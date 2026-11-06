Ministerul Sănătații propune schimbarea modului de numire și evaluare a conducerii instituțiilor publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea sa. Potrivit unui proiect de ordonanță pus vineri în transparență decizională, directorii vor fi selectați prin concurs, vor avea contracte de management pe patru ani și vor fi evaluați anual în funcție de rezultatele obținute.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că noile prevederi urmăresc introducerea unor criterii de performanță și a unor mecanisme prin care conducerea instituțiilor să poată fi schimbată atunci când obiectivele asumate nu sunt îndeplinite.

„Deşi suntem în anul 2026, sistemul medical are încă instituţii în care funcţiile de conducere sunt ocupate pe viaţă. Nu pot să accept aşa ceva! Vreau instituţii în care performanţa directorilor să poată fi evaluată şi în care, atunci când există probleme de management sau obiectivele asumate nu sunt îndeplinite, să pot interveni. Astăzi am pus în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă prin care introducem reguli clare pentru conducerea instituţiilor publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”, a scris Rogobete pe Facebook.

Conform proiectului, funcțiile de conducere vor fi ocupate în urma unui concurs, iar persoanele selectate vor semna contracte de management valabile patru ani. Acestea vor avea indicatori de performanță și vor fi supuse unor evaluări anuale.

În situațiile în care managementul este considerat defectuos sau obiectivele stabilite nu sunt îndeplinite, contractele vor putea fi reziliate, în condițiile legii.

Noile reguli vizează instituțiile publice cu statut sanitar, fără paturi, aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Printre acestea se numără Institutul Național de Sănătate Publică, Institutul Național de Transfuzie Sanguină și Agenția Națională de Transplant.

Proiectul de ordonanță include și modificări referitoare la recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist obținute în Marea Britanie.

Ministerul propune simplificarea procedurilor administrative pentru medicii care vor să profeseze în România, astfel încât recunoașterea calificărilor să se desfășoare mai ușor.

Alte prevederi vizează desemnarea coordonatorilor de pregătire pentru medicii rezidenți. Posibilitatea de a ocupa aceste poziții va fi extinsă și la cadrele didactice care sunt șefi de secție în spitale.

Totodată, vor fi simplificate condițiile de desemnare a coordonatorilor pentru specialitățile deficitare, printre care neurologia pediatrică, expertiza medicală a capacității de muncă și medicina sportivă.

Modificările vizează și specialitățile în care pregătirea rezidenților este asigurată, la nivel național, de un singur coordonator.

Proiectul creează și cadrul legal pentru simplificarea angajării medicilor care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat încă examenul de specialist, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Alexandru Rogobete consideră că această măsură ar putea ajuta spitalele care se confruntă cu lipsa personalului medical.

„Este o soluţie care poate contribui la reducerea presiunii asupra personalului medical din spitale”, a transmis ministrul Sănătăţii.