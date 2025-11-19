Exclusiv. Insolvenţa în Republica Moldova. De ce a fost huiduită Comisia de disciplină a administratorilor autorizaţi. Video

Republica Moldova. Insolvenţa a ajuns o problemă în Republica Moldova. Tot mai mulţi antreprenor se plâng că au ajuns victime ale schemelor unor administratori de insolvenţă, care le preiau afaceri de milioane pentru pretinse datorii derizorii.

Iar Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi ar fi părtinitoare şi s-ar afla în conflict de interese cu mulţi dintre cei pe numele cărora au fost depuse plângeri.

Ultima şedinţă a Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi de pe lângă Ministerul Justiţiei s-a desfăşurat cu scântei. În timp ce sub geamurile biroului în care Comisia examina plângerile un grup de protestatari scanda „Ruşine” şi „Demisia!”, un petiţionar îi acuza pe membrii Comisiei de corupţiie.

Acuzaţiile i-au supărat pe membrii Comisiei, care au părăsit şeedinţa, lăsând dezamăgiţi mai mulţi petiţionari care aşteptau de dimineaţă să fie ascultaţi.

Înainte ca Comisia să-şi înceapă lucrul, în faţa Ministerului Justiţiei a venit un grup de protestatari, care au instalat un cort chiar la intrare. Protestatarii s-au plâns că au investit într-un bloc de locuit, care era gata în proporţie de 90 la sută. Printr-o schemă, întreprinderea care construia blocul a fost trimisă în insolvenţă.

Iar administrator provizoriu a fost numită Tatiana Bostan, care este şi membră a Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi.

„Suntem 198 de familii care am investit în locuinţe, dar am rămas pe drumuri. Nicolae Bostan, administratorul de insolvenţă al unei întreprinderi a inventat o datorie de 100.000 de euro către compania care construia blocul nostru. Iar administrator provizoriu a fost numită soţia lui, Tatiana Bostan. Adică banii se mută dintr-un buzunar în altul.

Tatiana Bostan spune că este nevoie de investitor pentru a depăşi situaţia. Dar nu e nevoie de investitor. Sunt spaţii comerciale, care pot fi vândute. Mai mult, Dumneaei nici nu vine la adunări să stea de vorbă cu creditorii.

Ne-am plâns la Comisie şi chipurile ne-au ascultat. Unul din membri Comisiei, Gheorghe Macovei, mi-a cerut să le aduc certificatul de căsătorie sau dovada că ei dorm împreună. Aşa că nu s-a hotărât nimic. Conducerea ţării ar trebui să ia atitudine. Unde putem să ne mai plângem?”, a declarat pentru EvZ un protestatar.

În context, precizăm că sursele EvZ din cadrul Uniunii administratorilor autorizaţi au confirmat că Nicolae şi Tatiana Bostan sunt soţ şi soţie.

Tatiana Bostan este de mai mulţi ani membră a Comisiei, perioadă în care au fost examinate plângeri pe numele lui Nicolae Bostan. Şi Comisia nu a găsit abateri disciplinare.

În vara anului 2024, Nicolae Bostan a fost reţinut pentru fraudă imobiliară. Potrivit procurorilor, Nicolae Bostan, administrator al unei companii de construcții, împreună cu membrii comitetului creditorilor, au vândut apartamentele unei companii private în baza unei licitații fictive, fără a notifica creditorii garantați.

Înțelegerea a avut loc după ce compania, care efectua lucrările de construcție, a intrat în insolvabilitate și a fost necesar să contracteze o altă firmă, dar pe care nu a avut cu ce să o plătească. Astfel, au decis să-și achite datoriile vânzând mai multe locuințe, care aparțineau deja altor persoane.

Nichita Ipatii este creditorul unei întreprinderi aflate de 18 ani în insolvenţă. Bărbatul a declarat pentru EvZ că a venit să se plângă la Comisie pe administratorul Veaceslav Timotin, care ar acţiona în interesele unui afacerist, care urmăreşte să preia întreprinderea la preţ derizoriu.

Nichita Ipatii a spus că nu are încredere în Comisie pentru că deţine dovezi că ar fi coruptă. Dar nu mai are unde să se plângă. ,,Aşa corupţie nu s-a mai văzut. Poate doar în perioada lui Plahotniuc se auzea", a declarat petiţionarul.

Petiţionarul le-a declarat membrilor Comisiei în faţă că deţine o înregistrare audio din care reiese că taxa pentru ca un administrator de insolvenţă să scape de sancţiunea disciplinară ar fi de 20.000 de euro.

Preşedintele Comisiei, Ion Creţu, i-a răspuns în replică că sunt acuzaţii serioase şi nu are decât să se adreseze la organele competente. Iar Grigore Belostencic a exclamat: „Sunt indignat!”.

Ulterior, Belostencic a declarat pentru EvZ că petiţionarul i-a lezat demnitatea. „Cum se poate să vină la Comisie şi să lanseze astfel de acuzaţii?”, a spus Belostencic.

