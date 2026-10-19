DIICOT îl investighează pe Ionel Rusen, apropiatul lui Georgescu, pentru evaziune fiscală și înșelăciune

Dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt arestați preventiv după ce DIICOT i-a acuzat de grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată s-ar putea extinde. Unul dintre motive este legat de plângerea penală făcută de omul de afaceri Ioan Nicolae, care îl acuză pe Ionel Rusen, apropiat la lui Călin Georgescu, că l-a înșelat cu suma de 450.000 de euro cu ajutorul consultantului financiar Francisk Dokonal.

Pe de altă parte, Francisc Dokonal a contraatacat cu o plângere penală împotriva lui Ionel Rusen, în condițiile în care există controverse legate de o sumă de 144.000 de euro care au ajuns de la Dokonal la Rusen și de o posibilă tangență a acestora cu finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Lucrurile nu sunt deloc clare și urmează ca anchetatorii să deznoade aceste combinații pentru a se stabili care a fost adevărul și dacă există și în cele două cazuri, posibile infracțiuni. Despre destinația acestor fonduri, nici Ioan Nicolae, în declarațiile publice făcute în 2025, nu a exclus că acestea să fi luat calea finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, deși nu are probe certe în acest sens, dar consideră că Dokonal și Rusen l-ar fi escrocat.

EVZ publică azi, exclusiv, plângerea lui Francisk Dokonal de la DIICOT, în condițiile în care Ioan Nicolae va fi audiat în această săptămână la DIICOT în legătură cu acuzațiile pe care Dokonal i le aduce omului de afaceri, separat de acuzațiile la adresa lui Rusen, dar și cu alte aspecte ce privesc acuzațile pe care Ioan Nicolae le aduce lui Dokonal și lui Ionel Rusen. O încrengătură din care lipsesc, deocamdată, piese importante în probatoriu.

Omul de afaceri Francisc Ștefan Anton Dokonal (cunoscut și sub numele de Francis Von Dokonal) este un consultant financiar și om de afaceri român care se prezintă public drept descendent al unui nobil austriac. El conduce compania FVD Global House SA, a cărei principală activitate este cea de consultanță pentru afaceri și management.

Dokonal deține 80% din acțiuni, restul participațiilor fiind împărțite între soția sa, Mihaela, și fiul lor, Paul Sebastian. Compania are sedii declarate în București, Marea Britanie, Luxemburg și Seychelles. FVD House Srl este o societate comercială cu răspundere limitată înregistrată în 2016 și care funcționează conform prevederilor legislației din România. Are sediu în București, sectorul 1 și e reprezentată de administratorul special Francisc Stefan Anton Dokonal.

Plângerea penală a fost făcută de Francisc Dokonal la DIICOT împotriva societății Wall Street Consulting Srl din Constanța și a administratorului și asociat unic al acestei firme, Ionel Rusen la începutul anului trecut. Acuzațiile sunt de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.

Pe opt pagini, Dokonal a oferit anchetatorilor DIICOT toate detaliile legate de aceste acuzații și a depus 20 de anexe-document conținând 98 de pagini în susținerea sesizării penale.

“În luna iunie 2020 domnul Ionel Rusen mi-a fost prezentat ca fiind un om de afaceri cu relații în domeniul financiar-bancar în Italia, Anglia și în zona Golfului. În cadrul întâlnirii, domnul Francisc Dokonal explică faptul c[ societatea FVD House Srl este parte a grupului FVD, iar FVD Global House SA deține cupru în depozitul Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG din Kassel, Germania, pe care îl folosește ca și colateral pentru finanțarea diverselor proiecte cu potențial, dar care nu au șanse să fie finanțate prin canalele clasice ale băncilor. Aici intervine FVD Global House SA care își asumă riscul, ceea ce o bancă sau fond de finanțare nu o face fără un colateral de cel puțin doua ori valoarea proiectului. Rolul societății FVD House Srl este de a oferi consultanță în astfel de încercări de obținere a finanțării. Procesul de finanțare este următorul: Societatea X încheie un contract de consultanță cu FVD House Srl. Societatea X își plătește costurile de finanțare la început și se obligă să prezinte toate documentele proiectului pentru care dorește finanțare. FVD Global House SA intră într-un contract de asociere în participațiune cu societatea X care dorește să obtină finanțare. În cadrul contractului de asociere: FVD Global House SA emite un bond cu ajutorul platformei sale financiare, FVD Securities SA din Luxemburg, pe care îl monetizează, iar banii vor fi acordați ca linie de credit societații X. Societatea X încheie contract de împrumut cu societatea financiară FVD Securities SA, deținută 100% de FVD Global House SA. La sfarșitul perioadei de finanțare, societatea X plăteste împrumutul înapoi către FVD Securities SA și eliberează bondul. Riscul asumat de cele două societați FVD Global House SA și FVD Securities SA este pierderea finanțării/împrumutului și toate costurile aferente publicării bondului pe piețele financiare”.

