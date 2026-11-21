Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că Rusia ar putea lua măsuri împotriva diplomaților din Republica Moldova aflați la Moscova, dacă autoritățile de la Chișinău decid să-l expulzeze pe ambasadorul rus Oleg Ozerov.

„Dacă s-au săturat să mai aibă diplomați moldoveni care lucrează aici, ar putea să experimenteze asta”, a spus Zaharova pentru agenția TASS, întrebată despre posibilitatea ca ambasadorul rus să fie declarat persona non grata.

Declarația vine după ce președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a afirmat că expulzarea lui Ozerov este una dintre opțiunile pe care autoritățile le au la dispoziție. Oficialul moldovean a precizat însă că o asemenea decizie trebuie analizată cu atenție, inclusiv din perspectiva consecințelor pe care le-ar putea avea.

Discuția a apărut după incidentele din 17 noiembrie, când șapte aparate de zbor au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. În mai multe regiuni au fost raportate șase explozii, iar autoritățile au descoperit fragmente de dronă.

În urma acestor incidente, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul rus și i-a înmânat o notă de protest. Oleg Ozerov a respins demersul diplomatic, calificând acuzațiile drept nefondate.

Igor Grosu a declarat că și el consideră că ambasadorul rus ar merita să fie expulzat, dar a spus că autoritățile trebuie să evalueze dacă această măsură ar contribui la rezolvarea situației.

„Evident, și această măsură este în instrumentarul pe care îl putem folosi. Întrebarea este cât de mult ajută în momentul de față acest lucru”, a declarat președintele Parlamentului, citat de Radio Moldova.

Grosu a adăugat că, deși personal ar susține trimiterea diplomatului înapoi în Rusia, prioritatea trebuie să fie menținerea stabilității și evitarea unor tensiuni suplimentare.

„Merită, tare mult merită acest om să fie trimis acolo de unde a venit, dar trebuie să comensurăm în contextul în care ne aflăm acum și ce trebuie să facem, astfel încât să păstrăm liniștea și pacea”, a afirmat acesta.

Până în prezent, autoritățile moldovene nu au anunțat că au luat o decizie privind expulzarea ambasadorului rus.