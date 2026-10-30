Justitie

Fostă directoare a Palatului Național al Copiilor din Capitală, acord de recunoaștere a vinovăției pentru delapidare și fals în declarații

Fostă directoare a Palatului Național al Copiilor din Capitală, acord de recunoaștere a vinovăției pentru delapidare și fals în declarațiiSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

O fostă directoare a Palatului Național al Copiilor din București a decis să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Aceasta a recunoscut în fața Anchetatorilor că a delapidat fonduri importante provenite din sponsorizările destinate instituției și că a omis în mod intenționat să menționeze în declarația de avere câștiguri masive obținute din jocurile de noroc.

Documentul prin care fosta șefă a instituției își asumă faptele a fost semnat la data de 22 octombrie 2026, acuzațiile oficiale fiind de delapidare în formă continuată și fals în declarații.

Fostă directoare a Palatului Național al Copiilor din Capitală, acord de recunoaștere a vinovăției pentru delapidare și fals în declarații

Conform informațiilor furnizate de procurori, acțiunile ilegale s-au derulat la începutul anului 2026. Profitând de poziția de conducere pe care o deținea la Palatul Național al Copiilor, fosta directoare și-a însușit în interes personal sume substanțiale.

justitie

justitie / sursa foto: arhiva EvZ

Prima tranșă, în valoare de 15.750 de lei, a fost retrasă din fondurile instituției în cursul lunii ianuarie 2026. La scurt timp, pe data de 5 februarie 2026, aceasta a sustras o nouă sumă, de această dată de 32.000 de lei. Potrivit anchetei, toți acești bani proveneau din sponsorizări oficiale oferite unității de învățământ și se aflau în gestiunea sa directă. Prejudiciul total lăsat în urma sa se ridică la valoarea de 47.750 de lei.

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Câștiguri fabuloase din jocuri de noroc ascunse în declarația de avere

Pe lângă acuzațiile legate de delapidare, ancheta a scoate la iveală și un alt aspect grav de natură penală. În data de 22 octombrie 2025, cu ocazia completării declarației de avere obligatorii la 30 de zile de la numirea în funcția de conducere, fosta directoare a omis intenționat să treacă veniturile nete pe care le încasase din jocurile de noroc pe parcursul anului fiscal 2024. Suma nedeclarată se ridica la impresionantul cuantum de 279.910 lei.

Dosarul a ajuns pe masa magistraților de la Judecătoria Sectorului 4

Întreaga procedură de urmărire penală, însoțită de acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între suspectă și procurori, a fost deja finalizată. Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Sectorului 4 din București, instanță care urmează să se pronunțe cu privire la validarea acordului și stabilirea sentinței definitive.

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