În cele din urmă, Comisia a amânat examinarea petiţiei lui Ipatii, oferindu-i timp să formuleze pretenţiile privind abaterea diciplinară a administratrului Timotin.

Comisia a mai examinat plângerea unui petiţionar, pe care a respins-o. După care au decis să continuie pe 12 decembrie.

Pe hol îşi aştepta rândul Victor Iavtuhovschi, un om de afaceri din Cehia, care deţine o afacere şi în oraşul Bălţi. Întreprindeea lui Iavtuhovschi a depus plângere cu mai multe luni în urmă pe administratorii Natalia Onichevici şi Natalia Gârleanu, care cu doi ani în urmă i-au trimis întreprinderea în insolvenţă pentru o pretinsă datorie de 39 mii de lei (cca 2000 de euro), în timp ce pe conturile întreprinderii erau peste 15.000.000 de lei (cca 800.000 euro).

După începerea procesului de insolvenţă, activitatea întreprinderii a fost paralizată, pierzând zeci de contracte de achiziţie cu statul.

Întreprinderea a depus plângeri la Procuratură, dar şi la Comisia de autorizare şi disciplină. Procuratura a pornit încă anul trecut un dosar penal pentru insolvenţă frauduloasă. Însă examinarea în Comisie a fost programată abia pentru 14 noiembrie 2025.

Pentru ca să fie prezent la şedinţa Comisiei, businessmanul a venit special de la Praga în ajun, contramandând mai multe întâlniri de afaceri. A doua zi, a venit dezdeimineaţă de la Bălţi împrerună cu juristul întreprinderii. Au aşteptat până la ora 13.30, iar când să le vină rândul, au fost anunţaţi că şedinţa se amână.

„Mă voi adresa către conducerea de vârf a Republicii Moldova, către preşedintele Maia Sandu, şeful Guvernului, la Serviciul de Informaţii şi Securitate. Ca să ia atitudine faţă de acest grup de persoane. Care au legături cu sistemul judecătoresc, cu Ministerul Justiţiei. Să se termine teroarea faţă de cetăţeni şi oamenii de afaceri.

Ce vor ei? De ce au contramandat şedinţa? Ce vor, să vin aici cu toţi angajaţii mei? Ce este aici, Ministerul Justiţiei sau grădiniţă de copii? De ce nu vine niciun responsabil? Cât se poate ca justiţia să acopere fărădelegile?”, a explodat businessmanul.

Iavtuhovschi a mai declarat că prin astfel de acţiuni se pun piedicii guvernării pentru a merge pe drumul corect – integrarea europeană.

„Azi preluaţi afacerile, mâine locuinţele oamenilor. Este nevoie de o curăţare a întreg sistemului. Şi sper că guvernarea o va face în timpul apropiat dacă vrea să ajungă în UE. Există o grupare de administratori-raideri care se ocupă de preluarea afacerilor. Şi sunt protejaţi de această Comisie.

Deja sunt doi ani de judecăţi, tergiversări. Iar aceasta duce la blocarea activităţii întreprinderilor, la şomaj şi migraţie. Căci oamenii au nevoie de locuri de muncă pentru a-şi menţine existenţa. Afectează securitatea economică a statului şi chiar puterea în stat. Am afaceri în Cehia şi Polonia. Dar aşa dezastru nu am mai întâlnit. Am văzut doar în filmele ruseşti de acţiune despre perioada anilor 90.

Eu sunt stabilit de zece ani într-o ţară europeană. Sunt administratori de insolvenţă şi în Europa. Dar ei ajută mediul de afaceri. Nu ca în Moldova, să distrugă economia”, a declarat antreprenorul pentru EvZ.

Iavtuhovschi consideră că Comisia a amânat deliberat şedinţa pentru că a cerut recuzarea a doi membri, Gheorghe Macovei şi Tatiana Bostan, care ar avea legături cu Onichevici şi Gârleanu.

Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi a fost formată printr-un ordin al ministrului Justiţiei din 11 martie 2022, ulterior fiind operate mici modificări. Din componenţa Comisiei fac parte nouă membri titulari şi opt membri supleraanţi. Iar serviciul de secretariat al Comisiei este asigurat de Direcția profesii și servicii juridice, secția executori judecătorești și administratori autorizați, condusă de Elena Poalelungi.

Potrivit unor surse din rândul administratorilor, Comisia ar fi controlată într-o oarecare măsură de administratoarea Irina Selevestru, persoană cu o vastă experienţă şi influientă în breaslă.

Unul din membrii titulari ai Comisiei este profesorul universitar Gheorghe Macovei. Reieşind din informaţia deschisă, precum şi din sursele EvZ, Gheorghe Macovei pare să fie o persoană de încredere a Irinei Selevestru, directoarea Centrului Naţional de Instruire în Insolvenţă Moldinsolv.

Macovei apare în calitate de lector la cursurile organizate de Moldinsolv. Irina Selevestru şi Gheorghe Macovei realizează împreună podcasturi instructive despre insolvenţă.

