-1995 și stații electrice datând din anii 1972-1975, modernizate ulterior la nivelul anilor 2000. Incendiile au provocat degradări serioase componentelor primare și secundare ale celor două stații electrice de 6 kV, tabloului de 0,4 kV aferent cazanelor de apă fierbinte 1 și 2, precum și transformatoarelor de putere.

"Este important de subliniat faptul că, pe întreaga perioadă în care CET Bucureşti Vest a fost oprită pentru aceste reparaţii capitale, necesarul de energie termică la nivelul producţiei a fost preluat şi acoperit integral prin intermediul CET Grozăveşti, ELCEN menţinând continuitatea serviciului fără nicio întrerupere în alimentarea cu agent termic. Conducerea ELCEN adresează mulţumiri deosebite tuturor specialiştilor, inginerilor şi muncitorilor din cadrul companiei şi al firmelor partenere, care au depus eforturi extraordinare, lucrând în regim continuu pentru atingerea acestui obiectiv major", transmite sursa citată.

În paralel cu reparațiile curente, ELCEN continuă implementarea proiectelor de modernizare pe termen lung, având în plină derulare investiții strategice în valoare de aproximativ cinci miliarde de lei, susținute din Fondul pentru Modernizare și din alte surse atrase.

Pentru ca rezultatele obținute în zona de producție să se traducă direct în confortul termic al bucureștenilor, compania subliniază necesitatea unei sinergii reale între toți factorii implicați în lanțul de termoficare, de la producție și distribuție până la administrația locală. Gestionarea integrată a problemelor din sistem, precum pierderile masive de agent termic și înlocuirea conductelor degradate, este vitală pentru predictibilitatea furnizării. De asemenea, menținerea continuității operaționale depinde de echilibrul financiar al întregului lanț, în condițiile în care datoriile acumulate în relația cu operatorul de termoficare îngreunează susținerea planurilor de investiții ale ELCEN.

"ELCEN îşi reafirmă deschiderea totală spre dialog instituţional şi cooperare constructivă, tratând cu maximă seriozitate fiecare etapă a sezonului rece 2026-2027 şi punând pe primul loc siguranţa energetică a Capitalei şi a Sistemului Energetic Naţional", concluzionează reprezentanții companiei.