În plângerea de la DIICOT, Francisc Dokonal explică faptul că Rusen l-a contactat să îl ajute pentru că firma sa de la Constanța nu întrunea condițiile pe care băncile le impuneau pentru obținerea unui credit.

“Domnul Ionel Rusen confirmă faptul că societatea reprezentată de el, Wall Street Consulting Srl, nu întrunește condițiile niciunei bănci sau instituții financiare pentru a obține o linie de credit pentru proiectele pe care sustine că le are, respectiv proiecte de aproximativ 300.000.000 Euro, din care 200.000.000 Euro sunt necesare pentru susținerea activității de petrochimie a societăților domnului Ioan Niculae, în principal a combinatului de amoniac de la Slobozia. În plus, domnul Ionel Rusen se prezintă ca o persoană cu multe relații, care poate intermedia diverse întâlniri, proiecte sau afaceri”.

Francisc Dokonal explică, în plângerea de la DIICOT, cum a semnat cu Ionel Rusen un contract de asociere în participațiune.

“La data de 6 noiembrie 2020, la cererea expresă a domnului Ionel Rusen, între Wall Street Consulting SRL și FVD House SRL a fost semnat un contract de asociere în participațiune nr. 002/06.11.2020 (Anexa 1). Domnul Ionel Rusen era administratorul asocierii în participațiune, și avea obligația să înregistreze contractul la Administrația Financiară, si ținerea evidenței contabile a asocierii în participațiune. La data de 5 ianuarie 2021, în cadrul contractului de asociere in participațiune cu Wall Street Consulting Srl, FVD House Srl transferă societății Wall Street Consulting Srl suma de 735.365 RON, echivalentul sumei de 144.000 Euro conform cursului valutar de la acea dată, pentru a debloca mărfurile domnului Ioan Niculae din portul Constanța (Anexa 2)”.

“În urma asigurărilor domnului Ionel Rusen, și după semnarea unui contract de consultanță cu societatea North Chemical Complex Srl, controlată de domnul Ioan Niculae, FVD emite un bond în valoare de 425.000.000 Euro (Anexele 3, 3a, 3b si 3c), ulterior valoarea fiind crescută la 990.000.000 Euro (Anexele 4, 4a, 4b si 4c). Bondul a fost emis pe platforma Six SIS si publicat pe Euroclear și pe Bursa din Viena.

În ianuarie 2024, bondul a fost delistat de pe Bursa din Viena (Anexa 5), iar în noiembrie 2024 autoritatea financiară din Austria confirmă că societatea FVD Securities SA nu are nicio datorie față de fiscul austriac (Anexa 6). Domnul Francisc Dokonal a cerut în mod repetat domnului Ionel Rusen dovada plății către autoritățile portuare.

Într-un final, acesta a precizat că a trimis confirmarea către contabil, lucru care nu s-a întâmplat niciodată (Anexa 7). Este obligația domnului Ionel Rusen să justifice, în cadrul contractului de asociere în participațiune, scopul și unde s-au cheltuit banii.

În ianuarie 2021, domnul Ionel Rusen dorește o înștiințare formală referitor la întârzierile cauzate de COVID ale finanțării generată de monetizarea bondului FVD. Înștiințarea a fost necesară întrucât domnul Ionel Rusen a precizat că poate obține finanțare pentru Wall Street Consulting SRL din alte surse. În acest sens, domnul lonel Rusen trimite o scrisoare a societății GBI Technology GmbH pentru întârziere în disponibilitatea unor fonduri în valoare de 15.000.000 Euro (Anexa 8).”, se arată în documentul de la DIICOT.

Dokonal afirmă, în plângere, că lonel Rusen i-a transmis, în 30 august 2021, intenția de a încheia un act aditional la contractul de asociere în participațiune prin care se angaja la plata sumei de 1.000.000 Euro ca aport în cadrul Contractului de asociere în participațiune.

