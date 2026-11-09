Elevii din România vor intra în vacanța de iarnă miercuri, 23 decembrie 2026, și se vor întoarce la cursuri luni, 11 ianuarie 2027, potrivit calendarului oficial al anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Pauza va dura 19 zile calendaristice și va include sărbătorile de Crăciun, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan.

Ultima zi de cursuri înaintea vacanței va fi marți, 22 decembrie 2026. Calendarul este prevăzut în Ordinul ministrului Educației nr. 3.194 din 9 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial la 16 februarie 2026. Astfel, familiile pot stabili din timp programul pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Vacanța de iarnă începe oficial pe 23 decembrie 2026 și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor avea la dispoziție aproape trei săptămâni fără cursuri, iar prima zi de școală din noul an va fi luni, 11 ianuarie.

Perioada include Crăciunul, sărbătorit pe 25 și 26 decembrie, precum și trecerea în noul an. În plus, elevii vor fi în vacanță și de Bobotează, pe 6 ianuarie, și de Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie.

După încheierea vacanței, copiii vor reveni în clase pentru următorul interval de cursuri, care se va desfășura până în luna februarie. Data exactă a încheierii acestuia diferă în funcție de decizia inspectoratelor școlare.

Următoarea perioadă de vacanță este cea mobilă, cunoscută și drept vacanța de schi. Aceasta va avea o durată de o săptămână și va fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Spre deosebire de vacanța de iarnă, aceasta nu va avea aceleași date în toate județele. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor stabili săptămâna exactă, în funcție de calendarul aprobat și de consultările organizate la nivelul unităților de învățământ.

Prin urmare, părinții trebuie să verifice programul comunicat de școala la care învață copiii pentru a afla perioada exactă în care aceștia vor fi liberi.

După vacanța mobilă din februarie-martie, elevii vor mai avea două perioade importante de odihnă până la finalul anului școlar.

Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de primăvară va începe sâmbătă, 24 aprilie 2027, și se va încheia marți, 4 mai 2027. Cursurile vor fi reluate miercuri, 5 mai.

Această perioadă include sărbătorile pascale din 2027, Paștele ortodox fiind celebrat pe 2 mai.

Calendarul continuă cu ultimul interval de cursuri, programat între 5 mai și 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.

Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de cursuri va fi vineri, 18 iunie 2027. Există însă câteva excepții, stabilite în funcție de nivelul de studiu și de profilul educațional.

Elevii claselor a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a, ultima zi de școală este programată pe 11 iunie 2027.

În schimb, elevii din clasele liceale cu filieră tehnologică, cu excepțiile prevăzute în ordin, precum și cei din învățământul profesional vor avea cursuri până pe 25 iunie 2027.

Vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor și se va încheia pe 5 septembrie 2027.

Așadar, vacanța de iarnă din anul școlar 2026-2027 va avea loc între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, iar elevii vor reveni la cursuri pe 11 ianuarie. Calendarul complet este stabilit prin ordin ministerial, iar singura perioadă de vacanță cu date diferite de la un județ la altul este cea mobilă din februarie-martie.