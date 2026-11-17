Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași extind verificările în dosarul penal care îl vizează pe Alexandru Ionuț Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Anchetatorii au transmis o solicitare oficială către Primăria Iași, cerând informații detaliate despre toate bunurile mobile și imobile pe care acesta le deține.

Conform datelor publicate de jurnaliștii de la Ziarul de Iași, magistrații au impus și un termen limită scurt, solicitând ca documentele să le fie puse la dispoziție până joi. Prin adresa transmisă administrației locale, procurorii care se ocupă de dosarul în care Alexandru Toader este acuzat de viol și alte infracțiuni de natură sexuală au cerut situația completă a patrimoniului imobiliar, dar și evidența bunurilor mobile înregistrate pe numele său.

Anchetatorii au solicitat reprezentanților municipalității ieșene să transmită toate actele justificative sau titlurile de proprietate existente în arhivele instituției cu privire la aceste bunuri.

Demersul procurorilor vine la scurt timp după ce, pe 10 noiembrie, Ziarul de Iași a publicat o investigație amplă despre averea acumulata de Alexandru Toader, bazată pe documente privind tranzacțiile imobiliare efectuate în ultimii ani. Potrivit datelor din ancheta jurnalistică, valoarea totală a achizițiilor identificate se ridică la aproximativ 957.000 de euro.

Cea mai importantă proprietate din portofoliul său este un teren cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, amplasat în zona Copou, pentru care a plătit 565.000 de euro. De asemenea, anul trecut, acesta a achiziționat alte două terenuri pe strada Albineț, care însumează aproximativ 900 de metri pătrați, contra sumei de 190.000 de euro.

Pe lângă terenuri, investigația menționează și două apartamente. Primul este situat în centrul orașului, pe strada Costache Negri, are o suprafață de aproape 70 de metri pătrați și a fost cumpărat în anul 2024 cu 122.000 de euro. Cel de-al doilea imobil se află în zona Mihail Sadoveanu, în cadrul complexului Azimut, fiind achiziționat în 2025 pentru o sumă de aproape 80.000 de euro.

Alexandru Toader, care a activat ca lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este urmărit penal de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru săvârșirea mai multor infracțiuni grave asupra unor studente. Lista acuzațiilor include viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală, precum și folosirea funcției în scop sexual.

În ceea ce privește stadiul măsurilor preventive, pe data de 3 noiembrie, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au hotărât să înlocuiască arestarea preventivă, dispusă anterior de Curtea de Apel Iași, cu măsura mai blândă a arestului la domiciliu.