Republica Moldova. Unul din cele mai controversate dosare de insolvenţă din Republica Moldova a fost pus din nou pe pauză pentru o perioadă de câteva luni.

Este vorba despre cererea întroductivă de trimitere în insolvenţă, depusă cu trei ani în urmă în privinţa întreprinderii Auto-Internaţional din Bălţi pentru o pretinsă datorie provenită din penalităţi de 39.000 de lei (cca 2000 euro). Întreprindere care la etapa respectivă avea în conturi peste 15.000.000 de lei (cca 750.000 euro).

Precizăm că Legea cu privire la insolvabilitate din 2012 nu permite trimiterea în insolvenţă pentru datorii provenite din penalităţi. La fel, nu poate fi declarată insolvabilă o întreprindere care deţine mijloace suficiente pentru acoperirea unei datorii.

Acum completul de judecată care examinează cazul respectiv este pus în dificultate cum să înceteze dosarul respectiv. Administratorul de insolvabilitate al întreprinderii Ixialia, Natalia Gârleanu, care a depus cerere de trimiterea în insolvabilitate a întreprinderii pentru pretinsa datoria provenită din penalităţi, a solicitat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate. Iar instanţa a admis-o.

Reprezentanţii Auto-International consideră că este vorba de o nouă tergiversare. Iar Natalia Gârleanu susţine că a făcut uz de dreptul la apărare.

Administratorii Auto-International susţin că întreprinderea a suportat pierderi enorme. Iar angajaţii vin să protesteze în faşa Judecătoriei Bălţi la fiecare şedinţă.

Natalia Gârleanu a solicitat să fie supus controlului constituţionalităţii articolul 31 din Legea insolvabilităţii, care se referă la retragerea cererii întroductive.

În martie 2024, Auto-Internaţional a transferat întreprinderii Ixialia suma de 39.000 de lei. Deşi a menţionat că nu recunoaşte datoria, dar a recurs la acest gest pentru a salva activitatea întreprinderii, care a fost blocată. Menţionând că suporta pierderi de 10.000 de euro pe zi.

Natalia Gârleanu a anunţat că retrage cererea, însă Natalia Onichevici, administratorul autorizat propus de Gârleanu la Auto-International, a solicitat strămutarea examinării dosarului pe motiv că nu se simte în siguranţă.

Gârleanu a delarat în instanţă că îşi retrage cererea pe motiv că datoria către Ixialia a fost achitată. Însă nu renunţă la cerere.

Pe de altă parte, reprezemtanţi Auto-Internaţional au cerut instanţei să respingă cererea întoductivă ca depusă fără temei. Astfel, întreprinderea ar putea să-şi recupereze cheltuielile de judecată şi prejudicile suportate în urma restricţiilor impuse de instanţă din cauza cererii întroductive.

Totodată, dacă cererea întroductivă va fi respinsă ca ilegală, întreprinderea Auto-International va fi scutită de achitarea onorariilor pretinse de Natalia Onichevici. Acestea urmând a fi achitate din contul întreprinderii Ixialia, administrată de Natalia Gârleanu.

Menţionăm că Natalia Onichevici a susţinut ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate. La fel cum a susţinut în ultima perioadă şi retragerea cererii întroductive de către Natalia Gârleanu.

Amintim că Centrul Naţional Anticorupţie a pornit încă în 2024 un dosar penal pentru abuz în cazul tentativei de a trimite în insolvenţă întreprinderea Auto-Internaţional în scopul de a-i prelua activele. În dosar au statut de învinuit administratoarele autorizate Irina Selevestru, Natalia Gârleanu şi Natalia Onichevici.

La începutul anului 2025, cele trei învnuite au fost plasate în arest preventiv în Penitenciarul nr.11 din Bălţi. Ulterior, fiind transferate în arest la domiciliu, apoi sub control judiciar.

CNA a făcut publică şi înregistrarea unei convorbiri telefonice dintre Irina Selevestru şi ajutorul ei, Vasile Cioară, despre planul privind preluarea unei baze de la Auto-International şi chilipirul cu care urma să se aleagă.

