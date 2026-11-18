Nava comercială Mariam M, eșuată pe plaja Vadu după ce a fost avariată de o dronă în apele Ucrainei, urmează să fie repusă pe linia de plutire cu ajutorul a două remorchere, potrivit The Maritime Executive.

Operațiunea de recuperare este pregătită de armator, care a contractat serviciile unui operator specializat, iar intervenția trebuie realizată cu atenție pentru a evita eventuale pagube asupra infrastructurii din zonă și riscurile de poluare.

Cargoul, aflat sub pavilion Tanzania, a ajuns pe litoralul românesc după ce a plutit în derivă în Marea Neagră. Nava fusese imobilizată în apele ucrainene în urma unui atac cu dronă din septembrie.

Pe 14 noiembrie, ancora s-a rupt, iar curenții marini au împins-o spre sud, până în zona dintre Capul Midia și Vadu, unde a eșuat pe 16 noiembrie 2026.

Intervenția va presupune folosirea a două remorchere, care vor avea sarcini diferite. Primul va acționa asupra pupei navei, pentru a o trage din zona în care a rămas blocată în nisip, în timp ce al doilea va asigura stabilitatea provei și va contribui la controlul manevrei.

După dezeșuare și repunerea pe linia de plutire, Mariam M urmează să fie tractată către un șantier naval. Acolo vor fi evaluate avariile și vor fi stabilite lucrările necesare pentru reparații.

Operațiunea este una complexă, având în vedere dimensiunile cargoului și condițiile în care acesta a ajuns la țărm.

Directorul ARSVOM, Iulian Crețu, a explicat că operațiunea necesită precauție suplimentară din cauza infrastructurii existente în apropierea plajei Vadu. În zonă se află conducte care ar putea fi afectate în cazul unei manevre greșite.

O eventuală avariere a acestora ar putea genera riscuri de poluare, motiv pentru care echipele trebuie să controleze atent deplasarea navei și forțele exercitate asupra acesteia în timpul remorcării.

Cine are nevoie de marketing turistic când Marea Neagră îți aduce singură atracțiile la mal? 🚢 O nouă epavă pe litoral, de data asta la Vadu.După ce a stat în derivă două luni,"Mariam M" a decis să tragă pe dreapta pe una dintre ultimele plaje sălbatice de la noi.#Vadu #Litoral https://t.co/pqO42vMXCU — 𝓥𝓪𝓼𝓲𝓵𝓮 🛡️ (@VasilePlinta) November 17, 2026

Armatorul a contractat deja serviciile unui operator specializat în remorcaj, care urmează să coordoneze intervenția. Recuperarea navei intră astfel în responsabilitatea proprietarului, conform procedurilor aplicabile în astfel de situații.

Incidentul care a dus la eșuarea navei a început în septembrie 2026. Pe 17 septembrie, Mariam M a fost lovită de o dronă în zona canalului Bâstroe, în apele teritoriale ale Ucrainei, în timp ce se îndrepta spre portul Reni pentru a prelua cereale.

Atacul s-a soldat cu moartea comandantului și a unui alt membru al echipajului, în timp ce alți 13 marinari au fost răniți, potrivit informațiilor publicate de Radio România Constanța. Nava a rămas ulterior ancorată în zona ucraineană, după ce echipajul a fost evacuat.

Pe 14 noiembrie, ancora s-a rupt, iar cargoul a început să plutească în derivă. Autoritatea Navală Română a anunțat că Centrul Maritim de Coordonare i-a urmărit permanent poziția după intrarea în zona de responsabilitate a României și a emis un aviz către navigatori pentru prevenirea incidentelor maritime.1

Pe 16 noiembrie, Căpitănia Zonală Constanța a solicitat sprijinul ARSVOM. Nava de salvare SAR ARTEMIS a plecat din Portul Constanța la ora 14:12, însă, înainte ca echipajul să poată începe manevrele de remorcaj, curenții și valurile au împins cargoul spre țărm. La sosirea echipei de salvare, acesta era deja eșuat între Capul Midia și Vadu.

După dezeșuare, Mariam M va fi transportată la un șantier naval, unde specialiștii vor putea evalua starea structurii și a instalațiilor de la bord. Avariile produse de drona care a lovit nava în septembrie vor trebui analizate înainte de stabilirea lucrărilor de reparație.

Până la finalizarea operațiunii, recuperarea cargoului rămâne dependentă de condițiile din zonă și de posibilitatea executării în siguranță a manevrelor de remorcaj.