Insolvenţa în Republica Moldova. Un nou protest cu huiduieli în faţa Ministerului Justiţiei.Video

Republica Moldova. Insolvabilitatea continuă să rămână o problemă pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Tot mai mulţi antreprenori reclamă abuzuri din partea administratorilor autorizaţi şi spun că în loc ca procedura de insolvabilitate să-i ajute să restructureze activitatea întreprinderii, deseori este folosită pentru acapararea adacerilor.

Iar singura instituţie la care antreprenorii pot să reclame pretinsele abuzuri ale administratorilor de insolvabilitate – Comisia de disciplină de pe lângă Ministerul Justiţiei – ar fi ineficientă pe motiv că majoritatea membrilor acestei comisii ar fi la o mână cu administratorii care comit pretinsele abuzuri.

Şedinţa Comisiei din 30 ianuarie a fost marcată din nou de proteste şi huiduieli. Trei petiţionari au solicitat recuzarea preşedintelui Comisiei, Gheorghe Macovei, pe motiv că ar fi în în cârdăşie cu administratorii pe care s-au plâns. Toate cele trei recuzări au fost respinse de Comisie, motiv care a alimentat şi mai mult nemulţumirea petiţionarilor.

În timp ce membrii Comisiei examinau cererile de recuzare, un grup de cca 20 de protestatari adunaţi în faţa Ministerului Justiţiei cereau înlăturarea lui Macovei.

Precizăm că echipei EvZ i s-a refuzat accesul la şedinţa Comisiei din 30 ianuarie.

Victor Iavtuhovschi este un om de de afaceri din Cehia, dar deţine şi o afacere în oraşul Bălţi, Republica Moldova, Auto Internațional SRL. Cu mai bine de doi ani în urmă, întreprinderea respectivă, cu o cifră de afaceri de peste 500.000 de milioane de lei pe an a fost trimisă în insolvenţă pentru o pretinsă datorie de 39.000 de lei.

Conducerea Auto-Internațional a depus două plângeri pe numele administratoarei Natalia Onichevici. Pentru pretinse abateri disciplinare.

Afaceristul a declarat pentru Evenimentul Zilei că a solicitat recuzarea lui Gheorghe Macovei pe motiv că acesta s-ar afla în conflict de interese cu Onichevici. „Gheorghe Macovei are relaţii de parteneriat şi prestează servicii de avocatură directoarei de la Moldinsolv, Irina Selevestru. Ultima, împreună cu Natalia Onichevici şi Natalia Gârleanu sunt învinuite într-un dosar penal pentru că au încercat să-mi preia afacerea printr-o schemă frauduloasă.

Gheorghe Macovei este avocatul Irinei Selevestru în dosarul fraudei de la întreprinderea Giuvaier. În care, alături de Selevestru, este învinuită şi Natalia Onichevici”, a declarat businessmanul.

Victor Iavtuhovschi a declarat că nu are încredere că Comisia va examina plângerile echidistant, după ce a respins recuzarea lui Macovei. „Sper ca noul ministru al Justişiei să facă regulă cu această comisie, care face doar teatru”, ne-a declarat antreprenorul.

Precizăm că Natalia Onichevici ne-a promis anterior să ne răspundă la mai multe întrebări privind scandalul cu insolvabilitatea de la Auto-International, însă nu ne-a răspuns la mesaje şi apeluri.

Sergiu Cucoş este stabilit de 30 de ani cu traiul în Italia, unde s-a lansat în afaceri. Câţiva ani în urmă, bărbatul a decis să investească în Republica Moldova, procurând de la nişte investitori italieni activele SRL Consprodmarket, care deţinea Fabrica de bere din Orhei.

Antreprenorul este pe cale să-şi piardă investiţia, după ce cu şase ani în urmă, Ferma de păsări de la Vadul lui Vodă, gestionată de administratorul autorizat Ştefan Topal, a depus cerere de trimitere în insolvenţă a Consprodmarket pentru o pretinsă datorie de şase milioane de lei. Bani pentru un utilaj de producere a berii pe care Consprodmarket l-ar fi procurat de la ferma de păsări.

