Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS) a organizat, pe 19 noiembrie 2026, la Pentagon Events din București, conferința Security Leaders Talk și Romanian Security Industry Awards Gala.

Evenimentele au reunit reprezentanți ai autorităților, antreprenori și specialiști pentru discuții despre securitatea privată și premierea companiilor și profesioniștilor din industrie.

Programul a abordat reglementarea sectorului, achizițiile publice responsabile, concurența loială, formarea profesională și utilizarea noilor tehnologii în serviciile de securitate.

Conferința a pus în discuție legătura dintre predictibilitatea cadrului de reglementare, investițiile companiilor și calitatea serviciilor. Protecția infrastructurilor critice și convergența securității fizice cu securitatea cibernetică s-au numărat, de asemenea, printre temele abordate.

Potrivit organizatorilor, la eveniment au participat Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Lucian Ovidiu Heiuș, vicepreședinte al Curții de Conturi a României, și deputata Ramona-Ioana Bruynseels, secretar al Camerei Deputaților și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Au fost prezenți și Oana Mitea, director general adjunct în Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Corina Scarlat, director în cadrul ANOFM, Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, și comisarul Daniel-Ionuț Cîrstea, șeful Biroului Sisteme de Pază din cadrul Poliției Capitalei.

Perspectiva mediului antreprenorial a fost reprezentată și de Cristian Romeo Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România și director general al CONSTRUCȚII ERBAȘU. La dialog a participat și Corneliu Vișoianu, doctor în științe militare și fost consilier al prim-ministrului.

Panelul „Transformarea tehnologică a securității — Sisteme integrate, management video, AI și drone” a fost moderat de Flavian Crizboi, vicepreședinte PSS.

Discuția i-a reunit pe Dragoș Toma, Regional Manager Hikvision, Stelian Ilie, fondator și CEO MIRA Technologies, Gino Laios, ambasador TAPA EMEA, și Valentin Grigore, Technical Lead Drone Flight Romania.

Cele două părți ale conferinței au fost moderate de Ioan Andrei Rudeanu, vicepreședinte PSS, și Bogdan Șovar, președinte de onoare al organizației.

Președintele PSS, Adrian-Bogdan Moisescu, a subliniat importanța cooperării cu autoritățile pentru profesionalizarea securității private.

„Securitatea privată are un rol concret în protejarea oamenilor, a bunurilor și în continuitatea activității economice. Pentru a ne îndeplini acest rol, avem nevoie de reguli clare, concurență corectă, oameni bine pregătiți și investiții în tehnologie”, a declarat acesta.

Moisescu a explicat că organizarea conferinței și a galei în aceeași zi urmărește atât discutarea problemelor industriei, cât și recunoașterea rezultatelor obținute de companii și profesioniști.

Gala desfășurată în aceeași seară a inclus distincțiile Topului Național al Industriei de Securitate, premii speciale și cele opt categorii Best Of.

Câștigătorii anunțați de PSS sunt:

Best Guarding ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Best Monitoring SSG GROUP – SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC)

Best Technical RPG SECURITY CENTER SRL

Best Firefighting SPEED FIRE PROTECTION SRL

Best Innovation SPEED FIRE PROTECTION SRL, pentru Speed Check

Best Project ZIP ESCORT SRL, pentru proiectul Beach, Please! 2025

Best Manager Marius-Stelian Georgescu, OMV PETROM SA

Best Entrepreneur Dan Alistar, ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

SPEED FIRE PROTECTION SRL a obținut două premii, la categoriile Best Firefighting și Best Innovation. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL a câștigat categoria Best Guarding, iar Dan Alistar, din cadrul aceleiași companii, a primit distincția Best Entrepreneur.