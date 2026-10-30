Escrocherie cu locuri de veci în București. Metoda folosită pentru a obține bani

Patru persoane acuzate că au obținut bani de la deținători ai unor locuri de veci din București au fost trimise în judecată, a anunțat vineri Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi inventat probleme la morminte, ar fi cerut bani pentru lucrări și, într-unul dintre cazuri, unul dintre inculpați s-ar fi prezentat drept preot ortodox. Prejudiciul reclamat de cele două victime nu a fost recuperat.

Doi dintre inculpați se află în arest la domiciliu și sunt acuzați de înșelăciune, înșelăciune în formă continuată și uz de fals. În cazul lor, procurorii au reținut și starea de recidivă postexecutorie. Celelalte două persoane, aflate sub control judiciar, sunt acuzate de complicitate la înșelăciune. Una dintre acestea, o femeie, este cercetată și în condițiile recidivei postexecutorii.

Potrivit anchetatorilor, inculpații ar fi apelat la persoane din cercul lor de cunoscuți care frecventau zilnic cimitirele, pentru a identifica și aborda posibile victime. Deținătorilor locurilor de veci li s-ar fi spus că mormintele lor provoacă infiltrații de apă în cele învecinate și că trebuie să efectueze urgent lucrări pentru a evita eventuale sancțiuni.

În anumite situații, suspecții ar fi deteriorat anterior monumentele funerare, astfel încât problemele invocate să pară reale. Procurorii au prezentat mecanismul presupuselor înșelătorii în rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată:

„În fapt, în perioada martie 2025 - martie 2026, inculpaţii s-au folosit de persoane din anturajul lor, prezente zilnic în cimitire, pentru a intra în contact cu potenţialele victime. Acestora li se transmitea, în mod mincinos, că propriile morminte le inundă pe cele învecinate şi că, în lipsa unor lucrări urgente, riscă sancţiuni. Pentru a conferi credibilitate pretextului, în unele cazuri monumentele funerare erau degradate în prealabil de către autori. Odată câştigată încrederea persoanelor vătămate, inculpaţii au obţinut de la acestea sume de bani tot mai mari, fie pentru lucrări supraevaluate, fie cu titlu de împrumuturi pe care nu intenţionau să le restituie, fie pentru pretinsa intermediere a vânzării unor locuri de veci”, precizează anchetatorii.

Ancheta a scos la iveală și o altă metodă prin care persoanele cercetate ar fi încercat să câștige încrederea victimelor.

Într-unul dintre cazuri, un inculpat s-ar fi prezentat drept preot ortodox, deși nu avea această calitate. Potrivit procurorilor, plățile solicitate persoanelor vătămate ar fi fost susținute prin documente falsificate.

Anchetatorii au identificat contracte, facturi și chitanțe contrafăcute, care ar fi fost folosite pentru a justifica sumele încasate.

În alte situații, victimele ar fi fost convinse să ofere împrumuturi pe care inculpații nu ar fi intenționat să le returneze. De asemenea, ar fi fost ceruți bani pentru presupuse servicii de intermediere a vânzării unor locuri de veci.

În dosar au fost identificate două persoane vătămate, care au reclamat pierderi financiare importante. Conform datelor prezentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, prejudiciul total este format din:

615.261 de lei;

18.000 de euro;

23.234 de dolari americani.

Până în prezent, aceste sume nu au fost recuperate. Pentru a asigura posibilitatea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților.

După încheierea urmăririi penale, procurorul de caz a transmis rechizitoriul Judecătoriei Sectorului 6 București. Instanța a fost sesizată cu privire la faptele reținute în sarcina celor patru inculpați și urmează să analizeze acuzațiile formulate de procurori.

Parchetul a solicitat și menținerea măsurilor preventive aflate în vigoare, respectiv arestul la domiciliu pentru doi dintre inculpați și controlul judiciar pentru ceilalți doi. Totodată, procurorii au propus păstrarea măsurilor asigurătorii dispuse asupra bunurilor acestora.

Trimiterea în judecată nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției, persoanele inculpate beneficiind de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.