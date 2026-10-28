USR îi cere ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să explice în Parlament diferențele dintre datele oficiale privind execuția bugetară și cifrele invocate recent de conducerea PSD. Grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților a depus miercuri, 28 octombrie 2026, o solicitare pentru ca ministrul să participe la Ora Guvernului, programată pentru 2 noiembrie.

Formațiunea susține că situația finanțelor publice trebuie clarificată prin date concrete și explicații oficiale, în cadrul unei dezbateri parlamentare.

Solicitarea vine pe fondul disputelor politice privind deficitul bugetar și informațiile folosite în discuțiile despre bugetul României.

Potrivit informațiilor prezentate de USR, datele Ministerului Finanțelor indică un deficit bugetar de 3,82% din PIB, echivalentul a 78,52 miliarde de lei, după primele nouă luni din 2026. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, deficitul s-a situat la 5,35% din PIB.

Reprezentanții formațiunii contestă afirmațiile recente ale conducerii PSD, care ar fi prezentat cifre diferite în discuțiile despre situația bugetară. USR consideră că Alexandru Nazare trebuie să explice cum se raportează aceste informații la execuția bugetară publicată de minister.

Partidul susține, de asemenea, că ministrul Finanțelor este persoana care poate clarifica oficial diferențele dintre datele instituției și cifrele invocate în dezbaterea politică.

Liderul deputaților USR, Diana Stoica, a criticat modul în care PSD a ales să comunice pe tema bugetului și a cerut ca subiectul să fie discutat în Parlament.

„Discuția aceasta este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmulețe să-și construiască imaginea partidului care muncește, dar nu izbândește”, a declarat Diana Stoica, potrivit comunicării USR.

Deputata a contestat și explicațiile prezentate de social-democrați cu privire la cifrele bugetare, susținând că acestea trebuie clarificate printr-o prezentare transparentă a datelor.

Solicitarea USR urmărește ca ministrul Finanțelor să răspundă în fața parlamentarilor și să prezinte informații care să permită compararea afirmațiilor politice cu situația oficială a bugetului.

Formațiunea subliniază că Alexandru Nazare a ocupat funcția de ministru al Finanțelor în două cabinete succesive și consideră că acesta trebuie să ofere explicații asumate privind situația finanțelor publice.

Adrian Echert, deputat USR și secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, a afirmat că partidul nu dorește ca măsurile adoptate pentru reducerea dezechilibrelor bugetare și reformele începute să fie compromise de disputele politice.

În comunicarea sa, USR a făcut referire și la evoluțiile privind ratingul de țară, măsurile de reducere a risipei și reformele asociate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Aceste afirmații reprezintă poziția politică a formațiunii și trebuie analizate în raport cu datele oficiale și cu explicațiile celorlalți actori implicați.

USR a solicitat ca Alexandru Nazare să participe la Ora Guvernului din 2 noiembrie 2026. Pentru clarificarea situației, partidul cere prezentarea datelor privind execuția bugetară și explicarea diferențelor față de cifrele invocate recent de PSD.