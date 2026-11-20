Elena Ceaușescu a avut un ascendent asupra soțului ei și în politica românească. Ion Mihai Pacepa, stăpânul secretelor Ceaușeștilor a fost primul care a prezentat-o Occidentului pe soția lui Ceaușescu așa cum a fost ea în anul 1987. Cartea a apărut în limba engleză. S-a tradus în românește și a circulat în copii scrise la mașină și fotocopiate clandestin. Circula sub formă de „samizdat”. Ulterior, din 1990, publicațiile românești au preluat pasaje întregi din această carte. Apoi, mulți apropiați ai Ceaușeștilor, mulți inamici, rude, și-au spus poveștile. Editura de carte a publicat memoriile primului secretar personal al lui Ceaușescu, Constantin Boștină.

Generalul Pacepa o zugrăvește pe Elena Ceaușesu în „Orizonturi roșii” drept o femeie avidă de putere. Neîndurătoare, o evita chiar Ceaușescu însuși. Era obsedată de control. Pasiunea ei era să știe detaliile intime ale demnitarilor comuniști. Erau atât apropiații lui Ceaușescu dar și rivalii pe care acesta îi izolase.

Violeta Andrei, o mare acrtiță, soția Ministrului de Externe Ștefan Andrei a fost scoasă din film din ordinul ei. Pacepa îi pusese microfoane și Elena Ceaușescu avea informații despre viața ei personală. Ba chiar a protestat, scrie Pacepa, când nu a mai avut înregistrări cu ea. Dincolo de aceste detalii siropoase, lumea a început să o vadă pe Elena Ceaușescu drept eminența cenușie negativă a regimului.

Tot generalul care a defectat în 1978 a scris și despre dorința ei de a avea cât mai multe titluri științifice și de a primi recunoașteri din marile orașe ale lumii, precum New York, Paris, Atena sau Londra.

Istoricul Lavina Betea a consemnat și a notat cu acribie științifică poveștile demnitarilor comuniști. S-a orientat în lucrările sale atât spre cei care au dispărut din Olimpul comunist, dar și spre cei care i-au stat aproape până la final cuplului dictatorial. Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bârlădeanu își amintesc detalii nu prea frumoase despre „Savanta”. Maurer, de exemplu, a susținut că Valentin și Zoia nici măcar nu ar fi fost copiii lui Ceaușescu. Ultima soție a lui Chivu Stoica, predecesorul lui Ceaușescu la conducerea Consiliului de Stat a făcut o radiografie a relațiilor de prietenie pe care soția dictatorului român le-a cultivat de-a lungul timpului.

Dumitru Burlan, unul din ofițerii care au avut misiunea să le asigure protecția Ceaușeștilor a afirmat că Elena Ceaușescu se interesa de viața copiilor săi. Le conducea viața, voia să știe mereu pe unde sunt, ce relații au. El a dezvăluit și detalii despre momentele în care viața ei a fost în pericol.

Constantin Boștină în „Ochiul ciclonului”, spune clar că Elena Ceaușescu a forțat mecanismele puterii și chiar voia să știe tot ce primea Nicolae Ceaușescu în materie de corespondență politică. Deja din 1979, cu un deceniu înainte de a sfârși în fața unui pluton de execuție, ea devenise „Cabinetul doi”.

Emil Bărbulescu, nepotul de soră al lui Ceaușescu nu și-o amintește în culori prea vesele. Pretinde că Elena Ceaușescu și-a pus în cap să îl îndepărteze de la putere pentru a conduce ea. Mihaela Ceaușescu, nepoata de frate a dictatorului își amintește de duritatea ei și de modul în care intervenea în viața tuturor.

Viața tovarășei de viață și de luptă a lui Ceaușescu prezintă mereu un interes deosebit și la aproape 37 ani de la moartea sa. Ideea principală este că pentru mulți, ea a fost percepută ca elementul uman nefast al disctaturii ceaușiște. Invariabil, istoric vorbind, adevărul este întotdeauna, undeva pe la mijloc.