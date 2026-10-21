Comisia Europeană a deschis miercuri, 21 octombrie 2026, o investigație privind Booking.com, pentru a verifica dacă platforma ia suficiente măsuri împotriva anunțurilor de cazare false, a tentativelor de phishing și a altor fraude online. Ancheta vizează respectarea obligațiilor impuse de Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), care stabilește responsabilități suplimentare pentru marile platforme online.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, investigația a fost lansată după o examinare preliminară și după analiza rapoartelor de evaluare a riscurilor transmise de companie în acest an și în cei trei ani anteriori. Autoritățile europene vor să stabilească dacă Booking.com identifică, evaluează și limitează în mod corespunzător riscurile sistemice asociate serviciilor sale.

Investigația Comisiei Europene se concentrează pe mai multe tipuri de riscuri pentru utilizatorii platformei.

Unul dintre principalele obiective este identificarea anunțurilor false, inclusiv a ofertelor pentru proprietăți care nu există. Autoritățile vor analiza și fraudele prin uzurparea identității, precum și ofertele de cazare care nu respectă cerințele aplicabile.

Un alt punct important îl reprezintă tentativele de phishing care exploatează datele despre rezervări și oaspeți, distribuite între Booking.com și furnizorii de cazare. Astfel de atacuri pot urmări obținerea unor informații personale sau financiare prin mesaje care par să provină de la o sursă legitimă.

Comisia va verifica și modul în care sunt prezentate anunțurile promovate contra cost. Ancheta urmărește să stabilească dacă ofertele pentru care s-a plătit pentru o vizibilitate mai mare pot fi identificate clar drept publicitate.

Reprezentanții Booking.com au declarat că firma colaborează cu instituțiile europene în cadrul procedurii.

„Securitatea, încrederea și protejarea informațiilor personale sunt priorități de top pentru Booking.com”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Acesta a adăugat că platforma rămâne angajată să colaboreze cu guvernele, autoritățile de reglementare, instituțiile de aplicare a legii și partenerii din industrie pentru combaterea criminalității informatice și a fraudelor online, precum și pentru protejarea călătorilor și a partenerilor comerciali.

Deschiderea investigației nu reprezintă, în sine, o constatare definitivă că Booking.com a încălcat legislația europeană. Procedura urmărește să clarifice dacă măsurile adoptate de companie sunt suficiente în raport cu obligațiile sale legale.

Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut sub denumirea de Digital Services Act, impune platformelor online foarte mari obligații privind evaluarea și reducerea riscurilor sistemice asociate serviciilor lor.

În cazul unor încălcări confirmate, sancțiunile pot ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei, potrivit regulilor europene menționate de Reuters.

Responsabila europeană pentru domeniul tehnologiei, Henna Virkkunen, a declarat că europenii ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a deveni victimele unor escrocherii. Ea a subliniat că legislația europeană stabilește responsabilități clare pentru platforme și că autoritățile trebuie să se asigure că principalul serviciu de rezervări din Europa își îndeplinește aceste obligații.

Investigația are în vedere riscuri care pot afecta atât persoanele care rezervă cazare, cât și proprietarii și operatorii de unități turistice. Anunțurile fictive, mesajele frauduloase și utilizarea abuzivă a datelor despre rezervări pot provoca pierderi financiare și pot compromite informații personale.

Pentru utilizatori, este important să verifice cu atenție mesajele primite în legătură cu rezervările, în special solicitările neașteptate de plată sau de furnizare a datelor bancare. Orice comunicare suspectă trebuie verificată prin canalele oficiale ale platformei sau ale unității de cazare.

Investigația Comisiei Europene va clarifica dacă Booking.com respectă cerințele europene privind prevenirea fraudelor și gestionarea riscurilor online. Până la stabilirea concluziilor autorităților, procedura nu trebuie interpretată drept o decizie definitivă privind existența unor încălcări.