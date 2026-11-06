Social

Adio funcții de conducere ocupate pe viață în unele spitale. Noile reguli pregătite de Ministerul Sănătății

Adio funcții de conducere ocupate pe viață în unele spitale. Noile reguli pregătite de Ministerul Sănătățiispital / sursa foto> dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministerul Sănătații propune schimbarea modului de numire și evaluare a conducerii instituțiilor publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea sa. Potrivit unui proiect de ordonanță pus vineri în transparență decizională, directorii vor fi selectați prin concurs, vor avea contracte de management pe patru ani și vor fi evaluați anual în funcție de rezultatele obținute.

Noi condiții pentru conducerea instituțiilor sanitare. Directorii de spitale vor putea pierde funcția dacă nu își îndeplinesc obiectivele

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că noile prevederi urmăresc introducerea unor criterii de performanță și a unor mecanisme prin care conducerea instituțiilor să poată fi schimbată atunci când obiectivele asumate nu sunt îndeplinite.

„Deşi suntem în anul 2026, sistemul medical are încă instituţii în care funcţiile de conducere sunt ocupate pe viaţă. Nu pot să accept aşa ceva! Vreau instituţii în care performanţa directorilor să poată fi evaluată şi în care, atunci când există probleme de management sau obiectivele asumate nu sunt îndeplinite, să pot interveni. Astăzi am pus în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă prin care introducem reguli clare pentru conducerea instituţiilor publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”, a scris Rogobete pe Facebook.

Ce se schimbă pentru directorii instituțiilor sanitare

Conform proiectului, funcțiile de conducere vor fi ocupate în urma unui concurs, iar persoanele selectate vor semna contracte de management valabile patru ani. Acestea vor avea indicatori de performanță și vor fi supuse unor evaluări anuale.

Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate
Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate
Cum ești păcălit la service-ul auto. Cele mai frecvente țepe
Cum ești păcălit la service-ul auto. Cele mai frecvente țepe

În situațiile în care managementul este considerat defectuos sau obiectivele stabilite nu sunt îndeplinite, contractele vor putea fi reziliate, în condițiile legii.

Noile reguli vizează instituțiile publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Printre acestea se numără Institutul Național de Sănătate Publică, Institutul Național de Transfuzie Sanguină și Agenția Națională de Transplant.

Proceduri simplificate pentru medicii cu diplome obținute în Marea Britanie

Proiectul de ordonanță include și modificări referitoare la recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist obținute în Marea Britanie.

Ministerul propune simplificarea procedurilor administrative pentru medicii care vor să profeseze în România, astfel încât recunoașterea calificărilor să se desfășoare mai ușor.

Schimbări pentru pregătirea medicilor rezidenți

Alte prevederi vizează desemnarea coordonatorilor de pregătire pentru medicii rezidenți. Posibilitatea de a ocupa aceste poziții va fi extinsă și la cadrele didactice care sunt șefi de secție în spitale.

Totodată, vor fi simplificate condițiile de desemnare a coordonatorilor pentru specialitățile deficitare, printre care neurologia pediatrică, expertiza medicală a capacității de muncă și medicina sportivă.

Modificările vizează și specialitățile în care pregătirea rezidenților este asigurată, la nivel național, de un singur coordonator.

Medicii care au terminat rezidențiatul ar putea fi angajați mai ușor

Proiectul creează și cadrul legal pentru simplificarea angajării medicilor care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat încă examenul de specialist, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Alexandru Rogobete consideră că această măsură ar putea ajuta spitalele care se confruntă cu lipsa personalului medical.

„Este o soluţie care poate contribui la reducerea presiunii asupra personalului medical din spitale”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Stiri calde

06:34 - Prognoza meteo, 7 noiembrie. Vreme mai rece decât în mod normal la nivelul întregii țări

06:25 - Candidatul socialiștilor la șefia Găgăuziei, promovat pe bani de un afacerist din Rusia. CEC a descoperit reclame ele...

06:16 - Calendar Ortodox, 7 noiembrie. Sfântul Cuvios Lazăr, care multe minuni a săvârșit

06:05 - Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate

23:55 - Unde să nu pui niciodată routerul Wi-Fi în casă. Greșeala care îți poate încetini internetul

23:50 - 200 de ani de închisoare pentru liderul unei secte din Kenya. Își îndemna adepții să moară de foame pentru a „se întâ...

HAI România!

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

Ce înseamnă înfrângerea republicanilor pentru România. Miza alegerilor americane dincolo de Washington

Ce înseamnă înfrângerea republicanilor pentru România. Miza alegerilor americane dincolo de Washington

România, lăsată în afara discuțiilor strategice despre NATO. Dan Andronic: Eu cred că vom avea niște vești proaste în perioada următoare

România, lăsată în afara discuțiilor strategice despre NATO. Dan Andronic: Eu cred că vom avea niște vești proaste în...

Proiecte speciale