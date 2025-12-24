Sume record aprobate de Executiv. Unde ajung banii din Fondul de rezervă

Guvernul a aprobat, în ședința recentă, mai multe hotărâri prin care alocă peste 980 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, bani destinați suplimentării bugetelor unor instituții publice și ministere.

Fondurile vizează Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Societatea Română de Radiodifuziune, precum și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Cea mai mare alocare bugetară, de peste 473,2 milioane de lei, a fost aprobată pentru Ministerul Energiei. Suma este acordată sub formă de credite de angajament și credite bugetare, provenind din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Potrivit Executivului, fondurile sunt destinate reîntregirii sumelor utilizate anterior din veniturile obținute din privatizare.

În comunicatul transmis de Guvern se precizează că „fondurile sunt destinate reîntregirii sumelor provenite din veniturile din privatizare și utilizate pentru acordarea către Societatea ‘Complexul Energetic Oltenia’ a ajutorului de stat de restructurare, sub formă de grant, aferent anului 2022”.

Alocarea are rolul de a acoperi obligațiile financiare asumate în cadrul planului de restructurare aprobat pentru compania energetică.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor beneficiază de o suplimentare bugetară de peste 203 milioane de lei.

Suma este alocată pentru plata serviciilor silvice și pentru compensarea proprietarilor de fond forestier care sunt afectați de restricțiile impuse la exploatarea masei lemnoase.

Executivul arată că „suma este alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la capitolul ‘Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare’, și este destinată gestionării durabile a fondului forestier aflat în proprietate privată și în proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale”.

Fondurile sunt utilizate pentru acoperirea obligațiilor financiare prevăzute de legislația în vigoare.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației primește 200 de milioane de lei, sub formă de credite bugetare din Fondul de rezervă.

Banii sunt destinați finanțării Programului național de construcții de interes public sau social, program care vizează realizarea și finalizarea unor investiții la nivel local și central.

Alocarea are ca scop asigurarea continuității finanțării proiectelor aflate în derulare, conform documentelor aprobate de Guvern.

Societatea Română de Radiodifuziune va primi o suplimentare bugetară de 6 milioane de lei. Potrivit comunicatului Guvernului, „suplimentarea, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, este necesară pentru asigurarea continuității difuzării programelor SRR, pentru achiziția serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor SRR”.

De asemenea, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 101,7 milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Executivul precizează că „alocarea acestor fonduri permite achitarea obligațiilor de plată restante aferente activităților desfășurate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și contribuie la evitarea unor litigii care ar putea genera costuri suplimentare”.