Anchetă de amploare a polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Oamenii legii au descins marți la mai multe adrese din municipiul Iași într-un dosar penal complex, care vizează suspiciuni grave de fraude în sectorul imobiliar, conform news.ro.

În cadrul acestei operațiuni, autoritățile au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară. Cercetările din dosar privesc comiterea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, delapidare și participație improprie la infracțiunea de înșelăciune în modalitatea determinării.

Polițiștii au percheziționat mai multe imobile din oraș, acțiune în urma căreia au fost identificate și ridicate numeroase mijloace materiale de probă necesare pentru documentarea întregii activități infracționale.

Persoana vizată în această cauză este un dezvoltator imobiliar în vârstă de 33 de ani, Ștefan Adrian Popescu jr. Conform datelor adunate până în prezent de anchetatori, bărbatul ar fi recurs la o metodă ilegală prin care a păcălit numeroși cumpărători.

Oamenii legii au stabilit că, în perioada 2023-2026, o parte din unitățile locative sau spațiile cu altă destinație ale unui imobil din municipiul Iași ar fi fost promise spre vânzare de minimum două ori către alte persoane fizice sau juridice, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de euro.

În urma descinderilor și a ridicării documentelor probatorii, bărbatul a fost ridicat de anchetatori. Ștefan Adrian Popescu jr. a fost dus la audieri la sediul Serviciului de Investigații Criminale Iași, unde urmează să dea explicații în fața procurorilor și a polițiștilor cu privire la acuzațiile care i se aduc.

Ancheta este în plină desfășurare pentru stabilirea întregului amplasament infracțional și pentru recuperarea pagubelor create numeroșilor păgubiți.