Un studiu publicat în revista americană Science în urmă cu 66 de ani a indicat data de 13 noiembrie 2026 drept momentul în care populația umană ar fi ajuns la o valoare matematică infinită, dacă ritmul de creștere din trecut s-ar fi menținut.

Data a revenit în atenția publicului, însă cercetarea nu anunța distrugerea planetei, ci atrăgea atenția asupra riscurilor suprapopulării.

Articolul științific, intitulat „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, a fost publicat pe 4 noiembrie 1960 și semnat de fizicianul Heinz von Foerster, alături de Patricia M. Mora și Lawrence W. Amiot.

Cei trei cercetători au analizat evoluția populației globale din ultimii aproximativ 2.000 de ani și au construit un model matematic pentru a estima ritmul de creștere al omenirii.

Studiul pornea de la o observație privind evoluția demografică: populația planetei creștea, iar intervalele necesare pentru dublarea numărului de locuitori deveneau tot mai scurte.

Pe baza datelor istorice, cercetătorii au construit o curbă matematică ce descria accelerarea creșterii populației. Dacă tendința identificată ar fi continuat fără modificări, modelul indica apropierea de o valoare infinită în noiembrie 2026.

Mai exact, calculul nu presupunea că miliarde de oameni ar fi dispărut într-o anumită zi sau că Pământul ar fi devenit nelocuibil. Era vorba despre o singularitate matematică, adică un punct în care modelul nu mai putea descrie o valoare finită a populației.

Titlul provocator a contribuit la notorietatea cercetării. Termenul „Doomsday” (Ziua Judecății sau Ziua Apocalipsei) a fost folosit pentru a atrage atenția asupra unei probleme demografice care provoca îngrijorare încă din acea perioadă.

Evoluția populației mondiale din ultimele decenii a demonstrat că ritmul de creștere nu a rămas constant. După o perioadă de expansiune demografică rapidă, rata natalității a început să scadă în numeroase regiuni ale lumii.

În paralel, schimbările sociale, economice și medicale au modificat structura populației. Familiile au început să aibă mai puțini copii, iar tendințele demografice au devenit diferite de cele folosite în modelul din 1960.

Prin urmare, extrapolarea matematică realizată de von Foerster și colaboratorii săi nu mai corespunde evoluției reale a populației. O proiecție bazată pe menținerea neschimbată a unei tendințe nu poate anticipa cu precizie toate transformările care apar în societate.

Datele actuale ale Organizației Națiunilor Unite conturează o evoluție demografică diferită de cea anticipată în urmă cu șase decenii.

Potrivit raportului World Population Prospects 2024, populația lumii era estimată la aproximativ 8,2 miliarde de persoane în 2024. ONU estimează că aceasta va continua să crească în următoarele decenii și va ajunge la aproximativ 10,3 miliarde de locuitori la mijlocul anilor 2080.

Ulterior, numărul populației ar urma să scadă treptat, ajungând la aproximativ 10,2 miliarde până în 2100. Organizația estimează la 80% probabilitatea ca populația mondială să atingă un nivel maxim în cursul acestui secol.

Unul dintre factorii care explică această schimbare este reducerea fertilității în mai multe state, inclusiv în țări cu populații foarte mari. China este unul dintre exemplele relevante pentru această tendință.

De altfel, ONU arată că aproximativ un sfert din populația lumii trăiește deja în țări în care numărul locuitorilor a atins nivelul maxim și a început să scadă.

De-a lungul timpului, diferite evenimente astronomice, interpretări religioase sau calcule științifice au fost asociate cu presupuse date ale sfârșitului lumii.

Un exemplu cunoscut este panica provocată în 1910 de apropierea cometei Halley. În acea perioadă, unele publicații au avertizat asupra gazelor considerate periculoase din coada cometei. Temerile au alimentat inclusiv comercializarea unor produse prezentate drept mijloace de protecție.

Un alt episod a avut loc în 2012, când încheierea unui ciclu din calendarul mayaș a fost interpretată de unele persoane drept un semn al apocalipsei. Data de 21 decembrie 2012 a trecut fără ca evenimentul anticipat să se producă.

Aceste exemple arată cât de ușor pot fi interpretate greșit anumite calcule, fenomene sau tradiții atunci când sunt desprinse de explicațiile lor inițiale.

Predicția formulată de Heinz von Foerster și colegii săi rămâne un exemplu cunoscut de model matematic aplicat evoluției populației. Cercetarea nu a demonstrat că omenirea urma să dispară pe 13 noiembrie 2026, ci a evidențiat consecințele ipotetice ale unei creșteri demografice accelerate și continue.

Astăzi, 13 noiembrie 2026, data are mai ales o valoare simbolică pentru istoria cercetărilor demografice. Problema creșterii populației rămâne relevantă, însă evoluția reală depinde de natalitate, mortalitate, migrație și schimbările sociale, factori care nu pot fi reduși la o singură formulă matematică.