Gheorghe Macovei este avocatul Irinei Selevestru în dosarul penal în care administratoarea, care deţine şi licenţă de avocat, este învinuită împreună cu Natalia Onichevici de fraudă în procesul de insolvenţă a întreprinderii de stat „Giuvaier”.

Gheorghe Macovei este avocatul Irinei Selevestru şi în dosarele de insolvabilitate pe care aceasta le administrează.

Asociaţia Moldinsolv şi Baroul de avocatură „Macovei-legal” organizează la 27 noiembrie Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”.

Natalia Onichevici şi Tatiana Bostan, un alt membru al Comisiei, sunt membri ai Consilului de administrare al Moldinsolv. Ele mai fac parte şi din Adunarea Generală a Moldinsolv, alături de Nicolae Bostan şi Natalia Gârleanu. Nicolae Bostan, Natalia Gârleanu şi Natalia Onichevici au fost subiecţi ai plângerilor adresate către Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor de insolvenţă. Care, desigur, nu au depistat abateri disciplinare.

Totodată, Irina Selevestru, Natalia Gârleanu şi Natalia Onichevici au statut de învinuit într-un dosar penal pentru orgaizarea insolvenţei frauduloase pentru mai multe întreprinderi din nordul ţării.

Asociaţia lichidatorilor şi administratorilor din Republica Moldova (ALARM), este o organizaţie obştească, care face parte din Adunarea Generală a Moldinsolv.

În ALARM se regăsesc Gheorghe Macovei, Nicolae şi Tatiana Bostan, Irina Selevestru, Natalia Gârleanu şi Natalia Onichevici, Cucu Dumitru şi Manalati Tair. Dumitru Cucu, pe lângă faptul că este administrator de insolvenţă, mai este şi avocatul Nataliei Onichevici pe dosarele penale şi pe cele de insolvenţă pe care le administrează.

Ultima decizie luată de Comisia de autorizare şi disciplină a fost în baza unei plângeri depusă pe numele lui Tair Manalati. Comisia care a fost prezidată de Gheorghe Macovei nu a găsit abateri disciplinare şi a respins cererea.

Un alt membru al Comisiei este Ion Creţu. Administrator autorizat, avocat şi lector universitar, Crețu este fondator în două firme. Este vorba de Victoria Novaten SRL, care declară „activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice” ca unul din domeniile de activitate.

În această companie, Crețu deține o cotă parte de 49,86%. Cofondatoare, cu o cotă parte de 49,65%, este Ana Avornic, soția rectorului Universităţii private „Constantin Stere”, Gheorghe Avornic.

Soţii Avornic sunt naşii de cununie ai lui Ion Creţu.

La Universitatea lui Avornic au trecut cursuri de stagiere profesională administratoarele Natalia Onichevici şi Natalia Gârleanu.

Ion Creţu, Dumitru Cucu, Gheorghe Macovei, Nicolae Bostan fac parte din „blocul administrativ” al Moldinsolv.

Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova (UAAM) este o organizaţie profesională cu personalitate juridică, de utilitate publică, care întruneşte toţi administratorii autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei

UAAM este organul de autoadministrare al administratorilor autorizaţi, care acţionează pentru asigurarea prestigiului şi autorităţii profesiei de administrator autorizat, avînd ca scop principal promovarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi.

Din Comisie, ca membru supleant, face parte şi administratorul Marcel Lungu. Împreună cu Irina Selevestru, Lungu face parte din Consiliul Ştiinşific al UAAM.

Din Consiliul de administraţie al UAAM fac parte trei persoane care ar fi afiliate Irinei Selevestru – Natalia Onichevici, Nicolae Bostan şi Radu Fortuna. Iar Natalia Gârleanu face parte din Comisia de formare profesională a UAAM.

Preşedintele UAAM, Dorin Ciobanu, este şi preşedintele ALARM, tot el fiind şi membru al Adunării Generale a Moldinsolv.

Totodată, printre membrii titulari şi cei supleanţi ai Comisiei se regăsesc mai mulţi admininistratori autorizaşi care au fost înaintaţi de UAAM.

Conexiunile descrise mai sus ne conduc la concluzia că e puţin probabil ca unii figuranţi ai plângerilor adresate Comisiei autorizaţie şi disciplină a administratorilor să fie sancţionaţi disciplinar.

Totodată, în perioada 2024-2025, Comisia nu a aplicat nicio sancţiune disciplinară pe numele administratorilor de insolvenţă, pe care s-au plâns petiţionarii. Cel puţin, sancţiunile nu se regăsesc în lista deciziilor publicate.

În 2023, Comisia a luat 35 de decizii în privinţa administratorilor de insolvenţă. În privinţa a cinci administrtori s-au luat decizii de sancţionare disciplinară. Într-un caz a fost suspendată activitatea administratorului pe termen de un an, iar în celelalte cazuri – s-au aplicat avertismente.

În cazul plângerilor asupra administratorilor menţionaţi mai sus, Comisia nu a constatat abateri disciplinare.