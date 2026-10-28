PSD acuză USR că și-a pus oamenii în funcții bine plătite la stat

PSD a acuzat USR că ar fi promovat 32 de persoane în 38 de funcții de conducere la companii de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei. Potrivit social-democraților, veniturile cumulate din aceste poziții ar ajunge la aproximativ 276.000 de lei lunar. Partidul a publicat pe Facebook numele mai multor persoane despre care susține că beneficiază de indemnizații de până la 24.000 de lei pe lună.

PSD a lansat noi acuzații la adresa USR, susținând că partidul ar fi făcut numeroase numiri în consiliile de administrație ale unor companii de stat.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, social-democrații au criticat diferența dintre discursul USR privind integritatea în funcțiile publice și deciziile pe care susțin că formațiunea le-a luat după intrarea la guvernare.

Potrivit calculelor prezentate de PSD, cele 32 de persoane ar ocupa în total 38 de poziții în conducerea companiilor coordonate de Ministerul Economiei.

Social-democrații estimează că indemnizațiile aferente acestor funcții însumează aproximativ 276.000 de lei în fiecare lună.

În postarea sa, PSD a prezentat mai multe exemple de persoane despre care afirmă că ar ocupa poziții remunerate în conducerea unor societăți de stat.

Printre numele menționate se află fostul parlamentar USR Nicu Fălcoi, Adriana Miron, Ion Daniel Popescu și Aurora-Speranța Munteanu.

Partidul a publicat și sumele pe care susține că acestea le-ar încasa lunar, precum și companiile în care ar deține funcții.

„Nicu Fălcoi, fost parlamentar USR, are un venit lunar total de 24.000 de lei doar din consiliile de administrație. Adriana Miron, condamnată penal pentru abuz în serviciu, câștigă lunar aproape 20.000 de lei din cele două funcții de administrator special la Pirochim Victoria și IOR S.A. La aceste sume s-a adăugat și salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcție pe care a ocupat-o până la învestirea noului Guvern. Ion Daniel Popescu încasează și el 22.000 de lei lunar din cele două consilii de administrație în care a fost numit la propunerea ministrului USR: Uzina Mecanică București și Sanevit. Aurora-Speranța Munteanu, deși este pensionară, a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta a fost și consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu”, susține PSD.

Social-democrații afirmă că în unele societăți aflate în subordinea Ministerului Economiei, persoanele pe care le asociază USR ar ocupa majoritatea locurilor din consiliile de administrație.

PSD a indicat două companii în sprijinul acuzațiilor sale: Societatea Națională de Radiocomunicații și Societatea Națională a Apelor Minerale.

„Când vine vorba despre companii, există unele în care USR a numit oameni în aproape tot consiliul de administrație. De exemplu, la Societatea Națională de Radiocomunicații, 6 dintre cei 7 membri ai CA au fost numiți de USR, cu o indemnizație lunară de 14.000 de lei. La Societatea Națională a Apelor Minerale, toți membrii CA sunt USR. Printre aceștia se află și fostul senator USR Cristian Bordei”, scrie PSD.

Prin aceste exemple, partidul susține că USR ar aplica propriile criterii privind ocuparea funcțiilor publice în mod diferit față de perioada în care se afla în opoziție. Social-democrații și-au încheiat mesajul cu o nouă critică la adresa formațiunii.

„USR face ce știe cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere!”, se arată la finalul postării.