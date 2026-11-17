Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă motorul principal al economiei naționale, acoperind 98% din totalul companiilor active din țară, a declarat marți premierul Luca Niculescu. Prezent la evenimentul Topul Național al Firmelor Private din România, organizat de IMM România, șeful Executivului a dat asigurări că Guvernul pregătește un pachet de măsuri menite să simplifice activitatea antreprenorilor și să ofere stabilitate financiară.

Șeful Guvernului a recunoscut provocările cu care s-a confruntat mediul de afaceri în ultimii ani, de la inflație și prețurile ridicate la energie, până la dificultățile de finanțare și interacțiunea greoaie cu instituțiile statului. În acest context, Luca Niculescu a anunțat măsuri fiscale concrete care vor intra în vigoare de la începutul anului viitor, subliniind că Executivul nu intenționează să introducă noi taxe.

"Ştiu că nu este uşor să fii antreprenor, înseamnă să ai idei, să ai curaj, înseamnă să-ţi asumi riscuri, să-ţi asumi decizii dificile, să ai responsabilitatea oamenilor, responsabilitatea oamenilor care lucrează alături de tine. Trebuie să plăteşti salarii în fiecare lună şi să fii sigur că ai de unde să dai aceşti bani şi, în ultimii ani, dificultăţile nu au fost puţine: inflaţie, costuri ridicate ale energiei, acces nu întotdeauna simplu la finanţare şi uneori o relaţie complicată, mult prea complicată cu statul. Cu atât mai mult, deci, meritaţi aprecierea şi respectul nostru", a declarat premierul Luca Niculescu.

Referindu-se la rolul esențial al capitalului autohton, prim-ministrul a punctat faptul că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei românești și a transmis un mesaj direct oamenilor de afaceri prezenți în sală.

"Sunteţi 98% din totalul firmelor active din România. Creaţi locuri de muncă, susţineţi comunităţi, contribuiţi decisiv la dezvoltarea ţării. Şi dincolo de cifre, aşa cum spuneam şi mai devreme, vorbim despre oameni, despre cei care, aşa ca dumneavoastră, au pornit o afacere de la zero, care au investit tot ceea ce aveau într-o idee, care au reuşit să construiască, să construiască ceva durabil. Şi cred că responsabilitatea noastră, a celor care conducem astăzi România, este să vă facem viaţa ceva mai uşoară, nu mai complicată", a subliniat şeful Executivului.

Pentru a susține planurile de dezvoltare ale companiilor, Guvernul mizează pe menținerea cotei unice și pe eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, măsuri susținute și de perspectivele economice favorabile indicate de Comisia Europeană.

"În primul rând, predictibilitate fiscală. Ştim cât este de important pentru o companie să-şi poată planifica investiţiile şi cheltuielile, fără teama că regulile se schimbă de la o lună la alta. Ca urmare, menţinem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor şi, evident, că nu ne dorim nici taxe noi şi nici să le mărim pe cele existente. Avem nevoie de o disciplină bugetară, dar şi de o economie care să crească. Şi aici sunt destul de optimist, mă uitam în seara aceasta înainte să vin către dumneavoastră şi pe prognoza de toamnă a Comisiei Europene, iar cifrele pentru anii viitori, pentru următorii 2 ani, sunt bune", a arătat premierul.

Un alt pilon al strategiei guvernamentale vizează debirocratizarea administrației, astfel încât firmele să nu mai piardă resurse prețioase cu procedurile administrative. Premierul a afirmat că o creștere economică sustenabilă depinde direct de investițiile private și a prezentat ținte clare pentru scurtarea termenelor de avizare.

"Aveţi nevoie şi avem nevoie şi noi de mai puţină birocraţie. Ştiu că, pentru o firmă mică sau medie, timpul pierdut cu autorizaţii, formulare şi raportări înseamnă bani şi energie care pot fi folosite pentru dezvoltare. Ca urmare, ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative şi cu 30% a termenelor de autorizare. Şi vreau ca aceste obiective să se vadă în viaţa dumneavoastră a companiilor, nu doar în documentele pe care le avem noi la guvern", a subliniat premierul Niculescu.

Pe lângă debirocratizare, Executivul pregătește finanțări pentru sectoare strategice, precum digitalizarea, industria de apărare, energiile regenerabile, dar și programe dedicate românilor din diaspora care doresc să investească în țară. Totodată, vor continua programele deja consacrate, precum Startup Nation, SME Ecotech și Femeia Întreprenor.

"Administraţia trebuie să lucreze pentru dumneavoastră, pentru cei care creaţi valoare în economie. La fel de important este accesul la finanţare, sprijinirea investiţiilor. Pregătim scheme de ajutor de stat pentru investiţii în cercetare, inovare, automatizare, digitalizare şi industria de apărare. Una dintre aceste iniţiative se adresează românilor din diaspora, pe care vrem să-i încurajăm să investească acasă şi să aducă experienţa şi competenţele pe care le-au dobândit în străinătate.

Continuăm programele dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, precum Startup Nation, SME Ecotech şi Femeia Întreprenor, precum şi programele de microindustrializare. Vrem să folosim mai bine instrumentele de garantare şi finanţare, să dezvoltăm rolul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în atragerea capitalului privat. Şi pregătim, de asemenea, noi instrumente de sprijin pentru industriile curate, inclusiv pentru investiţii în producţia de baterii, panouri fotovoltaice şi alte tehnologii ale viitorului", a mai anunţat premierul.

De asemenea, autoritățile și-au propus să operaționalizeze creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare, obiectivul final fiind creșterea competitivității firmelor locale.

"Toate aceste programe trebuie să aibă un rezultat concret. Mai multe firme româneşti care investesc, produc, inovează şi creează locuri de muncă", a explicat premierul.

Luca Niculescu a atras atenția că marile proiecte de investiții din România trebuie să genereze efecte pozitive pe orizontală, integrând companiile autohtone în lanțurile de aprovizionare și facilitându-le accesul la export. În acest sens, apropiata aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este văzută ca un catalizator major.

"Când un investitor important vine în România, succesul nu trebuie măsurat doar în cifre, în valoarea investiţiei sau în numărul locurilor de muncă, ci în firme româneşti, în câte firme româneşti devin furnizori, câte dobândesc competenţe noi şi câte ajung la rândul lor să exporte. Deci îmi doresc să vedem cât mai multe IMM-uri româneşti, ca ale dumneavoastră, care cresc, inovează, devin competitive pe pieţele internaţionale. Iar apropiata aderare a României la OCDE poate fi un sprijin important în această direcţie", a subliniat prim-ministrul.

Aderarea la OCDE va atrage fluxuri mai mari de capital străin și va impune standarde superioare de guvernanță publică, consolidând astfel relația de încredere dintre stat și mediul privat.

"O administraţie mai performantă este ceea ce cred că ne dorim cu toţii. România are nevoie de antreprenori care au curajul să investească, să inoveze şi să creeze locuri de muncă. România are nevoie de dumneavoastră. Şi antreprenorii au la rândul lor nevoie de un stat serios, predictibil, care-şi respectă angajamentele lor. Evident că nu cerem încredere pe vorbe şi pe discursuri frumoase, trebuie să o câştigăm în fiecare zi, prin ceea ce facem noi. Şi cred că acesta este cel mai bun punct de plecare pentru un parteneriat între guvern şi mediul de afaceri", a conchis premierul Luca Niculescu.