Procesul de lichidare a patrimoniului CFR Marfă intră într-o nouă etapă, după ce Tribunalul București a stabilit echipa de specialiști care va gestiona falimentul fostului operator feroviar de stat. Instanța a desemnat un consorțiu alcătuit din trei societăți de practicieni în insolvență pentru a prelua atribuțiile de lichidator judiciar provizoriu. Un detaliu notabil vizează conducerea uneia dintre firmele selectate, al cărei fondator ocupă simultan o funcție de conducere la vârful unei importante companii energetice controlate de statul român.

Potrivit deciziei pronunțate de Tribunalul București, lichidarea judiciară provizorie a CFR Marfă va fi asigurată de o asociere formată din trei entități specializate:

Dascăl Insolvency SPRL

Maestro SPRL

Intercom Management SPRL

Acești practicieni au misiunea de a inventaria și evalua întregul patrimoniu al operatorului feroviar, urmând ca ulterior activele să fie valorificate conform prevederilor legale pentru stingerea datoriilor acumulate. Lista creditorilor care au de recuperat sume de bani de la CFR Marfă este una extinsă și include atât companii de stat, cât și furnizori privați de energie sau servicii, printre care Electrificare CFR, CFR SA, PPC Energie, Premier Energy Furnizare, Compania de Apă Oltenia și Grup Transport Feroviar.

Una dintre cele trei societăți din consorțiu, Dascăl Insolvency SPRL, a fost înființată și este coordonată de Cătălin-Andrei Dascăl. Acesta activează ca avocat și practician în insolvență încă din anul 2006, iar firma sa gestionează un portofoliu amplu în domeniu. Conform datelor centralizate de platforma privată DateBPI, societatea figurează în evidențe cu 141 de proceduri de insolvență active.

În paralel cu activitatea din mediul privat, Cătălin-Andrei Dascăl deține o funcție de conducere în cadrul Transelectrica, operatorul național de transport al energiei electrice, unde statul este acționar majoritar. Datele din raportul anual al Transelectrica aferent anului 2025 arată că acesta a intrat în Consiliul de Supraveghere ca membru provizoriu în aprilie 2022. Ulterior, începând cu 1 martie 2024, a preluat funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, având un mandat valabil până la data de 29 februarie 2028. Conform informațiilor publicate la secțiunea de transparență a companiei energetice, această poziție este remunerată cu o indemnizație brută lunară de 23.785 de lei.

Potrivit biografiei oficiale disponibile pe site-ul Transelectrica, Cătălin-Andrei Dascăl a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu și a urmat studii postuniversitare în drept comercial și drept comunitar european. Anterior intrării în avocatură și insolvență pe cont propriu, acesta a acumulat experiență în sectorul public, lucrând ca expert jurist și executor în cadrul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

Magistrații Tribunalului București au trasat un calendar strict pentru primii pași ai procedurii de faliment. Lichidatorii au la dispoziție un termen de cel mult 40 de zile de la momentul desemnării pentru a redacta și depune raportul detaliat privind cauzele și împrejurările care au condus la intrarea CFR Marfă în insolvență. De asemenea, inventarierea completă a bunurilor companiei trebuie finalizată în maximum 60 de zile de la pronunțarea hotărârii judecătorești.

După încheierea etapei de inventariere și finalizarea raportului de evaluare, procedura va continua conform normelor prevăzute de Legea 85/2014. Consorțiul de lichidatori va înainta creditorilor propunerile privind strategia de valorificare a patrimoniului. Legislația permite ca activele fostului transportator feroviar să fie vândute fie individual, fie în bloc, prin organizarea de licitații publice, prin negociere directă sau printr-o formulă mixtă, în funcție de decizia și aprobarea adunării creditorilor.