“Această acțiune este determinată de cererile domnului Francisc Dokonal către Wall Street Consulting Srl, respectiv domnul lonel Rusen, de a aduce proiecte, mai ales că FVD House Srl avea deja emis bondul în valoare de 425.000.000 Euro pentru contractul cu NCC, bond care continua să genereze costuri. Domnul Francisc Dokonal fiind foarte ocupat si în deplasări peste hotare în vederea monetizării bondului, semnează Actul adițional nr.l, urmând ca domnul lonel Rusen să îl trimită contrasemnat. Din nou domnul lonel Rusen uită să trimită înapoi Actul adițional semnat.”

Francisc Dokonal a explicat în plângerea de la DIICOT cum a apărut Rusen cu document justificativ al unui credit de la Wealth Bank, societate obscură care se regăsește în circuitul financiar al banilor cu care ar fi fost înșelat afaceristul Răzvan Leu.

“În luna ianuarie 2022, domnul lonel Rusen prezintă un extras de cont de la Wealth Bank Ltd care reflectă un credit de 25.000.000 Euro (Anexa 10). În luna martie 2022, banca Intesa San Paolo Bank emite o scrisoare de bonitate bancară, recunoscând conturile, calitatea si valoarea activelor societatii FVD Global House SA, proprietar al activului pe baza caruia s-a emis bondul în valoare de 990.000.000 Euro (Anexa 11). Domnul Francisc Dokonal prezintă o scrisoare de intenție băncii Intesa San Paolo Bank prin care exprimă intenția de a transfera suma de 300.000.000 Euro rezultată din monetizarea bondului, în conturile sale (Anexa 12). La data de 23 septembrie 2022, banca Intesa San Paolo Bank trimite o notificare pe email domnului Francisc Dokonal referitoare la închiderea conturilor tuturor societăților FVD (Anexele 13 și 14). La data de 26 septembrie 2022, în mod surprinzător, domnul lonel Rusen îl atenționează pe domnul Francisc Dokonal referitor la închiderea conturilor societății domnului Francisc Dokonal de către banca Intesa San Paolo Bank (Anexa 15). Această informatie este confidențială, nu ar fi trebuit să fie cunoscută de domnul lonel Rusen. Având în vedere legăturile sale de afaceri cu domnul Eugenio Carugati, fratele General Managerului de la Fideuram Bank Luxembourg, parte a grupului Intesa San Paolo Bank”.

La data de 21 iulie 2022, Wall Street Consulting Srl si FVD House Sri semnează un contract de consultanță. Referindu-se, în plângerea penală, la acest contract, Francisc Dokonal afirmă că scopul acestui contract a fost acela de a oferi consultanță societății Wall Street Consutling Srl pentru ca aceasta să obtină finanțare de 300 milioane euro.

“Serviciile de consultanță se ridică la suma de 3.500.000 Euro pe care Wall Street Consulting Srl se obligă să o plătească societății FVD House Srl (Anexa 16). Acest contract de consultanță a fost necesar datorită faptului că Wall Street Consulting SRL nu îndeplinea criteriile de finanțare. FVD House Srl a implicat și alte societăți ale grupului FVD, respectiv FVD Global House SA și FVD Securities SA din Luxemburg. Prin semnarea contractului de consultanță, Wall Street Consulting Srl a dobândit calitatea de Beneficiar și avea obligația de a plăti către FVD House SRL suma de 3.500.000 Eur plus TVA cu titlu de onorariu. Această sumă nu a fost achitată pană în prezent. Conform contractului de consultanță, FVD House Srl realizează un raport de consultanță (Anexa 17) cu care domnul Ionel Rusen nu este de acord. Din nou domnul Ionel Rusen este rugat să prezinte dovada plății sumei de 144.000 Euro în port pentru deblocarea mărfurilor societăților domnului Ioan Niculae, așa cum a precizat, întrucât această dovadă ar ajuta FVD House Srl în procesul cu NCC. Răspunsul domnului Ionel Rusen a fost foarte agresiv, declarând că nu recunoaște nimic și că cei 144.000 Euro primiti în cadrul contractului de asociere în participatiune i se cuvin. Un alt fapt care a ridicat semne de întrebare a fost scandalul public, relatat în presa, în care domnul Ionel Rusen a fost implicat direct cu sportivii de rugby straini pe care dumnealui i-a adus să joace la echipa sa în Constanța și pe care a uitat să-i plătească”.

Între Ionel Rusen și Frank Dokonal situația a devenit și mai tensionată după ce contractual sus-menționat a fost reziliat.

