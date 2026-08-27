Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat joi un atac la adresa autorităților de la Chișinău, după numirea fostului ministru român al Economiei Claudiu Năsui într-o funcție în cadrul Guvernului Republicii Moldova.

Zaharova susține că decizia reprezintă o dovadă că autoritățile moldovene își transferă controlul asupra sectorului economic către persoane din România. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică și au fost preluate de agenția rusă TASS.

Potrivit oficialului rus, numirea lui Năsui ar demonstra, în opinia Moscovei, lipsa unor candidați considerați potriviți în interiorul Republicii Moldova.

„În contextul tendințelor de criză din economia republicii, predau de fapt întregul sector economic al țării pe mâna persoanelor din București”, a afirmat Maria Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a criticat în termeni duri actuala conducere de la Chișinău și a susținut că forțele pro-occidentale din Republica Moldova și-ar fi demonstrat incapacitatea de a găsi persoane potrivite pentru ocuparea unor funcții importante.

„Astfel, forțele pro-occidentale ale republicii își recunosc propria incapacitate și lipsa unor candidați demni pentru această funcție în interiorul țării lor și pur și simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat”, a declarat Zaharova.

În același context, oficialul rus a făcut referire și la acordarea cetățeniei Republicii Moldova lui Claudiu Năsui. Zaharova a susținut că decretul privind acordarea cetățeniei ar fi fost semnat de președinta Maia Sandu chiar în ziua numirii acestuia.

„Mai mult, decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești a fost semnat de Maia Sandu chiar în aceeași zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestații”, a comentat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse.

Declarațiile sale au mers mai departe, Zaharova afirmând că populația Republicii Moldova ar respinge ceea ce ea a numit „inițiative antipopulare” ale conducerii de la Chișinău.

„Locuitorii Moldovei resping categoric astfel de inițiative antipopulare ale conducerii republicii, care au ca urmare pierderea independenței țării și distrugerea identității sale naționale”, a susținut oficialul rus.

Zaharova a încheiat cu un atac la adresa orientării actuale a Republicii Moldova, invocând inclusiv memoria celor care ar fi luptat pentru independența țării.

„Moldovenii păstrează cu sfințenie memoria apărătorilor Patriei lor, care au sacrificat libertatea republicii pentru binele generațiilor viitoare, și nu sunt dispuși să facă niciun fel de concesii”, a afirmat ea.

Declarațiile Mariei Zaharova se înscriu în discursul constant al Kremlinului privind apropierea Republicii Moldova de România și de Uniunea Europeană. Afirmațiile oficialului rus au fost făcute chiar în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.