Nava Mariam M, care a eșuat luni după-amiază în zona Vadu, a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale Ucrainei, în luna septembrie, au anunțat reprezentanții Autorității Navale Române (ANR).

După atac, ambarcațiunea a rămas ancorată în zona ucraineană până în 14 noiembrie, când ancora s-a rupt, iar curenții au purtat-o în apele teritoriale ale României.

Potrivit ANR, nava a fost monitorizată permanent de Centrul Maritim de Coordonare încă din momentul în care a intrat în zona de responsabilitate a României.

Pentru prevenirea unor incidente în trafic, autoritățile au emis un aviz către navigatori, prin care navele aflate în tranzit au fost avertizate asupra pericolului reprezentat de ambarcațiunea aflată în derivă.

Reprezentanții instituției au precizat că, în cursul zilei de luni, o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost trimisă pentru a prelua și remorca Mariam M. Intervenția nu a mai putut fi realizată, deoarece condițiile din larg nu au permis echipajelor să înceapă manevrele de remorcaj.

Înainte ca operațiunea să fie inițiată, curenții au împins nava spre țărm, unde aceasta a eșuat în zona Vadu.

„În cursul lunii septembrie nava Mariam M a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale Ucrainei. După atac, nava a rămas ancorată în zona ucraineană până pe data de 14 noiembrie, când ancora s-a rupt, iar ambarcațiunea a intrat în derivă, fiind purtată de curenți către zona de responsabilitate a României”, au transmis reprezentanții Autorității Navale Române.

Pentru gestionarea situației, Căpitănia Zonală Constanța a luat legătura cu armatorul navei. Conform procedurilor maritime, acesta a contractat serviciile operatorului de remorcaj COREMAR, care urmează să intervină pentru operațiunile de dezeșuare.

După ce va fi repusă pe linia de plutire, Mariam M ar urma să fie remorcată către un șantier naval, unde va fi evaluată și reparată. Autoritatea Navală Română a precizat că această etapă va avea loc după finalizarea operațiunilor de scoatere a navei de pe uscat.