4.519 candidați au obținut note de promovare la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în școlile de stat, ceea ce reprezintă 98,24% dintre participanți. Media notelor a fost 8,89, potrivit datelor centralizate după testarea desfășurată marți, 20 octombrie 2026. Rezultatele sunt preliminare, întrucât notele pot fi contestate, potrivit Ministerului Educației.

La proba scrisă au fost eligibili 4.620 de candidați, dintre care 4.600 s-au prezentat la testare. Dintre aceștia, 4.519 au obținut cel puțin nota 7, pragul minim necesar pentru promovare. Alți 81 de participanți nu au reușit să atingă acest nivel, în timp ce 20 de persoane înscrise pentru probă au absentat.

Media notelor obținute de participanți a fost 8,89, iar mediana a ajuns la 9,00. Nota de la testul scris va fi luată în calcul la stabilirea mediei finale a concursului, însă promovarea acestei etape nu garantează ocuparea unei funcții de conducere.

Testarea cunoștințelor de management și legislație școlară a avut loc în 42 de centre de concurs, dintre care două au fost organizate în București.

Proba scrisă a constat într-un test standardizat cu 20 de întrebări, fiecare având patru variante de răspuns, dintre care una singură era corectă. Fiecare răspuns corect a fost punctat cu 0,5 puncte, iar timpul maxim acordat pentru rezolvarea testului a fost de 60 de minute.

Jumătate dintre întrebări au vizat legislația din domeniul educației. Un sfert din test a fost dedicat Legii învățământului preuniversitar, iar alte 25% dintre întrebări au vizat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Restul subiectelor au urmărit cunoștințele din lucrările „Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, de Tony Bush, și „Învățarea vizibilă”, de John Hattie. Testul a inclus și elemente din Profilul profesional al managerului școlar și din Cadrul de referință al Curriculumului Național.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a elaborat subiectele, iar lucrările au fost evaluate digitalizat, prin intermediul platformei dedicate concursului.

Participanții nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații în cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Prin urmare, situația publicată după proba scrisă se poate modifica în urma soluționării acestora.

Candidații care au promovat această etapă vor continua procedura de selecție, care include verificarea documentelor manageriale și susținerea interviului. Accesul la etapele următoare nu echivalează cu obținerea automată a unui post de director sau director adjunct.

Calendarul concursului prevede că, între 21 octombrie și 4 noiembrie 2026, comisiile vor evalua administrativ proiectele planurilor manageriale și ale planurilor de acțiune.

Ulterior, candidații vor susține interviurile în perioada 12-27 noiembrie 2026. Această etapă face parte din procesul de selecție pentru funcțiile de conducere din școlile de stat.

Rezultatele finale ale concursului pentru posturile de director și director adjunct urmează să fie afișate pe 9 decembrie 2026, după parcurgerea etapelor prevăzute în calendar și soluționarea eventualelor contestații.