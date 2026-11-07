Hotelurile construite din gheață și zăpadă transformă vacanțele de iarnă într-o experiență neobișnuită. De la construcții artistice ridicate în fiecare an în Laponia până la sate de igluuri amenajate în Alpii elvețieni, aceste destinații oferă camere sculptate manual, cine servite pe farfurii de gheață și posibilitatea de a admira aurorele boreale, potrivit Euronews.

Pentru a face față temperaturilor scăzute, turiștii primesc saci de dormit speciali, iar unele unități pun la dispoziție saloane încălzite, saune și dușuri.

În nordul Norvegiei, complexul Snow Resort Kirkenes găzduiește Snowhotel 365, un hotel care le permite turiștilor să experimenteze cazarea într-un decor de gheață inclusiv în timpul verii.

Pentru întreținerea și reamenajarea spațiilor din acest hotel sunt folosite anual aproximativ 30 de tone de gheață și zăpadă proaspătă. Camerele sunt sculptate manual de artiști internaționali, fiecare având propriile elemente decorative.

Temperatura interioară este de aproximativ -4 grade Celsius. Oaspeții beneficiază de saci de dormit termici, acces la un salon încălzit, saună și dușuri. Pachetul de cazare include micul dejun și o cină cu trei feluri de mâncare.

În Jukkasjärvi, localitate din Laponia suedeză, ICEHOTEL este reconstruit în fiecare sezon rece cu ajutorul artiștilor și sculptorilor. Materialul principal provine din râul Torne, iar camerele și spațiile comune sunt decorate cu opere realizate din gheață.

Începând din decembrie, vizitatorii pot alege camere sezoniere și apartamente cu sculpturi elaborate. Construcția temporară se topește odată cu încălzirea vremii, iar apa revine în circuitul natural.

Temperatura din camerele de gheață se situează în jurul valorii de -5 grade Celsius. Pentru a se odihni confortabil, turiștii au la dispoziție saci de dormit și pături din piele de ren.

Experiența include și opțiuni gastronomice neobișnuite, printre care preparate servite pe farfurii sculptate din gheață.

În Laponia finlandeză, Arctic SnowHotel din Rovaniemi îmbină cazarea în camere de zăpadă cu mai multe atracții tematice. Potrivit informațiilor prezentate, hotelul funcționează sezonier, de la 15 decembrie până la sfârșitul lunii martie.

Complexul are o capacitate de până la 70 de locuri și include un restaurant de gheață, o capelă destinată ceremoniilor și un observator pentru urmărirea aurorelor boreale.

Destinația oferă posibilitatea de a petrece noaptea într-un decor înghețat, dar și acces la experiențe gastronomice și activități legate de fenomenele naturale specifice regiunii arctice.

În apropiere de Alta, Norvegia, se află Sorrisniva Igloo Hotel, prezentat drept cel mai nordic hotel de igluuri din lume.

Construcția este refăcută anual, folosind aproximativ 250 de tone de gheață și 7.000 de metri cubi de zăpadă. Artiștii pregătesc camerele și spațiile comune, iar fiecare sezon are o tematică distinctă.

Hotelul își deschide, de regulă, porțile în jurul datei de 20 decembrie și rămâne disponibil până la sfârșitul lunii martie.

În apropiere, turiștii pot participa la excursii cu sănii trase de câini husky, plimbări cu snowmobilul și drumeții cu rachete de zăpadă. Observarea aurorelor boreale reprezintă o altă activitate pentru care regiunea atrage vizitatori.

În Alpii elvețieni, Iglu-Dorf Zermatt este reconstruit în fiecare iarnă la aproximativ 2.700 de metri altitudine, deasupra stațiunii Zermatt.

Complexul este format din igluuri decorate manual și legate între ele prin coridoare de zăpadă. Sezonul de funcționare se desfășoară, potrivit informațiilor prezentate, între 19 decembrie și 4 aprilie.

Temperatura din interior se menține în apropierea punctului de îngheț. În timpul zilei, terasa exterioară devine un loc de întâlnire pentru oaspeți, iar meniul include fondue cu brânză elvețiană, gustări și băuturi calde sau reci.

Hotelurile de gheață din Europa oferă alternative la cazarea tradițională, în destinații unde zăpada, temperaturile scăzute și peisajele nordice sau alpine fac parte din experiența turistică.