O nouă eră în tratarea bolii Alzheimer în România: Primul pacient a început o terapie inovatoare la Cluj-Napoca

O premieră istorică marchează neurologia românească: primul pacient din țara noastră a început un tratament inovator împotriva bolii Alzheimer la Secția de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca. Evenimentul vine la mai puțin de un an de la aprobarea de către Comisia Europeană a acestei terapii revoluționare destinate pacienților aflați în stadiul incipient al bolii simptomatice.

Proiectul este coordonat de Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, șeful Clinicii de Neurologie a unității medicale din Cluj-Napoca. Spre deosebire de tratamentele tradiționale, care vizau strict ameliorarea simptomelor, noua terapie acționează direct asupra mecanismului biologic al bolii, având capacitatea de a încetini declinul cognitiv și funcțional.

Studiile clinice care stau la baza acestui tratament indică faptul că terapia poate reduce cu aproximativ 35% ritmul de progresie a bolii în stadiile timpurii. Această încetinire le oferă pacienților mai mult timp în care își pot desfășura independent activitățile cotidiene, își pot menține memoria funcțională și pot amâna tranziția către forme severe.

Un alt element inovator al acestui tratament este posibilitatea opririi sale: datele clinice arată că administrarea poate fi sistată după ce investigațiile confirmă reducerea depozitelor de amiloid din creier la un nivel foarte scăzut. Acest aspect poate însemna un număr redus de perfuzii și costuri scăzute pe termen lung.

Tratamentul este destinat persoanelor diagnosticate cu tulburare cognitivă ușoară (MCI) sau demență ușoară cauzată de boala Alzheimer, condiția esențială fiind confirmarea prezenței depozitelor de beta-amiloid.

Inițiativa beneficiază de un sprijin puternic din partea mediului de specialitate și al partenerilor din domeniul sănătății:

„Boala Alzheimer afectează un număr tot mai mare de persoane în Europa, inclusiv în România, iar diagnosticarea precoce este esențială pentru ca pacienții eligibili să poată beneficia la timp de opțiunile terapeutice disponibile. Prin acest program ne dorim să contribuim la construirea unui parcurs cât mai clar pentru pacient – de la evaluarea și stabilirea diagnosticului, până la sprijinirea acestuia pe parcursul tratamentului și gestionarea corectă a bolii. Spitalul Județean din Cluj-Napoca este primul centru din țară care tratează un astfel de pacient, urmând ca activitatea să fie extinsă și în alte centre specializate”, a declarat Sebastian Iovan, manager general al companiei care susține noua terapie în România.

La rândul său, coordonatorul programului de implementare a subliniat importanța intervenției rapide:

„În boala Alzheimer, timpul are o importanță majoră, iar diagnosticul într-un stadiu incipient ne oferă posibilitatea de a interveni într-un moment în care putem influența evoluția acesteia. Vorbim despre o patologie complexă, care necesită expertiza și colaborarea unei echipe multidisciplinare, atât pentru stabilirea corectă a diagnosticului, cât și pentru monitorizarea atentă a pacientului. Tratarea primului pacient în centrul nostru reprezintă un reper important pentru comunitatea noastră medicală și, mai ales, pentru pacienții și familiile din regiunea Transilvaniei, care au acum mai aproape de ei expertiza și infrastructura necesare unei abordări moderne a bolii Alzheimer”, a precizat Prof. Univ. Dr. Dafin Fior Mureșanu.

Beneficiile aduse de această metodă terapeutică includ păstrarea memoriei, menținerea capacității de a face cumpărături, de a naviga în medii familiare și de a-și organiza rutina zilnică fără sprijin permanent.

Importanța îngrijirii continue a fost evidențiată și de echipa medicală din Cluj:

„Parcursul unui pacient cu boala Alzheimer nu se oprește odată cu stabilirea diagnosticului sau cu inițierea tratamentului. Este esențială o monitorizare atentă și constantă, care să ne permită să urmărim evoluția pacientului, răspunsul la tratament și să intervenim prompt. Dincolo de aspectele strict medicale, obiectivul nostru este să contribuim la menținerea autonomiei și a calității vieții pacientului pentru cât mai mult timp”, a declarat la rândul său medicul neurolog Alina Blesneag, Șef de Lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

La nivel european, boala Alzheimer afectează aproximativ 6,9 milioane de oameni, iar riscul de îmbolnăvire se dublează la fiecare cinci ani după vârsta de 65 de ani.

Demararea tratamentului la Cluj-Napoca dovedește că infrastructura medicală necesară — diagnosticare timpurie, testare pentru amiloid, testare genetică ApoE și monitorizare avansată prin RMN — este complet funcțională într-un centru din România. Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca devine un pilon esențial pentru neurologia națională, deschizând calea pentru ca mai mulți pacienți eligibili să aibă acces la terapii de ultimă generație.