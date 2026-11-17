Mediul privat reprezintă unul dintre principalele motoare ale creșterii economice din România, iar relația dintre autorități și antreprenori trebuie să se bazeze pe respectarea strictă a angajamentelor financiare. Declarația a fost făcută marți de către Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul galei Topul Național al Firmelor Private din România, conform Agerpres.

Oficialul guvernamental a subliniat că progresul real al țării nu depinde de declarații politice, ci de ritmul investițiilor și de plata la termen a lucrărilor deja realizate. În viziunea sa, fiecare proiect de infrastructură finalizat are în spate efortul concret al antreprenorilor și al angajaților din sectorul privat.

"Se vorbeşte mult despre dezvoltarea economică, dar dezvoltarea nu se face din discursuri, se face prin muncă, prin investiţii, prin şantiere care nu se opresc şi, foarte important, prin facturi plătite la timp. Iar în spatele fiecărui kilometru de drum construit, al fiecărei reţele de apă sau canalizare, al fiecărui proiect dus la bun sfârşit se află o companie, un antreprenor şi oameni care îşi asumă riscul şi fac lucrurile să se întâmple. De aceea, vreau să transmit un mesaj foarte clar: mediul de afaceri nu este doar un partener al statului, este unul dintre motoarele dezvoltării României", a spus ministrul.

Un punct central al intervenției ministrului a vizat criza de lichidități cu care s-au confruntat constructorii autohtoni din cauza întârzierilor la plată. Marcel-Alexandru Stoica a explicat că principala sa prioritate la preluarea mandatului a fost deblocarea sumelor restante pentru firmele de construcții românești, "care deja intraseră în colaps, nefiind plătite pentru ceea ce lucraseră".

Potrivit datelor prezentate la eveniment, intervenția financiară a ministerului a reușit să salveze o mare parte din activitatea sectorului, însă întârzierile acumulate anterior au lăsat urme adânci în economie.

"Astfel, fondurile au fost deblocate, iar ministerul a virat peste 1,8 miliarde de lei pentru firmele româneşti cu zeci de mii de angajaţi. Companiile au plătit salariile, furnizorii, iar activitatea economică a continuat. Din păcate, până în momentul reluării plăţilor, o parte dintre companii nu au rezistat. Oamenii au fost concediaţi, firmele au fost închise. Noi trebuie să fim partenerii firmelor, noi, cei care le sting lumina. Noi trebuie să fim partenerii care respectă contractul. Statul trebuie să-şi respecte, la rândul său, obligaţiile", a conchis ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia celei de-a 34-a ediții a evenimentului Topul Național al Firmelor Private din România, organizat marți la Ateneul Român. Gala reunește cei mai performanți oameni de afaceri din țară, ale căror companii au înregistrat rezultate financiare remarcabile.

Clasamentul a fost realizat pe baza unor indicatori economici riguroși, precum cifra de afaceri, profitul brut, productivitatea și performanța globală în afaceri. Distincțiile sunt oferite la nivel național, regional și județean, acoperind diverse sectoare economice și toate categoriile de firme, de la companiile nou-înființate și microîntreprinderi, până la marile corporații cu capital autohton.