„Este vorba de un contract falsificat. Ne-au trimis în insolvenţă cu datorii pentru utilajul nostru, care a fost instalat în fabrică încă în perioada sovietică. De unde avea o fermă de păsări, o fabrică de producere a ouălelor, un astfel de utilaj?

Topal l-a propus pe Dumitru Cucu administrator de insolvenţă la Consprodmarket. Iar acesta, în loc să ajute întreprinderea, a cedat toate activele fostului proprietar, care a vândut întreprinderea italienilor. Astfel, am ajuns victima unei scheme, prin care am fost jefuit.

Pe acest caz, a fost pornit un dosar penal pentru insolvenţă frauduloasă, în care Ştefan Topal este învinuit împreună cu presupuşii săi complici”, a declarat Cucoş pentru Evenimentul Zilei.

Antreprenorul ne-a declarat că a solicitat recuzarea lui Gheorghe Macovei de la examinarea plângerii pe motiv că deţine informaţii că acesta ar fi în relaţii apropiate cu Dumitru Cucu. Cei doi ar fi avocaţii unei femei de afaceri din Drochia, care a pornit un proces de insolvenţă pentru a-l lipsi de cota parte din afacere pe fostul partener.

Gheorghe Macovei a respins acuzaţiile lui Cucoş, iar Comisia cererea de recuzare. „Nu cred că Comisia de disciplină condusă de Gheorghe Macovei va lua o decizie corectă”, ne-a declarat antreprenorul.

Ştefan Topal şi Dumitru Cucu au refuzat categoric să comenteze acuzaţiile.

La şedinţa din 30 ianuarie a fost examinată şi plângerea celor care au venit să protesteze la Ministerul Justiţiei. O parte din aceşti protestari au ajuns, în semn de protest, să doarmă în corturile întinse în faţa diferitor instituţii ale statului.

Protestatarii s-au plâns că au investit într-un bloc de locuit, care era gata în proporţie de 90 la sută. Printr-o schemă, întreprinderea care construia blocul a fost trimisă în insolvenţă.

Iar administrator provizoriu a fost numită Tatiana Bostan, care este şi membră a Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi.

„Suntem 198 de familii care am investit în locuinţe, dar am rămas pe drumuri. Nicolae Bostan, administratorul de insolvenţă al unei întreprinderi a inventat o datorie de 100.000 de euro către compania care construia blocul nostru. Iar administrator provizoriu a fost numită soţia lui, Tatiana Bostan. Adică banii se mută dintr-un buzunar în altul.

Tatiana Bostan spune că este nevoie de investitor pentru a depăşi situaţia. Dar nu e nevoie de investitor. Sunt spaţii comerciale, care pot fi vândute. Mai mult, Dumneaei nici nu vine la adunări să stea de vorbă cu creditorii.

Ne-am plâns la Comisie şi chipurile ne-au ascultat. Unul din membri Comisiei, Gheorghe Macovei, mi-a cerut să le aduc certificatul de căsătorie sau dovada că ei dorm împreună. Aşa că nu s-a hotărât nimic. Conducerea ţării ar trebui să ia atitudine. Unde putem să ne mai plângem?”, a declarat pentru EvZ Tudor Dogaru, reprezentantul protestatarilor.

Dogaru a mai spus că a solicitat recuzarea lui Macovei pe motiv că ar exista conflicte de interese cu cuplul Bostan, dar recuzarea a fost respinsă.

Solicitat anterior să comenteze acuzaţiile aduse, Nicolae Bostan a refuzat să facă declaraţii.

Unul din membrii titulari ai Comisiei este profesorul universitar Gheorghe Macovei, doctor în drept, considerat unul din cei mai buni specialişti în materie de insolvabilitate. Reieşind din informaţia deschisă, precum şi din sursele EvZ, Gheorghe Macovei pare să fie o persoană de încredere a Irinei Selevestru, directoarea Centrului Naţional de Instruire în Insolvenţă Moldinsolv.

Macovei apare în calitate de lector la cursurile organizate de Moldinsolv. Irina Selevestru şi Gheorghe Macovei realizează împreună podcasturi instructive despre insolvenţă.

Fiind solicitat în repetate rânduri să se expună în privinţa mai multor acuzaţii aduse de antreprenori, Gheorghe Macovei a refuzat categoric să ne răspundă.