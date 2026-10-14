Republica Moldova. Mai mulţi oameni de afaceri şi persoane fizice, care se declară victime ale schemelor din insolvabilitate, au criticat dur, în cadrul unei conferinţe de presă, sistemul judecătoresc şi cel de urmărire penală pentru că ar acoperi ilegalităţile comise de către unii administratori autorizaţi.

Totodată, participanţii la conferinţă au adus mulţumiri premierului Vasile Tofan, care a promis să facă ordine în breasla administratorilor autorizaţi. Precum şi ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari, care s-a implicat activ în lupta cu „mafia din insolvenţă”.

Participanţii la conferinţă au denunţat ameninţări din partea unor actori ai schemelor din insolvenţă. Ei şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu ameninţările şi presiunile din partea unor administratori autorizaţi asupra ministrului Justiţiei, precum şi a deputatului Dinu Plângău. Participanţii la conferinţă au făcut apel Către Procuratura Generală ca să se autosesizeze în aceste cazuri.

Înainte să vină la conferinţa de presă, reprezentanţii întreprinderii Auto-international de la Bălţi au venit la sediul Moldinsolv, o organizaţie obştească a unui grup de administratori autorizaţi, pentru a protesta faţă de activitatea unor membri de acolo, învinuiţi de abuzuri.

Participanţii la conferinţă au reclamat faptul că procesele de insolvabilitate durează ani la rând, întreprinderile lor fiind lăsate pe mâinile unor administratori autorizaţi de rea credinţă. Între timp, activitatea întreprinderii rămâne blocată, fiind împovărată şi de cheltuieli pentru onorariile administratorilor autorizaţi.

În astfel de condiţii, întreprinderile, cândva prospere, sunt aduse forţat în faliment. Iar activele le sunt preluate la preţ derizoriu.

Cristina Dulgan, o antreprenoare care deţinea o reţea de benzinării în sudul Republicii Moldova, a comunicat că întreprinderea sa a fost trimisă în insolvenţă din a patra încercare, pentru o pretinsă datorie derizorie. Fiindu-i bloccată activitatea, întreprinderea nu a putut să achite la timp rata unui credit bancar. Creanţa a fost cumpărată de un om de afaceri, care se află în relaţie de prietenie cu administratorul.

„Administratorul a dat în locaţiune altor întreprinderi benzinăriile. Toate funcţionează, dar banii nu sunt redirecţionaţi spre achitarea datoriilor. Activele întreprinderii mele unt folosite de altcineva. M-am adresat la organele de drept şi mi-au răspuns că nu văd nicio ilegalitate”, a declarat Cristina Dulgan.

Victor Iavtuhovschi, un antreprenor din Cehia, care deţine şi o afacere la Bălţi, a declarat că instanţa de insolvabilitate examinează de trei ani cererea întroductivă depusă de un administrator autorizat. Instanţa tergiverează adoptarea unei soluţii, dând curs la demersurile înaintate de administratorii autorizaţi, care sunt învinuiţi penal pentru abuz, că au încercat să-l deposedeze de afacere.

Participanţii la conferinţă au relatat despre mai multe dosare penale pornite în urma abuzurilor administratorilor autorzaţi, care au fost trase pe linie moartă. Unii administratori condamnaţi penal continuă să activeze în sistem, deşi legea interzice acest lucru. La fel, nu a fost suspendată activitatea nici la unul din administratorii învinuiţi în dosare penale.

Mai mult, un administrator cu statut de învinuit într-un dosar penal a ajuns membru al Comisiei autorizări şi disciplină a administratorilor autorizaţi de pe lângă Ministerul Justiţiei (CADAA).

Sergiu Cucoş, un antreprenor moldovean stabilit în Italia, a comunicat că în cazul preluării afacerii sale Inspectoratul Fiscal a pornit dosar penal pentru insolvabilitate fictivă. Însă dosarul este tergiversat de procurori. Businessmanul a protestat două zile în faţa Procuraturii Generale, dar lucrurile nu s-au mişcat din loc.

Albert Puiu, reprezentantul unei companii din România, a relatat cum întreprinderea de peste Prut s-a ales cu dosar penal în Republica Moldova după ce a investit 8,5 milioane de lei (cca 442,8 mii euro) pentru a scoate din insolvenţă întreprinderea Alimentarmaş, ţinută în această stare de aproape 20 de ani.

Tudor Digaru, liderul unui grup de peste 200 de persoane, care au investit în construcţia unui bloc de locuit, dar în urma une scheme a administratorilor de insolvabilitate au rămas fără bani şi liuinţe, a declarat în conferinţa de presă că a fost ameninţat cu moartea în repetate rânduri.

„Am organizat mai multe proteste în faţa instituţiilor statului ca să ia atitudne în cazul nostru. Am depus zeci de plângeri, am fost în audienţă la demnitari de rang înalt. Am fost sunat de un om de afaceri, care are oficiu în acelaşi sediu cu administratorul autorizat şi cumpără creanţele de la întreprinderile aflate în isolvenţă, care sunt gestionate de acest administrator.

M-a ameninţat că mă va tăia cu sabia. Că mă va îngropa de viu, aşa cum i-a îngropat şi pe alţii care i-au stat în cale. Am depus plângere la Poliţie, dar nu au fost luate măsuri”, a declarat Dogaru.

Participanţii conferința de presă au cerut autorităților să verifice faptele și să ia măsuri pentru accelerarea procedurilor. Aceștia consideră că întârzierile în procesarea cazurilor au un impact negativ atât asupra companiilor, cât și asupra persoanelor care și-au investit economiile pe termen lung.

Aceştia au mai anunţat că sunt gata să se organizeze pentru a pleca cu proteste la Bruxelles. Ca să atragă atenţia instituţiilor europene despre ce se întămplă în Republica Moldova.

Totodată, participanţii la conferinţă au anunţat despre formarea unei organizaţii obşteşti, care să promoveze şi să apere interesele victimelor organelor de drept.