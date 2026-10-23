O nouă înșelătorie pe WhatsApp. Cum ajung hackerii să îți folosească numărul

Un nou val de tentative de fraudă pe WhatsApp a fost semnalat în Franța, iar cazuri asemănătoare au fost relatate și în Spania și Belgia. Utilizatorii primesc mesaje prin care sunt rugați să voteze într-un concurs, aparent de la persoane aflate în agenda telefonică. Potrivit AFP, metoda urmărește compromiterea conturilor pentru a trimite ulterior solicitări frauduloase de bani.

Una dintre variantele distribuite începe astfel: „Salut, am o mică rugăminte! Sophie, fiica prietenilor mei, are nevoie de votul tău într-un concurs”.

Textul conține un link către o pagină de vot, prezentată drept site-ul unui concurs obișnuit. În alte versiuni ale mesajului apare numele Eliska, iar adresele paginilor către care sunt direcționați utilizatorii diferă.

După accesarea linkului, persoanei care dorește să participe la presupusul vot i se solicită introducerea numărului de telefon. Ulterior, aceasta primește o notificare în WhatsApp prin care i se cere autorizarea unei noi conectări.

Acceptarea solicitării permite atacatorilor să deschidă o sesiune online asociată contului respectiv. În acest fel, aceștia pot accesa contactele și pot distribui mai departe mesajele frauduloase.

Persoanele care obțin acces neautorizat la cont pot utiliza aplicația inclusiv pentru a solicita transferuri bancare în numele titularului.

Un utilizator afectat a povestit că mai multe persoane din agenda sa l-au informat despre mesaje prin care li se cereau urgent bani. Solicitările erau motivate de presupusa imposibilitate de a achita o consultație medicală.

Metoda de fraudă nu este nouă. Compania de securitate cibernetică Kaspersky a prezentat-o într-o analiză publicată în septembrie 2025, însă în ultima perioadă a fost observată o nouă intensificare a tentativelor. Jérôme Notin, directorul general al Cybermalveillance, platformă publică franceză specializată în asistență și prevenirea incidentelor de securitate cibernetică, a vorbit despre creșterea numărului de cazuri.

„La prima vedere, numărul acestora a crescut semnificativ începând din weekend”, a declarat Jérôme Notin.

Un element important al acestei fraude este utilizarea conturilor deja compromise pentru transmiterea mesajelor. Spre deosebire de tentativele provenite de la numere necunoscute, solicitările primite de la prieteni sau membri ai familiei pot trezi mai puține suspiciuni. În plus, titularii conturilor compromise nu observă întotdeauna că alte persoane le folosesc aplicația.

„Este o ameninţare latentă, oamenii nu îşi dau neapărat seama” că aplicaţia lor de mesagerie a fost piratată, a explicat Jérôme Notin.

Atacatorii pot șterge ulterior mesajele expediate prin conturile compromise, astfel încât proprietarii acestora să nu descopere cu ușurință activitatea frauduloasă.

Grupul Meta, compania care deține WhatsApp, nu a oferit imediat un răspuns solicitării de comentarii privind aceste tentative de fraudă. Pe pagina oficială a aplicației există însă un avertisment referitor la mesajele neobișnuite trimise de persoane cunoscute.

„Dacă primiţi un mesaj suspect de la un contact, acest lucru poate însemna că a fost compromis contul acestuia”.

Utilizatorilor care primesc solicitări de vot însoțite de linkuri suspecte li se recomandă să nu acceseze adresele respective și să avertizeze persoana de la care pare să provină mesajul.

În situația în care au introdus deja informații pe pagina frauduloasă, aceștia pot verifica din aplicația WhatsApp dacă există dispozitive conectate necunoscute și pot închide sesiunile respective. De asemenea, Kaspersky recomandă activarea verificării în doi pași, o măsură suplimentară de protecție care poate limita riscul accesării neautorizate a contului.