Dacă instanţa de insolvabilitate va da curs demersului Nataliei Gârleanu, atunci va fi recunoscută temeinicia depunerii cererii întroductive de trimitere în insolvenţă a întreprinderii Auto-International SRL. Fapt care ar putea fi folosit ca probă a apărării în dosarul penal.

Judecătoria Bălţ a respins încă în vara anului trecut încetarea examinării dosarului Auto-International în baza cererii Nataliei Gârleanu pe motiv că ar încălca interesele pretinsului debitor.

Încheierea instanţei de fond a fost atacată în instanţa ierarhic superioară. Dar contestaţia a fost respinsă. Tot anul trecut, instanţa i-a solicitat Nataliei Onichevici să prezinte un raport dacă la momentul depunerii cererii întroductive exista situaţia de insolvenţă la Auto-Internaţional.

După aproape nouă luni, Onichevici a întocmit un raport, însă fără concluzii. Justificându-se că nu i-au fost prezentate toate actele solicitate.

Precizăm că etapa de pregătire pentru examinarea cererii întroductive a fost terminată vara trecută, la doi ani şi jumătate de la depunerea ei. După care magistrata Mariana Tilipeţ a anunţat că, conform procedurii, nu mai poate anexa la dosar nicio probă. Din acest motiv, instanţa a refuzat la una din şedinţele anterioare să anexeze un act de expertiză făcut de pe mostre luate de pe xerocopii, că semnăturile de pe un act de reziliere a unui contract de locaţiune nu corespunde cu cele adevărate.

Apoi, la şedinţa din 9 octombrie, la solicitarea Nataliei Gârleanu, magistrata Tilipeţ a anexat actul de expertiză la dosar.

Amintim că EvZ a monitorizat acest caz, la fel ca şi alte cazuri de insolvenţă dubioasă, încă de la început. În urma monitorizărilor, au fost descoperite mai multe scheme de insolvenţă fictivă, în scopul preluării afacerilor sau deposedării agenţilor economici de active.

Administratorii vizaţi, au depus peste 30 de plângeri la Consiliul de presă, motivând că nu li s-a oferit dreptul la replică. În pofida faptului că aceştia au refuzat de fiecare dată să răspundă la întrebările jurnaliştilor.

Totodată, au fost depuse plângeri în instanţa civilă, cerându-se despăgubiri de sute de mii de lei pentru pretinsă defăimare. La fel, au depus şi plângeri la poliţie, solicitându-se pornirea dosarelor penale pe numele jurnaliştilor.

Toamna trecută, mai mulţi oameni de afaceri din Republica Moldova, România, Estonia, Italia, Cehia şi Luxemburg, care au ajuns victime ale „mafiei din insolvenţă”, au făcut front comun pentru a da alarma că securitatea economică a statului este în pericol. Printre aceştia se regăseşte şi omul de afaceri Victor Iavtuhovschi, beneficiarul Auto-international SRL.

În acest scop, investitorii au fost în audienţă la preşedinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu, Ministerul Justiţiei, CNA şi SIS. Totodată, ei au organizat conferinţe de presă în care au relatat despre atacurile raider asupra afacerilor lor, cu participarea administratorilor de insolvabilitate.

În luna aprilie a anului curent, Parlamentul de la Chişinău a promis reforme radicale în domeniul insolvenţei. Dinu Plângău, deputatul fracțiunii „Partidului Acțiune și Solidaritate” , a declarat în cadrul unui briefing că în ultima perioadă au fost primite zeci de petiții și sesizări de la cetățeni care susțin că au avut de suferit din cauza sistemului actual de insolvență.

Mulți dintre ei au investit economii personale sau au contractat credite pentru achiziționarea unei locuințe prin contracte de investiții, atrași de prețurile mai accesibile.

La şedinţa Cabinetului de miniştri din 20 septembrie, premierul Vasile Tofan promis să facă ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate, pe care în consideră în mare parte că sunt „toxici”.

Şeful Guvernului a precizat că, de rând cu celelalte aspecte ale reformei din justiţie, guvernarea trebuie „să se focuseze” și pe domeniul insolvenţei.

„Trebuie să facem ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate. Este un subiect important, abordat de mulți investitori, legat de justiție”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul de la Chişinău a declarat că cunoaşte despre fărădelegile care se întâmplă în domeniul insolvabilităţii.