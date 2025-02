Politica Strategia lui Călin Georgescu, deconspirată de un celebru afacerist: Am birourile pline de microfoane







Călin Georgescu, dat de gol de un celebru afacerist. Omul de afaceri Francisc Dokonal a povestit ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Călin Georgescu la Viena. El a spus că acesta i-a cerut 50 de milioane de euro pentru campania electorală și că era însoțit de Ionel Rusen.

Rusen este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Georgescu și este acuzat într-o plângere penală, alături de fostul candidat prezidențial, că l-ar fi înșelat cu un milion de euro pe un om de afaceri din Buzău.Banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.

Dokonal a spus că n-a vrut să-i dea bani lui Georgesu și că au avut anumite divergențe la întâlnirea de la Viena.

„După părerea mea, Călin Georgescu este victima unor jocuri (făcute) de niște oameni din servicii care își plătesc polițele. Eu m-am văzut cu domnul Georgescu. (Ionel) Rusen m-a rugat să mă văd (cu el) în 2021, la Viena. M-am dus la (cafeneaua) Baden bei Wien, m-am văzut cu dânsul. A întârziat 20 de minute. La întâlnire aveam cafeaua pregătită, am schimbat (cuvinte) maxim 10 minute.

Nu pot să vă spun conținutul discuției. Vă spun doar atâta, că am avut o divergență de opinie în care eu i-am spus 'avem gură să ne ascundem gândurile și nu ne putem juca cu destin unei țări și unei națiuni”, a spus Dokonal.

I-a cerut 50 de milioane pentru campanie

Francisc Dokonal a spus că Georgescu i-a cerut 50 de milioane pentru că a vrut să candideze independent și să nu aibă nevoie de nimeni. Afaceristul a declarat că poate să dovedească tot pentru că are multe microfoane în birou.

„ Domnul Georgescu mi-a cerut bani după un an și ceva, la mine în birou. Mi-a cerut 50 de milioane, că are nevoie ca să fie independent și să nu depindă de nimeni. Am birourile pline de microfoane - dacă pun la dispoziție înregistrările. Păi astea sunt lucruri foarte lucruri delicate”, a spus afaceristul.

Dokonal a explicat și de ce nu i-a dat bani lui Georgescu. „Am zis că nu pot să-i dau. Am zis că statutul nu îmi permite să-mi implic în politică. În declarație am spus foarte clar lui Călin: 'Nu iei niciun ban de la nimeni. Cine crede în tine și în ideile tale, să plătească'. Și eu i-am promis că dacă ajunge președinte și face acest lucru, să nu depindă de nimeni, să nu poată fi șantajat, să declare interesul național...”

Călin Georgescu și afacerile suspecte

Afaceristul a spus că a discutat serios ultima dată cu Călin Georgescu în 2022. El a spus că susținătorii candidatului independent i-au propus să intre într-o afacere ca era era o spălare de bani dintr-o societate care făcea operațiuni de cazino.

„În 2022. Ultima discuție care am avut-o cu domnul Georgescu, fiindcă Rusen, cu Douglas Anderson, cu Prundăreanu și cu celălalt din Austria au vrut ca eu să pun colateralul, iar ei să îl finanțeze într-un anumit mod. Mi-au propus o afacere care părea foarte interesantă pentru mine. Era chiar înainte de a mă opera de cancer și am spus că aș dori să am mai multe informații legate de operațiune și că voi avea un punct de vedere după ce voi face due diligence-ul (evaluarea afacerii, n.r.)

Am făcut un due diligence și am ajuns la o concluzie că era o spălare de bani dintr-o societate care făcea operațiuni de cazino în Muntenegru. Era implicat Massimiliano Arena. Am toate documentele bancare, comunicări, tot”, a spus el.

Ultima conversație dintre cei doi

Afaceristul a mai spus că l-a sfătuit pe Georgescu să renunțe la legăturile pe care le are și că acesta i-a promis că o să țină cont de acest lucru.

„L-am chemat în 2023 pe domnul Georgescu la mine în birou. I-am arătat due diligence-ul, i-am spus să nu se bage și să renunțe la legăturile pe care le are. Mi-a promis că renunță. M-a întrebat dacă îmi susțin punctul de vedere de a finanța, în cazul în care el ajunge președinte, proiecte din conceptul lui. I-am promis, ne-am dat mâna, ne-am urat succes”, a spus el pentru A3.