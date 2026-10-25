Cele trei spitale regionale de urgență din Craiova, Iași și Cluj-Napoca vor fi finalizate abia în 2029, potrivit celor mai recente termene anunțate de Guvern. Proiectele, promise în urmă cu mai bine de zece ani, au fost amânate în repetate rânduri, iar calendarul inițial de implementare nu a fost respectat.

Planurile pentru construirea a opt spitale regionale au fost reduse, în cele din urmă, la trei unități, destinate să deservească zone importante ale țării. Stadiul lucrărilor diferă de la un proiect la altul, arată TVR Info.

Dintre cele trei investiții, Spitalul Regional de Urgență din Craiova este cel mai avansat. Lucrările de construcție au început în 2025, iar clădirea a ajuns deja la nivelul al patrulea.

Conform calendarului actual, unitatea medicală ar trebui să fie inaugurată în mai 2029. Spitalul va include șase centre medicale, în care vor lucra echipe multidisciplinare, pentru a asigura servicii medicale pacienților din întreaga regiune Oltenia.

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași au început în primăvara acestui an, iar finalizarea proiectului este programată pentru decembrie 2029.

Noua unitate medicală va dispune de 850 de paturi, două niveluri subterane, cinci etaje și un etaj tehnic. Proiectul include și un heliport destinat intervențiilor de urgență.

Spitalul va avea, de asemenea, spații destinate învățământului universitar și cercetării medicale, urmând să contribuie la dezvoltarea serviciilor medicale din regiunea Moldovei.

Proiectul din Cluj-Napoca se confruntă cu cele mai mari întârzieri. Deși investiția este planificată de mai mulți ani, construcția propriu-zisă a spitalului din Florești nu a început încă.

Procedurile și numeroasele contestații au întârziat proiectul, a cărui valoare este estimată la peste trei miliarde de lei. În prezent, termenul de finalizare este stabilit pentru decembrie 2029.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj-Napoca este proiectat să aibă 850 de paturi, 20 de săli de operație și un heliport.

Calendarul inițial prevedea ca două dintre cele trei spitale regionale să fie gata în 2026, iar al treilea în 2027. Noile termene împing finalizarea investițiilor până în 2029, ceea ce înseamnă că pacienții vor avea acces la aceste unități medicale cu mai mulți ani mai târziu decât se estima inițial.