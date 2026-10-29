Republica Moldova. Extinderea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău, construcția centurii capitalei și a primei autostrăzi din Republica Moldova, precum și modernizarea spitalelor se numără printre proiectele strategice pe care autoritățile vor să le realizeze cu sprijinul Uniunii Europene.

Proiectele au fost prezentate joi, 29 octombrie, în cadrul evenimentului „Construim Moldova”, la care au participat premierul Vasile Tofan și membrii Cabinetului de miniștri. Unele investiții sunt deja într-un stadiu avansat, în timp ce altele se află la etapa studiilor tehnice și de fezabilitate.

Printre proiectele de infrastructură se numără extinderea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Planul prevede construcția unui terminal nou și a unei piste noi. Asta pentru a face față fluxului de pasageri și pentru a dezvolta aeroportul ca hub regional de transport, inclusiv de mărfuri.

Un alt proiect important este construcția autostrăzii A8 Ungheni–Chișinău. Drumul va avea patru benzi și va acoperi o distanță de 125 de kilometri, între Ungheni și Budești, suburbie a capitalei. Investiția este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro, iar lucrările ar urma să înceapă în 2028.

Totodată, autoritățile planifică dezvoltarea centurii Chișinăului, care va avea 47 de kilometri și patru benzi de circulație. În paralel, vor fi reabilitate tronsoane de drumuri naționale cu o lungime totală de 132 de kilometri, inclusiv pe traseele R7 și M3.

Investițiile în infrastructura rutieră urmăresc îmbunătățirea legăturilor dintre localități și reducerea decalajelor față de statele europene.

Planul include și construcția a 697 de kilometri de apeducte magistrale, inclusiv pe traseele Soroca–Dondușeni–Ocnița și Cahul–Vulcănești. Potrivit autorităților, investițiile vor asigura acces la apă potabilă pentru aproximativ 700.000 de oameni.

În domeniul sănătății, unul dintre cele mai importante proiecte este Spitalul Regional Bălți. Instituția se află în etapa de proiectare tehnică. Licitațiile și lucrările de construcție ar urma să înceapă în 2028, cu sprijinul Uniunii Europene, al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei și al Guvernului.

Un alt proiect prevede renovarea și dotarea cu echipamente moderne a zece centre de sănătate rurale. Acestea vor beneficia de aparatură pentru diagnostic, inclusiv sisteme de radiografie, mamografie, ultrasonografie și tomografie computerizată.

Autoritățile vor extinde și serviciile de telemedicină și vor interconecta sistemele informaționale din sănătate, astfel încât pacienții să poată beneficia de un traseu medical mai clar și de servicii accesibile.

Planul mai prevede crearea unui centru pentru gestionarea deșeurilor speciale, un proiect estimat la 58,3 milioane de euro. Noua infrastructură va putea gestiona peste 90.000 de tone de deșeuri periculoase și speciale, inclusiv baterii, substanțe chimice și echipamente electrice și electronice uzate. Construcția este planificată să înceapă în 2028.

În sectorul energetic sunt prevăzute patru proiecte majore, care urmăresc consolidarea securității energetice, reducerea pierderilor și eficientizarea consumului.

Unul dintre acestea vizează modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău. Lucrările includ înlocuirea a 24,3 kilometri de conducte vechi. Construirea unui rezervor de stocare a energiei termice și instalarea a 12 centrale termice descentralizate. Autoritățile estimează că proiectul va permite economisirea anuală a aproximativ 4,5 milioane de metri cubi de gaze naturale.

În paralel, programul de eficiență energetică prevede izolarea termică a 1.400 de locuințe și a 40 de clădiri publice, potrivit informațiilor prezentate de Guvern.

Un alt proiect vizează construcția liniei electrice Bălți–Dnestrovsk, cu o lungime de aproximativ 90 de kilometri, pentru diversificarea surselor de aprovizionare și consolidarea conexiunilor cu Ucraina.

De asemenea, este planificată modernizarea rețelelor electrice de transport și înlocuirea a 15 transformatoare de putere. Investițiile sunt necesare pentru a susține creșterea consumului și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă.

Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile nu pot controla prețurile internaționale la energie, dar pot îmbunătăți infrastructura și eficiența acesteia.

Planul de Creștere include și investiții în agricultură. La Căușeni și Puhăcenii de Sus sunt planificate lucrări de modernizare a sistemelor de irigare. Prima etapă a proiectului, realizată în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este estimată la peste 63 de milioane de euro. Aceasta va permite irigarea a aproximativ 6.900 de hectare de teren agricol și va sprijini circa 300 de fermieri.

Programul „Livada Moldovei II” beneficiază de o alocare de 150 de milioane de euro și ar urma să genereze investiții totale de aproximativ 300 de milioane de euro în circa 750 de proiecte. Pentru micii fermieri este prevăzut un program cu un buget de peste 43 de milioane de dolari, care ar urma să fie lansat în 2027.

În educație, autoritățile planifică modernizarea a 20 de școli-model. Renovarea a șase universități, a 24 de blocuri de studii și a 23 de cămine din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Totodată, este prevăzută construcția primului campus tehnologic al Republicii Moldova, HiTech Park Stăuceni. Lucru care ar urma să ofere noi oportunități pentru tineri, cercetare și dezvoltarea sectorului tehnologic.

Premierul Vasile Tofan a afirmat că investițiile europene trebuie transformate în rezultate concrete pentru cetățeni și că autoritățile își propun să recupereze într-un timp cât mai scurt decalajele de dezvoltare față de statele europene.

„O țară europeană nu se declară, o țară europeană se construiește”, a declarat șeful Executivului.

Potrivit premierului, cele 19 proiecte strategice se află la diferite etape de pregătire și implementare. Prioritatea Guvernului este accelerarea lucrărilor și finalizarea investițiilor în termenele stabilite.

Guvernul anunță că, în prezent, 425 de proiecte sunt în implementare sau au fost realizate, dintre care 177 sunt finalizate. Din total, 374 reprezintă investiții la nivel local.

Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027. Până în prezent, țara a beneficiat de 504 milioane de euro. Recent Comisia Europeană a debursat o nouă tranșă de 157 de milioane de euro.