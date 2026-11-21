Administrația Trump a făcut publice trei documente guvernamentale referitoare la Bigfoot, creatura legendară despre care se spune că ar trăi în pădurile din America de Nord, iar unul dintre dosare descrie o investigație desfășurată de autoritățile americane în urmă cu peste patru decenii, după descoperirea unor urme neobișnuite. Documentele au fost publicate online de Serviciul Forestier al Statelor Unite, potrivit The New York Post.

Dosarele provin din arhiva intitulată „Bigfoot/Sasquatch Records” și includ informații despre o expediție organizată în 1982, în statul Washington. Atunci, Departamentul Agriculturii al SUA a trimis un biolog în pădurea națională Umatilla, în zona bazinului Mill Creek, pentru a investiga mai multe urme atribuite presupusei creaturi.

Biologul Rodney L. Johnson și-a consemnat observațiile într-un raport de șase pagini, inclus în documentele publicate recent. El a identificat urme în trei locuri diferite, pe terenuri noroioase. Amprentele aveau aproximativ 38 de centimetri lungime și 18 centimetri lățime și se întindeau pe distanțe cuprinse între 7,6 și 12 metri, inclusiv pe pante și prin zone cu vegetație deasă.

Potrivit raportului, urmele continuau și dincolo de aceste puncte, iar vegetația prezenta semne de perturbare pe o distanță suplimentară de aproximativ 9-12 metri. Una dintre amprente avea o deformare vizibilă în zona celui de-al doilea deget.

Investigatorii au fotografiat o parte dintre urme și au realizat mulaje din ipsos pentru câteva dintre ele. Johnson a remarcat că, dacă amprentele fuseseră falsificate, autorul depusese un efort considerabil pentru a le face să pară autentice. Unele detalii ale urmelor păreau naturale și ar fi fost dificil de reprodus.

În ciuda aspectului neobișnuit al amprentelor, concluzia biologului a fost că acestea nu proveneau de la o creatură de peste 136 de kilograme, care s-ar deplasa pe două picioare.

Johnson a enumerat mai multe indicii care l-au făcut să suspecteze o farsă. Lungimea pașilor nu se modifica în funcție de înclinația terenului, deși acest lucru ar fi fost de așteptat în cazul unei deplasări reale.

În plus, proprii săi bocanci se afundau mai mult în noroi decât urmele atribuite lui Bigfoot. Biologul a observat și că frunzele și resturile vegetale din apropierea amprentelor fuseseră îndepărtate în mod evident înainte ca acestea să fie imprimate.

Un alt document din arhivă susține aceeași concluzie. Într-o notă ulterioară, un oficial al Poliției de Frontieră americane a avertizat biroul Serviciului Forestier din Walla Walla, Washington, că urmele ar fi putut face parte dintr-o farsă elaborată, menită să implice autoritățile și să ofere credibilitate poveștilor despre Sasquatch.

Oficialul considera că amprentele fuseseră realizate de oameni folosind un fel de picior artificial din ipsos moale sau cauciuc.

Cele trei documente publicate nu se referă exclusiv la investigația din 1982. Arhiva include și un articol din publicația Clark Fork Valley Press despre presupuse urme de Sasquatch descoperite în Montana, în 2003.

Al treilea document este o scrisoare trimisă de un bărbat pe nume Leo Kinney, care povestește că ar fi întâlnit urme atribuite lui Bigfoot în timpul unei partide de vânătoare desfășurate în Montana, în anii 1940.

Kinney susținea că și alți vânători descoperiseră urme asemănătoare în trecut. El a povestit și despre un miros puternic și un zgomot asemănător unui mormăit, auzite în timpul acelei experiențe.

„Nu eram prea dornici să ne apropiem de ceea ce era acolo”, a scris Kinney, adăugând că, în discuțiile ulterioare, vânătorii au recunoscut că avuseseră cu toții o senzație puternică de neliniște și simțiseră fiori pe șira spinării.

Documentele publicate de Serviciul Forestier arată că autoritățile americane au investigat de-a lungul timpului mai multe relatări despre presupusa existență a lui Bigfoot. În cazul expediției din 1982, concluzia oficialilor a fost însă că urmele analizate erau cel mai probabil rezultatul unei farse, nu dovada existenței unei creaturi necunoscute.