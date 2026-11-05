Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus verificări în spitalele publice, după ce a constatat personal dificultățile pe care le întâmpină pacienții atunci când încearcă să obțină o consultație în ambulatoriu. Corpul de Control al ministerului va verifica programările, pontajele și modul de organizare a ambulatoriilor de specialitate.

Demersul a pornit de la sesizările primite de la pacienți, care au reclamat că nu reușesc să ia legătura telefonic cu spitalele sau că li se comunică în mod repetat că nu mai sunt locuri disponibile.

Pentru a verifica situația, Alexandru Rogobete spune că a sunat personal la mai multe spitale publice, încercând să obțină o programare la neurologie pentru bunica sa.

Ministrul afirmă că a întâlnit situații diferite. În unele unități medicale, angajații au răspuns la telefon, iar programările puteau fi făcute într-un interval rezonabil. În altele, accesul la consultații s-a dovedit dificil, iar în anumite cazuri i s-ar fi recomandat să apeleze la o clinică din afara spitalului.

„Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de aşteptare şi explicaţii administrative pentru a ajunge la un medic specialist!”, a transmis ministrul.

În urma acestor verificări, ministrul a anunțat că a trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătății în spitale. Inspectorii vor analiza modul în care sunt gestionate programările, evidența prezenței personalului și activitatea ambulatoriilor de specialitate.

Printre unitățile vizate se află și Spitalul Clinic Colentina, unde verificările urmau să înceapă chiar de joi, potrivit anunțului făcut de Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate rămâne o prioritate și a avertizat că managerii de spitale trebuie să organizeze serviciile astfel încât pacienții să poată ajunge la consultații.

„Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că «fentează» regulile, se înşeală! Pacienţii au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligaţia să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcţioneze”, a declarat Alexandru Rogobete.