Ninsori abundente, rafale de vânt de 70 km/h și ger de minus 10 grade sunt anunțate pentru acest weekend în cea mai mare parte a țării, unde stratul de zăpadă va ajunge local la 10–15 centimetri. Primele blocaje au apărut deja în trafic, în nordul României, iar Centrul Infotrafic le cere șoferilor să nu plece la drum fără anvelope de iarnă și fără să verifice starea traseului.

Vremea rea a început deja să creeze dificultăți pe drumurile naționale. Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic vineri seară, la ora 19:00, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, pe DN 17A, în localitatea Sucevița (județul Suceava), după ce un autotren a rămas blocat pe carosabil. Utilajele de deszăpezire intervin în zonă pentru eliberarea drumului.

Totodată, polițiștii semnalează ceață densă pe mai multe artere din județul Sălaj, unde vizibilitatea a scăzut sub 50 de metri.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ninsorile au cuprins deja jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei, urmând ca în cursul serii de vineri să se extindă în aproape toată Moldova, cu un strat de zăpadă de 4–8 centimetri.

Din după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, ninsorile ajung și în sudul țării. În Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune un strat de zăpadă de 5–10 centimetri, iar izolat va depăși 15 centimetri. Va continua să ningă și la munte, mai ales în Carpații Meridionali, unde stratul nou va măsura între 5 și 10 centimetri.

Pe lângă ninsori, vântul va sufla cu putere începând din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie), mai întâi în sud-est, apoi în regiunile sudice și în zona Carpaților de Curbură. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând drastic vizibilitatea.

Noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie): Temperaturile minime vor coborî sub pragul înghețului în majoritatea regiunilor, atingând cele mai scăzute valori — în jur de -10 grade — în estul Transilvaniei.

Duminică (29 noiembrie): Maximele zilei vor rămâne negative în est, sud și centru, coborând spre -6 grade în nordul Moldovei și în depresiuni.

În contextul avertizărilor de polei, ninsoare și viscol, polițiștii rutieri le reamintesc conducătorilor auto că echiparea mașinii cu anvelope de iarnă este obligatorie ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

„Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos”, a transmis Centrul Infotrafic.