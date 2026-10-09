Economie

Noile calcule INS arată cum a evoluat economia României în 2025. PIB-ul a crescut cu 0,8%, iar construcțiile au avut un rol important

Noile calcule INS arată cum a evoluat economia României în 2025. PIB-ul a crescut cu 0,8%, iar construcțiile au avut un rol importantBani. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Economia României a înregistrat o creștere de 0,8% în 2025, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor anuale semidefinitive publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la aproape 1.930 de miliarde de lei, în prețuri curente, iar noile calcule aduc modificări față de estimarea provizorie.

Conform INS, PIB-ul României a însumat 1.929.930 de milioane de lei în 2025. Valoarea în termeni nominali este cu 0,7% mai mare decât cea estimată anterior, în timp ce creșterea economică reală, raportată la anul 2024, a fost de 0,8%.

Construcțiile și tehnologia au susținut creșterea economică

Noile date statistice arată diferențe între contribuțiile sectoarelor economice la evoluția PIB. Construcțiile au avut o contribuție pozitivă, revizuită de la 0,5% la 0,7%, în timp ce volumul de activitate a rămas la 106,9% față de nivelul de referință.

Informațiile și comunicațiile au contribuit cu 0,3% la creșterea economică, fără modificări față de estimarea precedentă. În schimb, volumul activității din acest sector a fost revizuit în creștere, de la 104,1% la 104,3%.

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Agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,2% la avansul PIB, iar volumul activității a fost revizuit de la 106,6% la 106,9%. Industria nu a contribuit la creșterea economică în niciuna dintre cele două estimări, însă volumul său de activitate a fost ajustat ușor în sus, de la 99,8% la 99,9%.

Tranzacțiile imobiliare au trecut de la o contribuție nulă la una pozitivă, de 0,1%. În schimb, comerțul, transporturile, serviciile de cazare și restaurantele au înregistrat o revizuire negativă, contribuția acestui grup de activități coborând de la 0% la -0,1%.

Muncitor constructii

Muncitor constructii. Sursă foto: Pixabay

Unele sectoare au înregistrat contribuții negative la PIB

Activitățile profesionale, științifice și tehnice, alături de serviciile administrative și cele suport, au avut o contribuție negativă de 0,3%, neschimbată față de estimarea anterioară. Volumul activității a coborât de la 96% la 95,9%.

Administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială au trecut de la o contribuție nulă la una negativă, de -0,1%. Volumul activității din aceste domenii a scăzut de la 99,7% la 99,6%.

Activitățile de spectacole, culturale și recreative, precum și alte servicii, nu au contribuit la creșterea PIB în niciuna dintre estimări. Totuși, volumul activității a fost revizuit în scădere, de la 100,5% la 99,9%.

Și volumul impozitelor nete pe produs a fost ajustat în jos, de la 100,9% la 100,4%, potrivit datelor INS.

Investițiile au avut o contribuție mai mare decât cheltuielile publice

Din perspectiva utilizării PIB, cheltuielile gospodăriilor populației au avut o contribuție de 0,3% la creșterea economică, fără modificări față de estimarea precedentă. Volumul acestora a rămas la 100,5%.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile în active fixe, a contribuit cu 0,9% la avansul PIB. Contribuția a rămas neschimbată, însă volumul indicatorului a fost revizuit de la 103,4% la 103,6%.

În cazul cheltuielilor pentru consumul final individual al administrațiilor publice, contribuția a fost revizuită de la +0,1% la -0,5%. Volumul acestui indicator a coborât de la 101% la 93,9%.

În schimb, consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a trecut de la o contribuție negativă de -0,6% la una pozitivă, de +0,1%. Volumul indicatorului a crescut de la 94,6% la 100,8%.

Variația stocurilor a avut o contribuție de 0,4%, față de 0,5% în estimarea precedentă. Totodată, contribuția exportului net de bunuri și servicii a fost revizuită de la -0,5% la -0,4%.

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