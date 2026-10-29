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Alegere importantă în Biserica Ortodoxă Română. Cine este noul Episcop de Bălți

Alegere importantă în Biserica Ortodoxă Română. Cine este noul Episcop de BălțiSursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Arhimandritul Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium din Arhiepiscopia Iașilor, a fost ales în funcția de Episcop de Bălți, în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Hotărârea a fost luată joi, 29 octombrie, în timpul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Alegerea noului episcop s-a desfășurat la Palatul Patriarhiei din București, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, sub conducerea Patriarhului Daniel.

Sfântul Sinod a ales noul Episcop de Bălți

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi, 29 octombrie 2026, pe arhimandritul Nicodim Petre în funcția de Episcop de Bălți, în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Alegerea a avut loc prin vot secret, la Palatul Patriarhiei din București, în ședința condusă de Patriarhul Daniel.

Patriarhia Română a anunțat că desemnarea noului episcop a reprezentat unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a reuniunii Sfântului Sinod.

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Procedura de alegere a avut loc în cadrul lucrărilor desfășurate joi, fiind organizat un vot pentru ocuparea funcției din Mitropolia Basarabiei.

„În cadrul şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurată joi, 29 octombrie 2026, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, lucrările au continuat cu alegerea noului Episcop de Bălţi din Mitropolia Basarabiei”, informează Patriarhia Română.

Nicodim Petre, Episcop de Bălți

Nicodim Petre, Episcop de Bălți. Sursă foto: Basilica.ro/ Mircea Florescu

Cine au fost cei doi candidați pentru funcția de episcop

Pentru ocuparea funcției de Episcop de Bălți au fost propuși doi reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române. Primul candidat a fost arhimandritul Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium, aflată în Arhiepiscopia Iașilor. Cel de-al doilea candidat a fost arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, care ocupă funcția de exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ambele candidaturi au fost înaintate de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei.

În urma votului secret, membrii Sfântului Sinod au decis alegerea arhimandritului Nicodim Petre pentru demnitatea de Episcop de Bălți. Acesta urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Mitropoliei Basarabiei, structură bisericească a Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova.

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