O regiune din România se află printre zonele Uniunii Europene cu cea mai ridicată mortalitate în accidente rutiere, potrivit celor mai recente date regionale publicate de Eurostat.

În 2024, Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat 111 decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, de peste două ori mai mult decât media Uniunii Europene, care a fost de 45 de decese la un milion de locuitori.

Datele, publicate de Eurostat la 16 noiembrie 2026, plasează Sud-Vest Oltenia pe locul al șaselea în clasamentul regiunilor europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere.

Înaintea sa se află Severozapaden, în nord-vestul Bulgariei, cu 148 de decese la un milion de locuitori, Alentejo din Portugalia, cu 137, Guadelupa, cu 131, Guyana Franceză, cu 114, și Corsica, cu 113.

Astfel, Oltenia se află în aceeași categorie cu unele dintre cele mai afectate regiuni europene, depășind semnificativ media comunitară. Indicatorul utilizat de Eurostat raportează numărul persoanelor decedate în accidente rutiere la populația regiunii, ceea ce permite comparații între teritorii cu dimensiuni demografice diferite.

La nivelul întregii Uniuni Europene, 20.210 persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în 2024, echivalentul unei rate de 45 de decese la un milion de locuitori.

Dintre cele 244 de regiuni europene pentru care existau date disponibile, 129 au înregistrat valori peste media UE, 113 au avut valori sub aceasta, iar două s-au situat exact la nivelul mediei comunitare.

Situația din Oltenia este relevantă și în contextul diferențelor înregistrate între regiunile României. Potrivit datelor regionale Eurostat, București-Ilfov a avut o rată de aproximativ 78 de decese la un milion de locuitori, în timp ce Sud-Vest Oltenia a ajuns la 111. Diferența evidențiază disparitățile teritoriale în ceea ce privește mortalitatea în accidentele de circulație.

La nivel european, obiectivele privind siguranța rutieră rămân ambițioase. Uniunea Europeană urmărește reducerea cu 50% a numărului de decese și a vătămărilor grave în accidente rutiere până în 2030, iar obiectivul pe termen lung este apropierea de zero decese pe șosele până în 2050.

Evoluția generală este pozitivă, dar insuficientă pentru atingerea țintelor stabilite. În 2024, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere în UE a scăzut cu 1,9% față de anul precedent, iar comparativ cu 2014, reducerea a fost de 16,7%.

Pentru șoferii din Oltenia, cifrele reprezintă un semnal de alarmă privind riscurile de pe drumurile regiunii. Statisticile nu identifică însă cauzele concrete ale mortalității și nici drumurile sau județele care contribuie cel mai mult la această rată. Ele arată amploarea problemei la nivel regional și necesitatea unor măsuri susținute pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.