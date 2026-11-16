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O navă sub pavilion Tanzania, în derivă în Marea Neagră, în apropiere de Midia. ARSVOM intervine cu o ambarcațiune de salvare

O navă sub pavilion Tanzania, în derivă în Marea Neagră, în apropiere de Midia. ARSVOM intervine cu o ambarcațiune de salvare
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Din cuprinsul articolului

O navă comercială sub pavilion Tanzania a ajuns în derivă în Marea Neagră, la aproximativ șase mile marine de digul de nord din zona Midia, potrivit autorităților.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a trimis luni o ambarcațiune pentru intervenție, după ce a primit o solicitare din partea Căpităniei Zonale Constanța.

Intervenție în Marea Neagră, la o navă în derivă

Este vorba despre nava Mariam M, pentru care autoritățile maritime au cerut sprijin în vederea desfășurării unei operațiuni de salvare. Potrivit reprezentanților ARSVOM, misiunea a fost preluată de nava SAR Artemis.

„La ora 14:12, nava SAR Artemis pleacă din dana 78 a portului Constanța către nava Mariam M, aflată în deriva la 6 Mm de digul de nord Midia”, au transmis reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

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Intervenția a fost solicitată de Căpitănia Zonală Constanța, care a cerut mobilizarea echipajului ARSVOM pentru acordarea asistenței necesare navei aflate în dificultate.

Operațiune dificilă în Marea Neagră

La momentul transmiterii informațiilor, operațiunea era în desfășurare, iar ambarcațiunea Artemis se îndrepta către Mariam M pentru evaluarea situației și desfășurarea intervenției.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre cauza pentru care nava a ajuns în derivă, despre starea echipajului sau despre eventualele probleme tehnice ale vasului. Nu au fost comunicate nici informații privind necesitatea unei remorcări către port.

nava marea neagra

nava marea neagra / foto: captura video

ARSVOM este instituția care intervine în operațiuni de căutare și salvare pe mare, acordând asistență navelor și persoanelor aflate în pericol în apele maritime românești.

Misiunea din zona Midia continuă, urmând ca autoritățile să stabilească măsurile necesare în funcție de situația identificată la fața locului.

O navă plecată din Tulce s-a scufundat

Reamintim că, tot luni, nava comercială BETUL 8, care plecase din Tulcea cu destinația Egipt, s-a scufundat luni, 16 noiembrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Din fericire, cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni la care au participat nave bulgare, românești și turcești, precum și mijloace aeriene ale Forțelor Aeriene bulgare.

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