Politica Îi vrea în stradă. Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să nu mai stea la televizor







Călin Georgescu și-a anunțat susținătorii că nu are nevoie de like-uri și urmăritori pe Facebook și i-a îndemnat să „fie uniți fizic”. Mesajul său vine la câteva zile după mitingul la care au participat câteva zeci de mii de persoane, mult mai puțin decât cei 1 milion anunțați inițial.

Călin Georgescu, mesaj tăios pentru susținătorii lui

Într-o înregistrare recentă, fostul candidat la prezidențiale își mustră adepții pentru că petrec prea mult timp în fața televizoarelor sau telefoanelor și le reamintește că trebuie să „lupte”, având în vedere că „sunt la un pas de dictatură”.

Călin Georgescu i-a îndemnat să „se trezească în conștiință” și a folosit cuvinte și expresii precum „război”, „sclavie”, „stăpânii de la Bruxelles”, „haos” și „iadul netrebnic”.

„Dacă stăm și ne uităm la telefon sau televizor, nu vom câștiga nimic. Riscăm să devenim sclavi în propria țară. Riscăm să devenim un popor aruncat în luptă pentru războiul altora. Nu permiteți asta. Veți regreta! Toți!”, a afirmat el.

Fostul candidat la prezidențiale, despre legătura cu Potra și mașinile de lux

Georgescu a explicat că mașinile de lux pe care le folosește nu sunt achiziționate cu bani publici. Recent, procurorii Parchetului General l-au acuzat că a primit bani de la mercenarul Horațiu Potra .

Conform datelor din dosar, sumele respective nu au fost declarate. În mesajul său, Georgescu a vorbit și despre președintele interimar Ilie Bolojan, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu.

Călin Georgescu: Treziți-vă în conștiință acum, până nu va fi prea târziu și ireversibil

Fostul candidat la prezidențiale a făcut referire și la Ucraina și a precizat că românii se află „în cel mai grav moment din ultimii 35 de ani”.

„Vom fi înfrânți… Treziți-vă în conștiință acum, înainte să fie prea târziu și ireversibil”, le-a transmis susținătorilor lui.

De asemenea, Georgescu menționează că românii asistă la „întoarcerea în comunism…sub un steag fals al democrației”.

„Care este prejudiciul, domnilor procurori? Prejudiciul este că nu am vrut să fur din banii poporului, așa cum doar politicienii corupți știu foarte bine să facă. Am aflat din presă că intenționam să răstorn ordinea constituțională. Interesant! Cum așa? Pentru că am câștigat alegerile și le voi câștiga de fiecare dată dacă ele ar fi libere?”, a mai spus el.

La final, Călin Georgescu a subliniat că „sistemul” ar încerca să îi blocheze candidatura.

„Suntem la un pas de revenire la dictatură… în cea mai pură formă a ei, în cea mai gravă formă de cancer democratic”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.