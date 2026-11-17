Agenţia Naţională de Securitate din Macedonia de Nord a anunţat marţi că a reuşit să prevină un plan de ”terorism/asasinat” care urma să fie pus în aplicare împotriva unei persoane aflate pe teritoriul Greciei. În urma acţiunii, autorităţile au destructurat o reţea locală care avea legături directe cu Iranul, transmite AFP.

Potrivit informaţiilor oficiale furnizate de instituţia de la Skopje, a fost anihilată o ”reţea vastă de auxiliari” conectată la un cetăţean iranian, identificat drept Edris Jahangiri Mavaneh, descris ca fiind un ”colaborator al Serviciilor de Securitate şi Informaţii iraniene”.

Gruparea destructurată ”acţiona la instrucţiunile directe ale cetăţeanului iranian, a întreprins activităţi logistice de pregătire în vederea comiterii unui act terorist/asasinat împotriva unei persoane în Grecia”, au mai transmis reprezentanţii agenţiei. Întreaga acţiune de contracarare a fost derulată în strânsă colaborare cu Agenţia Naţională greacă de Informaţii.

În cadrul acestei misiuni, la care a luat parte şi o Forţă Specială Antiteroristă, poliţia a efectuat descinderi în patru locaţii distincte. Anchetatorii au ridicat din aceste locuri armament, precum şi schiţe care indicau diverse obiective.

Şeful Agenţiei de Securitate, Bojan Hristovski, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la Skopje că investigaţia şi operaţiunea au demarat încă de la începutul anului 2026. Acesta a dezvăluit că membrii grupării au organizat întâlniri conspirative ”pe teritoriul unor ţări terţe, inclusiv în Iran”. De asemenea, Hristovski a subliniat că reţeaua era formată din bărbaţi proveniţi din interiorul unor ”structuri criminale” din Macedonia de Nord, precizând totodată că nu există date privind pregătirea vreunui atac pe teritoriul ţării sale.

Referitor la bilanţul reţinerilor, Aleksandar Janev, reprezentant al Ministerului de Interne, a confirmat că patru dintre suspecţi au fost plasaţi în detenţie provizorie, în timp ce o a cincea persoană a fost plasată în arest la domiciliu.

Unul dintre membrii grupării a fost capturat iniţial pe teritoriul Greciei, fiind ulterior extrădat către autorităţile din Macedonia de Nord. În prezent, forţele de ordine continuă căutările la nivel internaţional pentru prinderea unui al şaselea suspect implicat în acest caz.