Persoanele care au grijă de părinți sau de alte rude în vârstă pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului, dacă sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute de lege. Indemnizația lunară este destinată îngrijitorului și se acordă în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice, de programul de lucru și de încheierea unui contract cu serviciul public de asistență socială, potrivit ANPIS.

Multe persoane ajunse la vârsta pensionării au nevoie de ajutor pentru activitățile obișnuite, precum pregătirea hranei, cumpărăturile, igiena personală sau deplasările la medic. În anumite situații, sprijinul poate fi oferit chiar de membrii familiei, inclusiv de copii sau de alte rude.

Legea nr. 17/2000 reglementează posibilitatea acordării unei indemnizații lunare persoanelor care asigură îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor care și-au pierdut autonomia. Banii îi revin îngrijitorului și nu reprezintă o suplimentare a pensiei beneficiarului.

Îngrijitorul poate fi fiul, fiica, o altă rudă sau o persoană care își asumă responsabilitatea de a ajuta un vârstnic care nu se mai poate descurca singur.

Nu este obligatoriu ca persoana respectivă să aibă o calificare profesională de îngrijitor la domiciliu. Totuși, simplul fapt că cineva are grijă de un părinte sau de o rudă nu îi oferă automat dreptul la indemnizație.

Potrivit condițiilor prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, solicitantul trebuie să fie angajat și să obțină acordul scris al angajatorului pentru reducerea programului de lucru la jumătate de normă. În mod obișnuit, acest lucru presupune trecerea la un program de patru ore pe zi.

Este important ca persoana interesată să discute mai întâi cu serviciul public de asistență socială despre eligibilitate și documentele necesare. Modificarea contractului de muncă înainte de clarificarea tuturor condițiilor poate duce la diminuarea veniturilor fără garanția obținerii indemnizației.

Cuantumul indemnizației este stabilit prin articolul 13 din Legea nr. 17/2000. Conform prevederilor legale, aceasta reprezintă jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu, gradația 0, stabilit potrivit Legii-cadru nr. 153/2017.

Calculul nu se raportează la salariul pe care îl primește persoana la locul de muncă, astfel că indemnizația nu acoperă automat diferența rezultată din reducerea programului.

De asemenea, trebuie făcută diferența între suma brută și cea netă, care ajunge efectiv în contul beneficiarului, după aplicarea regulilor fiscale.

Un reper este cuantumul de 2.025 de lei afișat pe pagina oficială a Primăriei Constanța. Valoarea nu reprezintă însă o sumă netă garantată la nivel național pentru toate persoanele care solicită acest sprijin.

Înainte de modificarea programului de lucru, viitorul îngrijitor poate solicita angajatorului informații scrise despre salariul de referință, valoarea brută a indemnizației, reținerile fiscale, suma netă și data de la care începe plata.

Acordarea indemnizației depinde de evaluarea gradului de dependență al persoanei vârstnice. Vârsta înaintată sau existența unei afecțiuni medicale nu sunt suficiente, de unele singure, pentru obținerea sprijinului.

Evaluarea urmărește dificultățile întâmpinate în activitățile cotidiene și măsura în care persoana are nevoie de ajutor din partea altcuiva.

Grila națională, aplicabilă de la 1 martie 2025, cuprinde 11 întrebări referitoare la dificultățile întâmpinate în ultimele 30 de zile. Sunt analizate capacitatea de înțelegere și comunicare, mobilitatea, igiena personală, îmbrăcatul, relațiile cu alte persoane, activitățile gospodărești și participarea socială.

În funcție de punctajul obținut, situațiile sunt împărțite astfel:

0-18 puncte: fără risc de dependență;

19-30 de puncte: risc de dependență, gradul III;

31-42 de puncte: dependență parțială, gradul II;

43-55 de puncte: dependență totală, gradul I.

Evaluarea presupune și analizarea documentelor medicale, a condițiilor de locuit și a posibilității persoanei de a-și asigura singură nevoile zilnice. Sunt luate în considerare inclusiv resursele disponibile și ajutorul pe care îl primește deja.

De exemplu, în cazul unui părinte care are dificultăți de deplasare, asistentul social poate verifica dacă acesta se poate spăla, îmbrăca, pregăti mâncarea sau ieși singur din locuință.

Certificatul de handicap, dacă există, poate fi inclus în dosar, dar nu înlocuiește evaluarea necesară pentru stabilirea nevoii de îngrijire.

Persoanele care vor să devină îngrijitori la domiciliu trebuie să pregătească un dosar cu documentele solicitate de serviciul public de asistență socială.

Printre actele necesare se numără:

cererea de acordare a sprijinului;

actele de identitate ale îngrijitorului și ale persoanei vârstnice;

documentele medicale ale beneficiarului;

dovezile privind veniturile;

acordul persoanei vârstnice pentru îngrijire și, după caz, actele de reprezentare;

adeverința de salariat și documentele referitoare la reducerea programului de lucru;

documentele care atestă aptitudinea îngrijitorului;

cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală;

extrasul de cont pentru efectuarea plății.

În funcție de cerințele instituției locale, dosarul poate include și un aviz psihologic sau o adeverință medicală care să ateste că solicitantul este apt pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

După depunerea actelor, autoritățile efectuează ancheta socială și evaluarea nevoilor beneficiarului.

După verificarea condițiilor și stabilirea nevoilor persoanei vârstnice, contractul de îngrijire se încheie cu serviciul public de asistență socială.

Documentul stabilește persoana care beneficiază de îngrijire, valoarea indemnizației, durata contractului și responsabilitățile asumate de îngrijitor.

Activitățile pot include pregătirea meselor, cumpărăturile, menajul, însoțirea la medic sau sprijinul pentru socializare. Contractul trebuie să cuprindă și frecvența intervențiilor, numărul de zile și ore alocate, precum și timpul estimat pentru fiecare activitate.

Durata contractului poate fi determinată sau, în cazul persoanelor care au obligație legală de întreținere, nedeterminată, cu reevaluare anuală.

Responsabilitățile asumate nu pot fi transferate unei alte persoane. Încetarea contractului poate avea loc la expirarea perioadei stabilite, dacă obligațiile nu sunt îndeplinite fără justificare sau la solicitarea beneficiarului ori a îngrijitorului.

Pe durata colaborării, îngrijitorul trebuie să respecte planul de îngrijire, să colaboreze cu asistentul social și să informeze instituția despre modificările care pot influența situația beneficiarului. Serviciul public de asistență socială verifică periodic modul în care sunt îndeplinite obligațiile asumate.