România a obținut un acord important pentru fermieri. Este vorba despre acceptul Președinției Consiliului Uniunii Europene pentru includerea ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) în proiectul viitoarei Politici Agricole Comune. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că solicitarea a fost acceptată în cadrul reuniunii AgriFish de la Luxemburg, ceea ce ar permite continuarea sprijinului financiar acordat fermierilor români și după anul 2027.

Propunerea autorităților române a fost prezentată în cadrul sesiunii de luni, de la ora 12:00, și a primit acceptul Președinției Consiliului UE în aceeași seară, în timpul discuțiilor desfășurate la ora 21:00. Includerea ajutoarelor în textul de negociere reprezintă un pas pentru menținerea acestui mecanism de sprijin, însă viitorul regulament european trebuie să parcurgă în continuare procedurile legislative.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că negocierile de la Luxemburg au permis introducerea ajutoarelor naționale tranzitorii în textul viitoarei Politici Agricole Comune.

Florin Barbu a susținut că păstrarea acestor finanțări este necesară pentru protejarea veniturilor agricultorilor români.

„România a solicitat, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene a aprobat! Mă bucur că am reuşit în cadrul Consiliului AgriFish să introducem ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) în textul Regulamentului următoarei Politici Agricole Comune. Această solicitare transmisă în cadrul sesiunii de la ora 12:00, a primit acceptul în cadrul discuţiilor de la ora 21:00 şi va permite acordarea ANT şi după anul 2027. Am spus-o şi o repet: este de datoria noastră să protejăm veniturile fermierilor noştri şi să ne asigurăm că primesc sprijinul necesar pentru a continua să producă alimente de calitate!”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții celorlalte state membre, ministrul român a susținut că viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să mențină mecanismele care îi ajută pe fermieri să își continue activitatea. Acesta a pledat împotriva reducerii sprijinului financiar într-o perioadă în care producătorii agricoli au nevoie de susținere.

Florin Barbu a participat luni și marți, 26 și 27 octombrie, la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, desfășurată în Luxemburg. Una dintre temele principale ale întâlnirii a fost viitorul Politicii Agricole Comune pentru perioada de după 2027.

Miniștrii agriculturii au analizat propunerile privind cadrul european de sprijin pentru agricultori, precum și aspectele comerciale care influențează sectorul.

Consiliul a aprobat o poziție parțială de negociere asupra viitorului regulament PAC, urmând ca anumite componente financiare să fie discutate separat, în cadrul negocierilor privind bugetul multianual al Uniunii Europene.

Reprezentanții statelor membre au avut pe agenda reuniunii și relațiile comerciale care influențează agricultura europeană.

Tema este discutată periodic în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit, în contextul schimburilor comerciale și al efectelor acestora asupra producătorilor agricoli.

Miniștrii au fost invitați să își prezinte pozițiile pornind de la informațiile furnizate de Comisia Europeană.

Discuțiile s-au desfășurat în paralel cu negocierile referitoare la viitorul sistem de finanțare a agriculturii europene.

Un alt punct important al reuniunii AgriFish a vizat stabilirea posibilităților de pescuit în Marea Baltică pentru anul 2027.

Consiliul a urmărit obținerea unui acord politic privind cantitățile totale de pește care pot fi capturate.

Negocierile au vizat stabilirea capturilor totale admisibile, cunoscute sub denumirea TAC, și repartizarea cotelor între statele membre pentru principalele specii exploatate comercial în această regiune.

Aceste limite reprezintă cadrul în care se desfășoară activitățile de pescuit pentru speciile vizate.

În cadrul aceleiași reuniuni, reprezentanții statelor membre au pregătit și poziția Uniunii Europene pentru întâlnirea anuală a Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT).

Evenimentul este programat între 16 și 23 noiembrie, în localitatea Vilamoura, din Portugalia. Discuțiile urmăresc stabilirea poziției comune a statelor europene în problemele privind conservarea și exploatarea resurselor piscicole din Atlantic. Totodată, în secțiunea „Diverse”, Consiliul a inclus analizarea rapoartelor anuale pentru 2026 privind simplificarea legislației europene din agricultură și pescuit.

Documentele vizează progresele în aplicarea normelor, respectarea reglementărilor și reducerea complexității procedurilor administrative din cele două sectoare.