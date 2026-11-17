Nava Gas Husky, care naviga sub pavilion liberian din portul egiptean Alexandria către portul românesc Midia, s-a scufundat în Marea Neagră, la aproximativ 50 de mile marine, respectiv peste 92 de kilometri, est de localitatea bulgară Beala.

Autoritățile din Bulgaria au declanșat o operațiune de căutare și salvare a celor 19 membri ai echipajului, iar la intervenție au fost mobilizate aeronave și militari din cadrul Forțelor Aeriene bulgare.

Ministerul bulgar al Apărării a anunțat marți că nava a dispărut de pe radar imediat după miezul nopții de luni spre marți. Baliza SOS a ambarcațiunii a fost activată la ora locală 8:02, aceeași cu ora României, și a transmis un semnal care indica scufundarea navei.

Pentru sprijinirea operațiunilor de căutare, un avion de tip Suhoi 25 (Su-25) a decolat de la baza aeriană Balcik la ora 10:25, cu misiunea de a monitoriza zona din aer. Ulterior, imediat după ora 11:00, a fost trimis și un al doilea avion de același tip.

În zona în care s-a produs incidentul a fost observată o barcă pneumatică de mici dimensiuni, în care se aflau mai multe persoane. Un elicopter de tip Cougar a fost trimis pentru salvarea celor aflați la bordul acesteia.

Mobilizarea mijloacelor aeriene bulgare a fost dispusă de comandantul apărării, în urma unei solicitări transmise de Direcția Generală a Activităților de Salvare în Situații de Urgență din cadrul Agenției Executive a Administrației Maritime.

Solicitarea viza asigurarea sprijinului aerian pentru operațiunile de căutare și salvare.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile bulgare, ultima poziție cunoscută a navei Gas Husky se afla la 14,5 mile marine, adică aproximativ 26,8 kilometri, de locul în care s-a răsturnat luni nava Betul 8.

Incidentul are loc la scurt timp după accidentul în care a fost implicată ambarcațiunea Betul 8. Membrii echipajului acesteia au fost salvați, iar după intervenție au declarat că nava lor fusese lovită de două drone maritime.

Deocamdată, informațiile comunicate de partea bulgară nu precizează cauza scufundării navei Gas Husky și nici situația exactă a celor 19 membri ai echipajului. Operațiunile de căutare și salvare erau în desfășurare marți, cu sprijinul mijloacelor aeriene ale Bulgariei.