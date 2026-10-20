Ancheta privind falsificarea vechimii în muncă pentru obținerea sau majorarea unor pensii continuă, iar noi informații vizează cazul lui Ștefan Corneliu, fost candidat la Primăria Sectorului 3, potrivit Gândul.

Anchetatorii au ridicat documente și alte obiecte în urma perchezițiilor, iar Serviciul Român de Informații ar fi transmis DIICOT date despre perioada în care acesta a fost angajat.

Conform surselor citate de publicație, SRI ar fi comunicat că Ștefan Corneliu (PRM) a lucrat în instituție între 2004 și 2011 și că ar fi avut gradul de subofițer, nu pe cel de general pe care susține că l-ar fi obținut.

Fostul candidat afirmase că a ieșit la pensie de la SRI în 2023, după 28 de ani de activitate, și că documentele găsite la domiciliul său sunt reale. Diferențele dintre aceste declarații și informațiile atribuite SRI urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

În dosarul instrumentat de DIICOT, procurorii investighează o presupusă rețea care ar fi introdus date nereale în evidențele fiscale pentru a crea vechime fictivă în muncă.

Potrivit anchetatorilor, mecanismul ar fi funcționat din 2018 și ar fi vizat peste 860 de persoane. Mai mult de 170 ar fi folosit documentele pentru a obține pensionarea sau majorarea pensiei.

Prejudiciul estimat inițial la aproximativ șapte milioane de lei ar fi ajuns, potrivit declarațiilor procurorului DIICOT, la circa 13 milioane de lei.

Ștefan Corneliu susține că a făcut investigații jurnalistice asupra mecanismului și că, în iunie 2023, a sesizat DNA. El afirmă că informațiile furnizate de el au contribuit la identificarea unor persoane cercetate acum.

Totodată, recunoaște că ar fi comis două fapte de fals, pe care spune că și le-a asumat, dar contestă modul în care este tratat în actualul dosar. Aceste declarații reprezintă poziția sa, nu concluzii stabilite definitiv de instanță.

Fostul candidat și alți inculpați au fost vizați de măsuri preventive. Potrivit articolului, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei persoane, însă ulterior Tribunalul București a decis plasarea lui Ștefan Corneliu și a lui Ionuț Bumbu în arest la domiciliu, decizie contestată de DIICOT.

Ancheta continuă, iar acuzațiile trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.