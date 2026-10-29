Republica Moldova. Procurorii şi inspectorii fiscali au descins pe parcursul zilei de miercuri, 28 octombrie, cu percheziţii la biroul administratorilor de insolvenţă Nicolae şi Tatiana Bostan.

Sursele EVZ la Chişinău susţin că este vorba de un dosar pornit pentru presupusă escrocherie şi spălare de bani în cazul celor 198 de familii din Chişinău, care au investit câte cel puţin 50 de mii de euro în construcţia unui bloc de locuit. Întreprinderea care a construit blocul a fost trimisă în insolvenţă înainte de finalizarea lucrărilor de construcţie.

Pe lângă plângerile depuse la Procuraturră, păgubiţii au protestat pe parcurul ultimilor doi ani în faţa difertor instituţii ale statului – Parlament, Guvern, Preşedinţie, Procuratura Generală.

Unul din ultimele proteste a avut loc în faţa sediului Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău.

Nicolae şi Tatiana Bostan nu au putut fi contactaţi pentru o reacţie, telefoanele lor fiind închise. Potrivit unor surse, cei doi administratori ar fi fost reţinuţi pentru audieri.

Percheziţiile au avut loc în biroul celor doi administratori, soţii Tatiana şi Nicolae Bostan. Procuratura nu a făcut niciun anunţ public privind efectuarea percheziţiilor. Însă acestea au fost confirmate de către sursele EvZ de la Chişinău. Aceleaşi surse au precizat că percheziţiile au loc în legătură cu blocul rămas nefinalizat de pe strada Titulescu.

Totodată, martorii oculari au văzut pe geamul sediului celor doi administratori, care se află la parterul unui bloc de pe strada Doctor Tudor Strişcă din Chişinău cum oamenii legii răscoleau în documente. Iar spre seară au fost surprinşi câţiva bărbaţi care au scos în braţe mai multe hârtii din sediul administratorilor, presupus a fi documente. Pe care le-au încărcat în portbagajul uunei maşini.

Efectuarea percheziţiilor la sediul administratorilor Bostan a fost confirmată şi de către angajai ai birourilor vecine. Aceştia au precizat că percheziţiile au fost pornite la primele ore ale dimineţii şi au durat până după ora 17.00 seara.

Vasile Gagiu este co-fondator şi administratorul întreprinderii Crist-Valg SRL, care a investit un milion de euro pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a blocului de pe strada Titulescu. Oficiul întreprinderii se află alături de biroul administratorilor Bostan.

Solicitat de EvZ, Vasile Gajiu a comunicat că nu a fost pe parcursul zilei. Dar a aflat de la juristul întreprinderii despre percheziţii şi reţinerea cuplului Bostan.

Antreprenorul a declarat că va depune şi el o plângere, deoarece a investit banii, însă nu au fost folosiţi conform destinaţiei.

„M-au convins că au nevoie de bani pentru sticlă la balcoane şi că în timpul apropiat lucrările vor terminate. Iar blocul va fi dat în exploatare. S-a întâmplat în 2023. Dar blocul nu a fost dat în exploatare. Patronii firmei de construcţie au furat banii pe care i-am investit.

Mai mult, eu am cumpărat două apartamente în această casă. Pe care intenţionez să le donez unor familii nevoiaşe. Ei au amăgit atâta lume. Au luat bani de la oameni şi nu le-au dat locuinţele promise.

Eu le-am zis de mai multe ori să conecteze blocul la apeduct şi electricitate şi să dea oamenilor cheile. Să locuiască acolo. I-am spus de mai multe ori lui Nicolae Bostan să nu lase oamenii pe drumuri. Dar nu m-a ascultat. Acum suportă consecinţele.

Eu sunt om de afaceri cinstit. Şi regret acum că m-am legat cu ei”, a declarat Gajiu.

Nicolae Bostan şi cele 198 de familii care au investit în blocul de pe strada Titulescu au fost subiecţii mai multor articole publicare în Evenimentul Zilei.

La 1 februarie 2026, EvZ a publicat un articol despre şedinţa Comisiei Autorizare şi Disciplină a Administratorilor Autorizaţi (CADAA).

Mai mulţi investitori în construcţia blocului de pe strada Titulescu au venit atunci să protesteze la Ministerul Justiţiei. Protestatarii s-au plâns că au investit într-un bloc de locuit, care era gata în proporţie de 90 la sută. Printr-o schemă, întreprinderea care construia blocul a fost trimisă în insolvenţă.

Iar administrator provizoriu a fost numită Tatiana Bostan. Care atunci era membră a CADAA.

„Suntem 198 de familii care au investit în locuinţe, dar am rămas pe drumuri. Nicolae Bostan, administratorul de insolvenţă al unei întreprinderi a inventat o datorie de 100.000 de euro către compania care construia blocul nostru. Iar administrator provizoriu a fost numită soţia lui, Tatiana Bostan. Adică banii se mută dintr-un buzunar în altul.

Tatiana Bostan spune că este nevoie de investitor pentru a depăşi situaţia. Dar nu e nevoie de investitor. Sunt spaţii comerciale, care pot fi vândute. Mai mult, Dumneaei nici nu vine la adunări să stea de vorbă cu creditorii.

Ne-am plâns la Comisie şi chipurile ne-au ascultat. Unul din membri Comisiei, Gheorghe Macovei, mi-a cerut să le aduc certificatul de căsătorie sau dovada că ei dorm împreună. Aşa că nu s-a hotărât nimic. Conducerea ţării ar trebui să ia atitudine. Unde putem să ne mai plângem?”, a declarat atunci pentru EvZ Tudor Dogaru, reprezentantul protestatarilor.