“La data de 29 august 2023, FVD House Srl reziliează contractul de asociere în participațiune cu Wall Street Consulting Srl (Anexa 18) și prezintă motivele rezilierii (Anexa 19), în urma acțiunii în instanță depusă de către domnul Ionel Rusen, reprezentantul societății Wall Street Consulting Srl, cu sediul procesual ales in Bd. Mircea Voda……, prin avocat Ioana Petrișor (Anexa 20), prin care se cere insolvența societății FVD House Srl pentru plata sumei de 255.000 RON transferată de Wall Street Consulting Srl cu titlu de împrumut. Domnul Ionel Rusen și-a exprimat dorința de a efectua niște împrumuturi sub imaginea ca ‘prietenii se ajută’, și dorind să se prezinte într-o imagine bună”, se arată în plângerea penală a lui Dokonal de la DIICOT.

Francisc Dokonal îl acuză pe Ionel Rusen de înșelăciune, subliniind că Rusen a ascuns informații și a prezentat alte informații eronate în scopul inducerii sale în eroare și pentru a obține foloase materiale necuvenite. Este vorba despre cei 144.000 euro, costurile pentru deblocarea unor mărfuri aparținând firmei lui Ioan Nicolae în portul Constanța.

“Domnul Ionel Rusen a pretins 144.000 Euro ca și costuri pentru deblocarea unor mărfuri ale domnului Ioan Niculae. În urma deblocării, domnul Ioan Niculae ar fi putut continua activitatea economică prin vânzarea mărfurilor către un cumpărător existent din Bulgaria”.

A doua acuzație este cea de evaziune fiscală.

“Considerăm că există suspiciunea unei evaziuni fiscale, întrucât domnul Ionel Rusen refuză să ofere explicații în ceea ce privește înregistrarea contabilă a sumei de 144.000 Euro transferați în contul societații Wall Street Consulting Srl pe care o controlează. Domnul Francisc Dokonal i-a cerut în mod repetat dovada plății sumei de 144.000 Euro pentru deblocarea mărfurilor domnului Ioan Niculae din portul Constanța, însă niciodată nu a primit răspuns. Conform legii, trebuie să existe o evidență contabilă a sumei de bani primite de Wall Street Consulting Srl dar și de ieșirile banilor către alte destinații”.

A treia acuzație este de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 260 Noul Cod Penal.

“Domnul Ionel Rusen a inițiat o acțiune în instanță împotriva societății FVD House Srl pentru a-i cere insolvența sub pretextul returnării sumei împrumutate de 255.000 RON. Această acțiune s-a produs în urma rezultatului negativ al verificărilor tuturor potențialilor parteneri de afaceri aduși de domnul Ionel Rusen. Considerăm că refuzul domnului Ionel Rusen de a semna anexa la contract care reflectă condițiile agreate de părti, primirea sumei de 144.000 Euro, dar și refuzul acestuia de a oferi raportul administratorului, fapt care reprezintă obligația sa conform contractului, în care să explice folosirea sumei încasate de 144.000 Euro și compensarea cu suma de 255.000 RON constituie minciună și intenția de a ascunde utilizarea reală a banilor”.

În 2025, Francisc Dokonal a dezvăluit că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu i-a cerut 50 de milioane pentru că a vrut să candideze independent și să nu aibă nevoie de nimeni. Afaceristul a declarat că poate să dovedească tot pentru că are multe microfoane în birou, întâlnirea având loc după ce inițial se cunoscuseră la Baden, înAustria, în 2022, unde Rusen venise cu Georgescu.

„ Domnul Georgescu mi-a cerut bani după un an și ceva, la mine în birou. Mi-a cerut 50 de milioane, că are nevoie ca să fie independent și să nu depindă de nimeni. Am birourile pline de microfoane - dacă pun la dispoziție înregistrările. Păi astea sunt lucruri foarte lucruri delicate”, a spus afaceristul. „După părerea mea, Călin Georgescu este victima unor jocuri (făcute) de niște oameni din servicii care își plătesc polițele. Eu m-am văzut cu domnul Georgescu. (Ionel) Rusen m-a rugat să mă văd (cu el) în 2021, la Viena. M-am dus la (cafeneaua) Baden bei Wien, m-am văzut cu dânsul. A întârziat 20 de minute. La întâlnire aveam cafeaua pregătită, am schimbat (cuvinte) maxim 10 minute. Nu pot să vă spun conținutul discuției. Vă spun doar atâta, că am avut o divergență de opinie în care eu i-am spus 'avem gură să ne ascundem gândurile și nu ne putem juca cu destin unei țări și unei națiuni”

Dokonal a explicat de ce nu a vrut să ii dea bani lui Georgescu