Solicitat atunci să comenteze acuzaţiile aduse, Nicolae Bostan a refuzat să facă declaraţii.

Ulterior, Nicolae Bostan i-a acţionat în instanţă pe Tudor Dogaru, redacţia Evenimentul Zilei şi semnatarul articolului publicat pentru „apărarea cinstei, demnităţii şi reputaţiei profesionale”.

Echipa EvZ a fost prezentă la o adunare a celor care şi-au pierdut economiile, investind în blocul de pe strada Titulescu economiile de o viaţă. La adunare urma să vină Tatiana Bostan, administratoarea provizorie a întreprinderii care a construit blocul, aflată în proces de insolvabilitate. În locul ei a venit însă Nicolae Bostan.

Printre cei prezenţi la adunare erau oameni în etate. Care nu mai au nicio speranţă că vor păşi cândva pragul locuinţei la care au visat. O femeie cu dizabilităţi locomotorii ne-a spus că a vândut casa la ţară şi a investit banii în apartament pentru ca să aibă comodităţi la bătrâneţe. Acum este adăpostită de cunoscuţi. Dar nu ştie cât aceştia vor vrea să o găzduiască.

Cei prezenţi la adunare nu au dorit să discute cu Nicolae Bostan pe motiv că acesta nu este administratorul întreprinderii în care şi-au investit economiile.

La adunarea repectivă a fost prezent şi Vasile Gajiu. Acesta le-a declarat celor prezenţi că este o victimă ca şi ei şi nişte „idioţi” i-au furat banii. Oamenii însă nu l-au crezut şi l-au acuzat de complicitate cu Nicolae Bostan.

Cu două săptămâni în urmă, câţiva antreprenor, care se declară victime ale schemelor din insolvenţă s-au reunit într-o conferinţă de presă, în care au criticat justiţia moldovenească pentru tergiversarea dosarelor de insolvabilitate. Doi antreprenori şi Tudor Dogaru au adus acuzaţii directe în adresa lui Nicolae Bostan.

Ulterior, administratorul a venit cu o replică publică la acuzaţiile aduse.

Cu referire la situaţia actuală a blocului locativ din str. Titulescu nr. 4 , vă aducem la cunoștință că de la intentarea procesului de insolvabilitate cu bunăvoință si încrederea SRL Crist-Valg, în persoana d-lui Gajiu Vasile, au fost investite mijloace bănești de peste 950 000 euro. De către administratorul insolvabilității antreprenorului general Art Urban Grup SRL au fost asigurate cheltuieli de finisare a construcției în sumă de peste 600 000 euro. Iar din restanţele contractuale ale persoanelor fizice au fost investite doar în jurul la 250 000 euro. Și toate aceste cheltuieli urmează a fi recuperate exclusiv din spaţiile libere ale debitorului SRL ELINARTPROIECT. Fără ca persoanele fizice să fie obligate să achite careva sume suplimentare. Desigur, că procesul de construcție a unui bloc locativ nu este unul simplu. Ci chiar foarte complex. Iar prin concursul protestatarilor şi a organelor de conducere acesta este şi sabotat prin înaintarea plângerilor către organele administrației publice locale şi organele de control în domeniul construcțiilor sau neprezentarea actelor permisive. Cu toate aceste greutăţi, blocul locativ este spre final de construcție. Urmând a fi trasată energia electrică exterioară şi conectate celelalte reţele care au fost deja trasate”, a declarat Bostan în comunicatul de presă transmis prin intermediul agenţiei IPN.

Administratorul l-a acuzat de şantaj pe Tudor Dogaru. „În concluzia celor invocate, nu sunt clare intențiile lui Dogaru Tudor și a unei peroane străine, care pretinde că a investit în blocul locativ. Dar care nu are nicio calitate procesuală și care nu au fost lezați în drepturi în niciun fel de către administratorii autorizați sau investitorul care le finisează blocul locativcare, de altfel, sunt singurii care depun eforturi pentru finisarea construcției.

Învederăm că Dogaru Tudor solicită necuvenit prin șantaj trei apartamente pentru încetarea protestelor, calomniilor, plângerilor, defăimării etc. Acesta fiind în realitate scopul urmărit de Dogaru Tudor prin acțiunile sale inclusiv prin conferința de presă din 13.10.2026”, afirmă Nicolae Bostan.

Solicitat de EvZ, Tudor Dogaru a respins acuzaţiile: „Nu-mi trebuie nimic în plus. Este o calomnie. Vreau doar ca să ajung în proprietatea locuinţei în care am investit eu şi tata. Probabil că voi depune o plângere pentru defăimare”.

Nicolae Bostan nu se află la prima învinuire. În 2024, el a fost reţinut într-un alt dosar legat de o companie de construcţie, ajunsă în insolvabilitate. A stat o săptămână în arest preventiv, apoi a fost eliberat de Curtea de Apel.

Potrivit procurorilor, Nicolae Bostan, administrator provizoriu al companiei de construcții, împreună cu membrii comitetului creditorilor, au vândut apartamentele unei companii private în baza unei licitații fictive. Fără a notifica creditorii garantați.

Înțelegerea a avut loc după ce compania, care efectua lucrările de construcție, a intrat în insolvabilitate și a fost necesar să contracteze o altă firmă. Dar pe care nu a avut cu ce să o plătească.

Astfel, au decis să-și achite datoriile vânzând mai multe locuințe, care aparțineau deja altor persoane. Suma prejudiciului cauzat fiind de 7,6 milioane de lei.